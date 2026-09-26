Slušaj vest

Umesto da vozače vodi glavnim putem A9 u Škotskoj, aplikacija Google Maps je u jednom trenutku prikazivala da je deo puta zatvoren i masovno ih preusmeravala na usku seosku saobraćajnicu koja jednostavno nije bila napravljena za toliki broj automobila.

Problem je bio posebno nezgodan jer ljudi koji su krenuli tim putem nisu nailazili na klasičnu prepreku, već su verovali da je glavni put zatvoren i da je ponuđena alternativa zapravo preporučena ruta. Tako se saobraćaj slivao na put između Dankelda i Pitlohrija, a ono što je trebalo da bude kratko preusmerenje pretvorilo se u ozbiljne kolone i probleme za stanovnike okolnih sela.

Foto: Dmytro Derevianko / Alamy / Profimedia

Google Maps zatvorio put koji nije bio zatvoren

Greška je nastala zato što je Google Maps prikazivao da je deo glavnog puta A9 zatvoren, iako je put zapravo bio prohodan. Zbog toga je aplikacija vozačima nudila alternativni pravac preko lokalnog puta, koji ima samo jednu traku, mnogo krivina i veoma malo prostora za mimoilaženje.

Transport Scotland je zbog toga upozorio vozače da ne prate nepovoljnu alternativnu rutu i potvrdio da je glavni put otvoren. Google je kasnije potvrdio da je tehnički problem bio uzrok pogrešne informacije o zatvaranju puta i da je netačna informacija uklonjena.

Automobili, kamperi i autobus na seoskom putu

Situacija je vrlo brzo postala ozbiljna. Na uski put nisu dolazili samo obični automobili već i vozila sa prikolicama, kamperi, pa čak i veliki autobus. Kada bi se dva vozila našla jedno naspram drugog na delu puta bez prostora za mimoilaženje, jedan vozač je morao da se vraća unazad kako bi drugi prošao.

Zbog toga je put koji se inače prelazi za oko deset minuta u pojedinim situacijama zahtevao čak 45 minuta. Meštani okolnih mesta žalili su se da su bili praktično blokirani, a posebno zabrinjava činjenica da bi ovakva gužva mogla da predstavlja problem za hitnu pomoć ili vatrogasce.

Foto: Profimedia

Kada telefon postane problem

Google inače navodi da Maps koristi više izvora za informacije o saobraćaju i izbor rute, uključujući anonimne podatke sa telefona korisnika, kao i informacije partnera poput državnih institucija i drugih organizacija. Zbog toga se podaci stalno menjaju, ali upravo kombinacija različitih izvora znači da povremeno može doći i do greške.

Nije prvi put da Maps napravi problem

Google Maps je veoma koristan, ali nije nepogrešiv. Sama kompanija ima opciju preko koje korisnici mogu da prijave pogrešna uputstva, što pokazuje da sistem računa na to da se greške u mapama i rutama mogu pojaviti i da ih treba ispravljati.

Sličnih problema bilo je i sa prikazom saobraćaja. Tokom avgusta ove godine prijavljen je problem kod Google Mapsa na Android Auto sistemu zbog kojeg su nekim korisnicima nestale obojene linije koje pokazuju gužvu na putevima. U tom slučaju problem je bio u prikazu saobraćajnih informacija, dok je škotski incident bio mnogo konkretniji jer je netačna informacija promenila preporučenu rutu.

Foto: Shutterstock

Zašto vozači slepo prate navigaciju?

Jedan od razloga zbog kojih je incident u Škotskoj privukao pažnju jeste to što većina vozača više ni ne razmišlja da proverava zašto ih navigacija šalje određenim putem. Ako aplikacija kaže da je glavni put zatvoren, većina će pretpostaviti da se dogodila saobraćajna nezgoda, da su radovi ili da postoji neki drugi razlog zbog kojeg treba skrenuti.

To je posebno problematično na lokalnim i seoskim putevima, gde navigacija može da pronađe rutu koja na mapi izgleda potpuno normalno, ali u stvarnosti nije namenjena velikom broju vozila. Google i sam upozorava da navigacija nije namenjena, između ostalog, vozilima velikih dimenzija i vozilima hitnih službi.

google maps aplikacija na telefonu Foto: Shutterstock

Telefon nije zamena za procenu na putu

Sve u svemu, problem nastaje kada vozač svaku instrukciju aplikacije prihvati kao apsolutno tačnu, čak i kada ono što vidi ispred sebe očigledno ne odgovara onome što piše na ekranu.

Zato jedan mali simbol na ekranu ne bi trebalo da bude važniji od stvarne situacije na putu. Ako vas aplikacija iznenada šalje na uzak put kojim prolaze kamioni, autobusi i kamp prikolice, a put izgleda kao da je napravljen za nekoliko lokalnih automobila dnevno, možda je trenutak da zastanete i proverite šta se zapravo događa.