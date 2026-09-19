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Današnji LCD, LED i OLED televizori ne emituju rendgensko zračenje kao stari CRT televizori, odnosno televizori sa velikom katodnom cevi kakvi su se nekada nalazili u gotovo svakoj kući.

Američka FDA (Američka uprava za hranu i lekove) navodi da moderni televizori sa ravnim ekranima ne predstavljaju rizik od rendgenskog zračenja, dok su kod starih CRT uređaja postojali standardi upravo zbog mogućnosti X-zračenja.

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Koji novi TV onda najviše „zrači“?

Ako pod zračenjem mislimo na elektromagnetna polja, ne postoji pouzdana rang-lista po kojoj bismo mogli da kažemo da, recimo, svaki OLED zrači više od svakog QLED-a ili da je Mini LED „najgori“.

Kod savremenog televizora mnogo toga zavisi od elektronike u konkretnom modelu, napajanja, Wi-Fi i Bluetooth modula, načina rada i udaljenosti od uređaja. Drugim rečima, tehnologija panela sama po sebi nije dobar način da se odredi koji TV emituje najviše elektromagnetnih polja.

Jedno istraživanje u kojem je mereno 280 kućnih uređaja jeste pokazalo da su među jačim izvorima elektromagnetnih polja u određenom frekvencijskom području bili i LCD televizori. Ali to istraživanje nije napravilo savremenu rang-listu televizora po markama i modelima, niti znači da je LCD televizor opasan. Autori su naveli da nijedan od merenih uređaja nije premašio ICNIRP granice, a rezultat zavisi i od frekvencije i načina merenja.

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Šta je sa OLED, QLED i Mini LED televizorima?

OLED, QLED i Mini LED prvenstveno opisuju način na koji televizor proizvodi ili kontroliše svetlost i prikazuje sliku, a ne neku posebnu vrstu „zračenja“. Ako dva televizora imaju Wi-Fi, Bluetooth i slične komunikacione komponente, upravo njihovo bežično povezivanje može biti relevantnije kada se govori o radiofrekventnim emisijama nego sama činjenica da je ekran OLED ili QLED.

Nema pouzdanih dokaza na osnovu kojih bi se moglo tvrditi da jedan od ovih tipova panela generalno „zrači najviše“.

Što si bliže, polje je jače

Kod elektromagnetnih polja postoji jedno vrlo jednostavno pravilo: udaljavanje od izvora veoma brzo smanjuje izloženost.Svetska zdravstvena organizacija navodi da jačina elektromagnetnog polja opada sa udaljenošću od uređaja, a njeni podaci za televizore i računarske ekrane pokazuju da su vrednosti na uobičajenoj udaljenosti korisnika veoma niske.

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Kod smart televizora postoji još jedna stvar koju treba razlikovati od samog ekrana: Wi-Fi i Bluetooth. To su radiofrekventni signali koji omogućavaju televizoru da komunicira sa ruterom, slušalicama, telefonom ili drugim uređajima. Ipak, istraživanje savremenih pametnih domova iz 2024. godine pokazalo je da su ukupne izloženosti radiofrekventnim elektromagnetnim poljima iz velikog broja povezanih uređaja bile samo mali deo međunarodnih referentnih granica.

Da li televizor može da bude opasan?

Prema dostupnim podacima velikih zdravstvenih institucija, normalno korišćenje savremenog televizora nije pokazano kao zdravstveni rizik zbog njegovih elektromagnetnih emisija. WHO navodi da pri niskim nivoima radiofrekventnih i drugih elektromagnetnih polja nisu potvrđeni štetni zdravstveni efekti, dok je glavni poznati efekat radiofrekventnog zračenja pri dovoljno visokim intenzitetima zagrevanje tkiva.

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Dakle, ako kupujete novi TV, nema naučno utemeljenog razloga da birate OLED umesto QLED-a ili obrnuto samo zbog straha od „zračenja“.

Za konkretan model može se proveravati dokumentacija proizvođača i rezultati standardizovanih EMC/RF merenja, ali tvrdnja da neki tip savremenog televizora generalno „najviše zrači“ nije podržana pouzdanim podacima.

Ukratko, najveća promena u odnosu na televizore naših roditelja nije to što novi TV više zrači, već to što sada ima Wi-Fi, Bluetooth, aplikacije i praktično mali računar unutra.