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Meta je počela da testira novu funkciju svog AI asistenta Muse koja uvodi prilično neobičan korak u automatizaciju telefonskih poziva. Ako Muse ne uspe da sam obavi zadatak koji mu je korisnik zadao, poziv može da preuzme obučeni ljudski operater. Funkcija se trenutno testira interno, a prošle nedelje bila je dostupna otprilike polovini zaposlenih kompanije. Oni koji učestvuju u programu mogu da ga napuste, što pokazuje da Meta još uvek ispituje kako će ovakav način rada funkcionisati u praksi.

Muse je pritom zamišljen kao mnogo više od običnog četbota koji korisniku daje odgovor. Meta je asistenta razvila tako da može da obavlja određene zadatke u njegovo ime, uključujući slanje imejlova, kupovinu i rezervisanje putovanja. Telefonski pozivi predstavljaju logičan nastavak takvog pristupa, jer postoje situacije u kojima aplikacija može da pripremi sve što je potrebno, ali ipak ne može da završi razgovor sa stvarnom osobom. Tada se u proces uključuje operater koji preuzima ono što je Muse započeo.

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Čovek preuzima razgovor

Prema informacijama o testiranju, Muse može da utvrdi da određeni poziv ne može da završi sam i da ga prosledi ljudskom operateru. Taj čovek zatim poziva odgovarajuću kompaniju ili službu i pokušava da završi zadatak umesto korisnika. To može da bude provera neke informacije, dogovaranje termina ili drugi zahtev za koji je potrebno razgovarati sa zaposlenim na drugoj strani. Korisnik tako ne mora sam da traži broj telefona, čeka na vezi i objašnjava zbog čega zove.

Zanimljiv deo sistema je to što čovek ne zamenjuje Muse od samog početka. AI najpre obrađuje zahtev i pokušava da ga reši, a ljudska intervencija dolazi tek kada automatizovani deo ne može dalje. To je drugačije od klasične korisničke podrške, gde korisnik prvo razgovara sa botom pa tek onda traži da bude prebačen na operatera. Ovde bi čovek radio u pozadini, dok ceo zadatak i dalje počinje kao zahtev upućen AI asistentu.

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Privatnost je otvorila problem

Upravo zbog toga su se pojavile zabrinutosti među zaposlenima Mete koji učestvuju u testiranju. Da bi operater mogao da nastavi razgovor, mora da dobije informacije koje su relevantne za zadatak. Ako je korisnik prethodno Museu dao podatke o rezervaciji, kupovini, terminu ili nekoj drugoj stvari koju želi da reši telefonom, postavlja se pitanje koliko tih informacija prelazi iz AI sistema do osobe koja preuzima poziv.

Problem je utoliko zanimljiviji što Muse može da radi sa različitim vrstama korisničkih zahteva, a ne samo sa jednostavnim pitanjima. Kada AI treba da organizuje putovanje ili obavi kupovinu, može mu biti potrebno mnogo više podataka nego kada samo odgovara na pitanje. Ako se takav zadatak završi telefonskim razgovorom koji vodi čovek, onda informacije prikupljene tokom prethodnog procesa mogu postati deo komunikacije sa ljudskim operaterom. Upravo taj prelaz između automatizovanog sistema i stvarne osobe sada je predmet interne zabrinutosti.

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Muse brzo privukao korisnike

Nova funkcija stiže u trenutku kada Muse tek počinje da se širi među korisnicima. Meta je asistenta predstavila 8. septembra, a prema podacima kompanije Sensor Tower, aplikacija je u prve dve nedelje u Sjedinjenim Američkim Državama preuzeta više od 2,5 miliona puta. To je veliki broj za proizvod koji je tek izašao na tržište, pa Meta sada ima i dovoljno korisnika da vidi kako ljudi zaista koriste mogućnosti koje je kompanija zamislila.

Muse je od početka zamišljen kao asistent koji ne treba samo da razgovara sa korisnikom, već i da izvršava zadatke. Umesto da mu osoba kaže šta želi, dobije uputstvo kako da to sama uradi, ideja je da AI preuzme što veći deo posla. Zato je telefonski poziv važan dodatak: mnoge stvari i dalje zahtevaju razgovor sa zaposlenim u prodavnici, hotelu, službi ili nekoj drugoj organizaciji. Ako AI ne može da vodi takav razgovor, Meta sada testira mogućnost da ga umesto njega obavi čovek.

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Za sada samo test

Meta još nije odlučila da ovu funkciju ponudi svim korisnicima Musea. Za sada je ograničena na interni program u kojem zaposleni mogu da vide kako sistem funkcioniše i kakve probleme može da izazove. Posebno pitanje biće način na koji se korisničke informacije prosleđuju operaterima, jer upravo tu nastaje razlika između asistenta koji radi potpuno automatizovano i sistema u kojem čovek može da preuzme zadatak bez direktnog kontakta sa korisnikom.

Nije poznato kada bi funkcija mogla da bude dostupna široj javnosti, niti da li će konačna verzija raditi na potpuno isti način. Meta će prvo morati da proceni rezultate testiranja i da utvrdi kako da zaštiti informacije koje Muse koristi tokom izvršavanja zadataka. Ako ovaj model zaživi, korisnik bi mogao da dobije AI asistenta koji ne samo da piše, kupuje i rezerviše, već u određenom trenutku može da prepusti posao stvarnom čoveku a sve to bez potrebe da korisnik sam obavi telefonski poziv.