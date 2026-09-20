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Protiv kompanija Anthropic, OpenAI, Google i SpaceXAI podneta je tužba u SAD u kojoj se tvrdi da su se njihovi čelnici dogovarali da uspore razvoj najnaprednijih AI sistema, odnosno da ograniče tempo trke u kojoj su do juče svi pokušavali da budu što brži.

Anthropic je prvi povukao ručnu

Priča je dobila zamah kada je Dario Amodei, izvršni direktor Anthropica, objavio tekst pod naslovom "We Must Pace the Frontier". U njemu je otvoreno pozvao vodeće AI kompanije da uspore tempo unapređivanja sposobnosti svojih modela, uz obrazloženje da razvoj naprednih sistema mora da ide zajedno sa ozbiljnijim bezbednosnim merama.

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Amodei je predložio nezavisne evaluatore koji bi imali pristup kompanijama, saradnju vodećih laboratorija na bezbednosnim standardima i međunarodnu saradnju oko rizika koje donose sve moćniji AI sistemi.

Na prvi pogled, ništa neobično: ljudi koji prave sve moćnije mašine žele da budu sigurni da te mašine neće napraviti problem koji niko ne ume da popravi. Ali onda su se oglasili i drugi veliki igrači. Sam Altman iz OpenAI-ja, Demis Hasabis iz Google DeepMinda i Elon Musk iz SpaceXAI javno su podržali različite delove Amodeijevog predloga, a upravo ta javna saglasnost sada se nalazi u centru pravnog spora.

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Tužba tvrdi da dogovor nije bio slučajan

Četvoro korisnika plaćenih AI servisa podnelo je tužbu pred američkim saveznim sudom u Severnom okrugu Kalifornije. Oni tvrde da su Anthropic, OpenAI, SpaceXAI i Google prekršili antimonopolske propise tako što su navodno koordinisali usporavanje razvoja svojih AI sistema, čime bi, prema tvrdnjama tužilaca, korisnici mogli da dobijaju manje za novac koji plaćaju za servise kao što su ChatGPT, Claude, Grok i Gemini. Tužba je zamišljena i kao potencijalna kolektivna tužba u ime drugih korisnika koji plaćaju ove usluge.

Još zanimljivije je što tužioci ne tvrde da je problem u tome što neka kompanija sama odluči da uspori razvoj zbog bezbednosti. Njihov argument je drugačiji: ako se konkurenti međusobno dogovore da svi uspore, tada to više nije samo pojedinačna odluka jedne kompanije, već potencijalno pitanje konkurencije. Drugim rečima, nije isto kada jedan učenik odluči da uči sporije jer mu treba više vremena i kada se celo odeljenje dogovori da niko neće učiti brže od ostalih.

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OpenAI je već potvrdio da je prethodnih nedelja razgovarao sa Anthropicom i Google DeepMindom upravo o bezbednosti AI-ja. OpenAI-jev globalni direktor za politiku Kris Lehejn rekao je da kompanija smatra da je bolje sarađivati na bezbednosti i da za takvu saradnju ne bi trebalo čekati posebno antimonopolsko izuzeće.

Međutim, saradnja na bezbednosnim standardima nije automatski isto što i dogovor o usporavanju proizvoda. Sama činjenica da su direktori velikih kompanija javno podržali određenu ideju nije dovoljna da se zaključi da je počinjeno krivično delo ili da je antimonopolski prekršaj dokazan.

Zašto bi uopšte neko želeo da uspori AI?

Najmoćniji modeli danas nisu samo čet-botovi koji pišu poruke i rešavaju domaće zadatke, već sistemi koji mogu da izvršavaju složene zadatke, koriste alate i pomažu u programiranju i istraživanju. Zbog toga deo istraživača upozorava da sposobnosti AI sistema napreduju brže nego što društvo uspeva da razvije načine za njihovu kontrolu, testiranje i bezbednu primenu.

Amodei je baš na tome zasnovao svoj predlog. Njegova ideja nije bila da se AI ugasi i vrati svet u vreme kada smo na Google-u tražili kako da skuvamo jaje, već da se tempo razvoja najnaprednijih sistema uskladi sa mogućnošću da se oni dovoljno dobro testiraju i kontrolišu. Istovremeno, postoje i kompanije koje takvom pristupu protivreče, uz argument da bi usporavanje vodećih američkih kompanija moglo da ima posledice po tehnološko takmičenje i razvoj industrije.

Foto: ChatGPT

Sada će poslednju reč imati sud

Za sada, dakle, nema potvrde da su OpenAI, Google, Anthropic i SpaceXAI zaista napravili nezakoniti tajni pakt, a predstavnici četiri kompanije nisu odmah odgovorili na zahteve za komentar koje je AP poslao nakon podnošenja tužbe.

Slučaj je zanimljiv i zato što pokazuje koliko se promenila AI industrija za samo nekoliko godina. Kompanije koje su se donedavno utrkivale u tome ko će napraviti moćniji model sada se suočavaju sa potpuno novim pitanjem: šta ako postanu toliko moćne da više nije dovoljno samo juriti konkurenciju, već moraju da se dogovore kako da razvoj bude bezbedniji?