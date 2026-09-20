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Investitori i energetske kompanije sve ozbiljnije razmatraju argentinski deo Patagonije kao lokaciju za velike centre za obradu podataka, a razlog je vrlo praktičan. Region ima relativno hladnu klimu, velike količine dostupnog zemljišta i pristup različitim izvorima energije, uključujući obnovljive izvore i gas iz ogromnog nalazišta Vaca Muerta.

Veštačka inteligencija „jede“ struju

Razvoj veštačke inteligencije zahteva sve više računarske snage, a ogromni računarski sistemi traže i ogromne količine električne energije. Data centar nije samo zgrada puna kompjutera, već čitava infrastruktura koja mora neprekidno da obezbeđuje napajanje, hlađenje i internet konekciju.

Zbog toga tehnološke kompanije i investitori sve više traže mesta na kojima mogu da dobiju mnogo energije, dovoljno prostora i uslove za dugoročno širenje.

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Vaca Muerta ulazi u priču

Jedan od najzanimljivijih projekata razmatra se u argentinskoj provinciji Neuken, gde energetska kompanija Pampa Energia proučava mogućnost izgradnje data centra u blizini svoje termoelektrane Loma de la Lata.

Prema informacijama koje je objavio Reuters, potencijalni objekat mogao bi da dostigne potrošnju od čak 500 megavata, uz korišćenje energije povezane sa gasnim resursima Vaca Muerta. Kompanija procenjuje da bi sama električna infrastruktura potrebna za objekat od 500 megavata mogla da košta oko 900 miliona dolara, što pokazuje koliko je skupa cela operacija.

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U igri su i milijarde dolara

Neuken nije jedino mesto koje je privuklo pažnju. Američka kompanija FlexDomes razmatra projekat u toj provinciji čija bi prva faza imala oko 120 megavata IT kapaciteta i zahtevala oko 1,4 milijarde dolara. U provinciji Čubut poljska kompanija Green Capital najavila je još ambiciozniju ideju: početna faza data centra od oko 300 megavata vredna oko tri milijarde dolara, uz mogućnost da se projekat dugoročno proširi sve do 3.000 megavata.

Posebno je zanimljivo što pojedini projekti ne žele da zavise isključivo od postojeće nacionalne elektroenergetske mreže. Green Capital, na primer, planira da za projekat u Čubutu koristi sopstvene vetroelektrane i solarne elektrane, dok bi se Pampa Energia oslanjala na energetske resurse povezane sa Vaca Muertom, što pokazuje koliko je energija postala važna za budućnost velikih data centara.Nije dovoljno samo pronaći plac i dovesti kabl, već je potrebno obezbediti ogromnu količinu struje tokom 24 sata.

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Hladan vazduh kao prirodni klima-uređaj

Patagonija ima još jedan adut koji je za data centre veoma važan: temperaturu. Serveri proizvode mnogo toplote i njihovo hlađenje zahteva dodatnu energiju, pa hladnija klima može da pomogne da se smanji deo potreba za rashladnim sistemima. To ne znači da će serveri biti izneti napolje i ostavljeni na patagonijskom vetru, naravno, ali povoljnija spoljašnja temperatura može da bude važna prednost kada se govori o objektima koji rade neprekidno i sadrže ogroman broj računara.

I OpenAI je već bacio pogled ka Argentini

Argentina je na mapu velikih AI projekata dospela i kroz partnerstvo lokalne kompanije Sur Energy sa OpenAI, u oktobru 2025. godine. Plan je tada opisan kao projekat data centra koji bi koristio čistu energiju, sa potencijalnom investicijom do 25 milijardi dolara i kapacitetom do 500 megavata.

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Ipak, u celoj priči postoji i problem, jer Patagonija fakat ima prostor, energiju i povoljnu klimu, ali data centru su potrebne i kvalitetne telekomunikacione veze, optička infrastruktura, elektroenergetski sistemi i pouzdana konekcija sa ostatkom sveta. Argentinski regulator za komunikacije najavio je u julu plan za drugu stanicu za povezivanje podmorskih optičkih kablova, upravo sa ciljem da južni deo zemlje postane privlačniji za ovakvu infrastrukturu.

Prema podacima Industrial Info Resources, u Argentini se prati 15 projekata data centara različitih faza, ukupne potencijalne vrednosti oko 46,4 milijarde dolara, dok 12 projekata sa objavljenim kapacitetima zajedno predstavljaju oko 3.533 megavata planiranog kapaciteta.

Za sada je veliki deo planova samo na papiru, ali je poruka prilično jasna: u eri veštačke inteligencije serverima više nisu dovoljni samo dobar internet i velika zgrada, već im treba čitava energetska strategija, a Patagonija, sasvim neočekivano, ima mnogo toga što investitorima treba.