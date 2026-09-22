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Njegov AI asistent Instinct, koji je u početku bio dostupan samo po pozivu, tokom leta je iznenada privukao veliku pažnju u Silicijumskoj dolini. Kompanija je u avgustu objavila da je prikupila 250 miliona dolara uz procenu vrednosti od 2,5 milijardi dolara, nakon što je prethodno već obezbedila još 100 miliona dolara.

Šin je prethodno studirao na Northeastern univerzitetu, ali je fakultet napustio 2023. godine. Još tokom studija bavio se istraživanjem AI agenata, odnosno sistema koji ne služe samo za odgovaranje na pitanja već mogu da koriste alate, izvršavaju zadatke i uče iz prethodnih interakcija. Upravo ta oblast kasnije je postala osnova za Instinct.

Pre nego što je AI agent postao hit

Šinova priča počela je mnogo pre Instincta. Nedugo nakon lansiranja ChatGPT-ja krajem 2022. godine, kao student se priključio projektu profesora Ašvina Gopinata sa MIT-a. Zajedno sa još nekoliko istraživača radio je na načinu da AI agenti mogu da postanu bolji tako što će pamtiti prethodne greške i koristiti ta iskustva u narednim pokušajima.

Rezultat tog rada bio je istraživački rad predstavljen na konferenciji NeurIPS, koji je opisivao tehniku poznatu kao „Reflexion“. Ideja je bila da agent analizira neuspeh, zapamti šta nije funkcionisalo i na osnovu toga poboljša naredni pokušaj. Jedan od Šinovih profesora, Arjun Guha, rekao je za Business Insider da je posebno neuobičajeno što je takav rad nastao dok je Šin još bio student.

Foto: printscreen instinct

Iskustvo iz Sijere kao sledeći korak

Nakon napuštanja fakulteta, Šin je postao jedan od prvih zaposlenih u AI startapu Sierra, koji razvija agente za korisničku podršku. Tamo je radio kao istraživač veštačke inteligencije na različitim proizvodima kompanije, a njegovo ime je bilo poznato i u stručnim krugovima koji su se bavili sposobnošću AI sistema da prate instrukcije, koriste alate i izvršavaju složenije zadatke.

U septembru 2025. napustio je Sierru i posvetio se razvoju sopstvenog proizvoda. Instinct je lansiran bez velike marketinške kampanje, spektakularnog promotivnog videa ili široke javne dostupnosti. Umesto toga, pristup je u početku bio ograničen, a korisnici su uglavnom bili ljudi iz tehnološke i investicione industrije. Upravo je takav način lansiranja doprineo tome da se o proizvodu počne govoriti unutar Silicijumske doline.

AI koji obavlja posao

Uspon Instincta pokazuje i kako se menja fokus AI industrije. Posle godina u kojima su se kompanije nadmetale oko toga ko ima najpametniji četbot, pažnja se sve više prebacuje na AI agente koji mogu da obave konkretan zadatak umesto korisnika. To može da znači rezervisanje hotela, zakazivanje sastanka, kupovinu, upravljanje elektronskom poštom ili rešavanje drugih svakodnevnih obaveza.

Instinct je upravo napravljen oko takvog koncepta. Kompanija je tokom septembra dodavala nove mogućnosti, uključujući sopstvenu imejl adresu za agente, komunikaciju između Instinct agenata, podršku za autentikatore i mogućnost obavljanja telefonskih poziva kroz novu uslugu Concierge. Agent tako postaje više od četbota: cilj je da može da nastavi da radi na zadatku i nakon što korisnik pošalje početnu instrukciju.

Foto: Linkedin

Meta ulazi sa mnogo većim resursima

Upravo tu se pojavila Meta kao mnogo veći konkurent. Kompanija je nedavno lansirala sopstvenog AI agenta Muse, koji takođe može da izvršava zadatke u ime korisnika. Muse je veoma brzo privukao pažnju korisnika i postao jedan od najzapaženijih novih proizvoda u ovoj kategoriji.

Razlika u veličini kompanija je ogromna. Meta raspolaže daleko većim finansijskim i računarskim resursima, kao i ogromnom bazom korisnika kroz svoje postojeće proizvode. Instinct je, sa druge strane, mali startap čiji je proizvod u početku imao ograničen pristup i povremeno je imao probleme sa odzivom zbog velikog broja korisnika. Kompanija sada pregovara o novoj rundi finansiranja uz potencijalnu procenu vrednosti od 10 milijardi dolara.

Foto: ChatGPT

Od trke četbotova do trke za ličnog AI asistenta

Šinov slučaj pokazuje koliko se brzo promenilo tržište veštačke inteligencije. Pre samo nekoliko godina glavna pitanja bila su koliko dobro AI može da piše, odgovara na pitanja ili generiše slike i kod. Sada se sve više govori o tome da AI sistemi treba da budu sposobni da preuzmu čitave zadatke i samostalno ih sprovedu do kraja.