Slušaj vest

LinkedIn uvodi nove provere kojima pokušava da oteža pravljenje lažnih profesionalnih profila i izmišljanje radnog iskustva. Korisnici će moći da dobiju potvrdu da su zaista radili u određenoj kompaniji ili studirali na navedenoj ustanovi, dok će firme dobiti više mogućnosti da reaguju kada neko bez osnova tvrdi da je njihov zaposleni.

Problem je postao ozbiljniji i zbog alata veštačke inteligencije. Danas nije naročito teško napraviti uverljivu fotografiju, napisati kompletnu biografiju i složiti profil koji na prvi pogled izgleda kao da pripada stvarnoj osobi. Ako se takav nalog zatim predstavlja kao regruter ili zaposleni poznate kompanije, dovoljno je nekoliko uverljivih detalja da potencijalna žrtva spusti gard.

Foto: Shutterstock

Kolege mogu da potvrde gde ste radili

Jedna od novih opcija omogućava kolegama i bivšim školskim drugovima da potvrde da su sa određenom osobom zaista radili ili studirali u periodu koji ona navodi na profilu. Ne potvrđuje se kvalitet rada niti stručnost, već samo tvrdnja da je određena osoba bila povezana sa kompanijom ili obrazovnom ustanovom.

Ako profil dobije dovoljan broj potvrda, može da dobije oznaku koja pokazuje da je navedeno iskustvo provereno. Korisnik može i da ukloni tu oznaku, pa ona neće biti obavezan deo profila. U praksi, to znači da će ljudi koji pregledaju nečiju biografiju dobiti još jedan podatak koji mogu da provere, umesto da se oslanjaju samo na ono što je sam korisnik napisao.

Foto: Shutterstock

Kompanije mogu da ospore lažno zaposlenje

Promene se odnose i na kompanije. Administratori verifikovanih stranica moći će da uklone osobu sa spiska zaposlenih ako ona tvrdi da radi u toj firmi, a za to nema osnov. Time se sprečava da neko koristi ime poznate kompanije kao dodatak sopstvenom lažnom identitetu.

LinkedIn testira i strožu varijantu, prema kojoj bi kompanija mogla da traži potvrdu zaposlenja pre nego što se određeni korisnik poveže sa njenom stranicom. Jedna od mogućnosti je potvrda preko službene imejl adrese, što bi moglo da bude mnogo teže za lažne profile koji samo upišu poznatu kompaniju u radno iskustvo.

Foto: Shutterstock

Provera identiteta ide i van mreže

LinkedIn širi i postojeći sistem verifikacije identiteta na druge servise. Među novim partnerima su Truecaller i PeerSpot, dok su Adobe i UserTesting već omogućili korišćenje takve potvrde. Kompanija navodi da je do sada verifikovano 115 miliona korisnika i više od 700.000 kompanija.

Za korisnike koji traže posao posebno je važna druga strana problema. Lažni regruter može da napravi profil koji izgleda legitimno, javi se kandidatu sa ponudom i tek kasnije zatraži dokumenta, podatke ili instaliranje određenog programa. Što profil izgleda uverljivije, teže je na vreme primetiti da komunikacija nema nikakve veze sa stvarnom kompanijom.

Foto: Shutterstock

Plava oznaka neće rešiti sve

Čak i potpuno verifikovan profil ne znači automatski da je svaka poruka, ponuda ili oglas koji dolazi sa tog naloga legitiman. Prevaranti mogu da naprave lažnu kompaniju, postave profesionalno uređenu stranicu i zatim koriste potpuno novi identitet koji nema šta da se proverava u stvarnom poslovnom svetu.

Zato će nove provere uglavnom biti još jedan filter, a ne konačno rešenje. Posebno treba biti oprezan kada navodni regruter traži da se komunikacija odmah prebaci na drugu platformu, zahteva novac, dokumenta ili instalaciju softvera. LinkedIn može da proveri deo biografije i identiteta, ali ne može da garantuje da je svaka osoba koja koristi platformu bezbedna.