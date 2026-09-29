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Toyota, kompanija koja je decenijama gradila reputaciju na klasičnim hibridima, sprema prvi automobil sa produživačem dometa. Prema dostupnim informacijama, novi model bi trebalo da bude namenjen kineskom tržištu, dok bi proizvodnja u Kini trebalo da počne u aprilu 2027. godine. Za početak se pominje relativno mali obim od svega nekoliko stotina vozila mesečno, ali plan kompanije predviđa veoma brzo povećanje proizvodnje.

Toyota navodno računa na oko 200.000 proizvedenih primeraka tokom 2027. godine, a zatim na približno 400.000 vozila u 2028. godini. Ako se ti planovi ostvare, prvi Toyotin EREV neće biti samo eksperiment za ograničenu seriju, već ulazak u potpuno novu kategoriju za japanskog proizvođača, posebno na tržištu na kojem se ovakav tip pogona već veoma brzo širi.

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Benzinac neće pokretati točkove

Kod EREV sistema automobil pokreće elektromotor, dok motor sa unutrašnjim sagorevanjem nema direktnu vezu sa točkovima. Njegova uloga je da radi kao generator i proizvodi električnu energiju kada bateriji zatreba dodatno napajanje. Vozač tako dobija automobil koji se u vožnji ponaša poput električnog modela, ali ne zavisi isključivo od kapaciteta baterije i dostupnosti punjača.

To je drugačije od Toyotinog klasičnog hibrida, gde benzinski motor može direktno da učestvuje u pokretanju automobila. Kod produživača dometa njegova uloga je praktično svedena na proizvodnju električne energije, dok pogon ostaje električan. Upravo zbog te kombinacije EREV modeli su poslednjih godina postali veoma prisutni na kineskom tržištu.

Foto: Shutterstock

Kina već ima veliko tržište za EREV

Toyota ovim potezom ne ulazi naslepo u nepoznatu kategoriju. EREV vozila su već veoma popularna u Kini, gde se kupcima nude kao kompromis između potpuno električnog automobila i vozila koje zavisi od klasičnog motora. Prema dostupnim podacima, u prvih osam meseci 2026. godine u Kini je prodato oko 616.000 EREV vozila, iako je to bilo manje nego u istom periodu prethodne godine.

Istovremeno, kinesko tržište električnih automobila postalo je jedno od najkonkurentnijih na svetu, sa velikim brojem domaćih proizvođača i čestim pritiskom na cene. Toyota bi svojim ulaskom mogla da pokuša da iskoristi potražnju za automobilima koji nude električni način vožnje, ali bez potrebe da kupac svaki duži put planira isključivo oko punjača.

Foto: ChatGPT

Toyota menja dosadašnju strategiju

Za Toyotu je ovaj potez posebno zanimljiv jer je kompanija upravo na hibridima izgradila veliki deo svoje strategije elektrifikacije. Umesto da se odmah osloni samo na potpuno električne automobile, proizvođač sada dobija još jednu mogućnost: elektromotor ostaje zadužen za pogon, dok mali motor sa unutrašnjim sagorevanjem služi kao izvor dodatne električne energije.

Takva tehnologija Toyoti daje prostor da ponudi različite vrste elektrifikovanih vozila u zavisnosti od tržišta. U Kini je EREV već poznata kategorija, pa bi tamošnji kupci trebalo da budu prirodna ciljna grupa za prvi takav Toyotin model. Za sada nema potvrde da će isti automobil biti ponuđen i van Kine.

Foto: ChatGPT

Veliki plan već od prve godine

Ako Toyota zaista dostigne planiranih 200.000 vozila tokom 2027. godine, to bi bio prilično ambiciozan početak za tehnologiju koju kompanija tek uvodi u svoju ponudu. Planirano povećanje na 400.000 primeraka u 2028. godini dodatno pokazuje da proizvođač EREV ne posmatra samo kao kratkoročni eksperiment, već kao potencijalno značajan deo svoje ponude.

Prvi automobili trebalo bi da se proizvode u Kini, a početna dostupnost biće ograničena na određena tržišta. Za sada ostaje otvoreno koji će tačno model Toyota izabrati za ovaj pogon i kakve će biti njegove tehničke karakteristike, ali sama odluka da kompanija uđe u EREV kategoriju predstavlja veliku promenu za proizvođača koji je hibridnu tehnologiju godinama razvijao na drugačiji način.