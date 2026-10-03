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Bežični signal putuje kroz prostor kao radio talas i na njegov put mogu da utiču zidovi, metal, nameštaj, drugi elektronski uređaji, ali i veliki broj susednih Wi-Fi mreža.

Neke prepreke su potpuno očekivane, ali postoje i prilično neobični krivci zbog kojih signal može da bude slabiji ili nestabilniji.

Mikrotalasna nije samo za podgrevanje ručka

Jedan od najpoznatijih neobičnih primera je mikrotalasna rerna. Wi-Fi na 2,4 GHz i mikrotalasna rade u veoma bliskom delu radio-spektra, pa mikrotalasna može da napravi smetnje bežičnoj mreži, naročito ako su ruter i rerna veoma blizu. To je jedan od razloga zbog kojih stručnjaci savetuju da ruter ne stoji tik uz kuhinjske uređaje.

Ovo ne znači da će svaki put kada uključite mikrotalasnu internet potpuno nestati. Problem zavisi od uređaja, udaljenosti i uslova u prostoru, ali ako primetite da Wi-Fi počne da usporava baš kada se zagreva ručak, sada znate da to nije baš slučajnost. Slične smetnje mogu da naprave i pojedini bežični telefoni, Bluetooth uređaji, bebi monitori i određeni sistemi za nadzor.

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Akvarijum može da bude neočekivana prepreka

Veliki akvarijum takođe može da utiče na širenje Wi-Fi signala. Voda može da apsorbuje deo energije radio-talasa, pa velika količina vode koja se nalazi direktno između rutera i uređaja može doprineti slabljenju veze. Zbog toga raspored stvari u stanu ponekad ima veću ulogu nego što mislimo.

Naravno, to ne znači da morate da pomerate akvarijum samo zato što vam je Wi-Fi spor. Mnogo veći problem obično predstavljaju gusti materijali poput betona, cigle i metala. Ako signal mora da prođe kroz nekoliko takvih prepreka, sasvim je moguće da će u udaljenoj sobi biti mnogo slabiji nego odmah pored rutera.

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Ogledalo i televizor nisu baš bezazleni

Veliko ogledalo na zidu može da bude još jedan neočekivani problem. Neka ogledala imaju metalni sloj sa zadnje strane, a metalne površine mogu da utiču na prolazak i širenje Wi-Fi signala. Google upravo ogledala sa metalnim premazom navodi među objektima koji mogu da otežaju bežičnu vezu.

Slično važi i za velike komade nameštaja i pojedine elektronske uređaje. Ako je ruter sakriven iza televizora, zatvoren u ormariću ili postavljen pored velikog metalnog predmeta, signal može da bude lošiji nego kada je uređaj na otvorenom. Zato ruter nije baš uređaj koji treba sakriti kao daljinski upravljač koji niko ne sme da pronađe.

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Beton pravi mnogo veći problem nego što izgleda

Ako imate debele betonske zidove, armaturu ili više zidova između rutera i telefona, tu već postoji mnogo ozbiljnija prepreka. Google navodi da gusti materijali poput betona, cigle i metala mogu značajno otežati povezivanje, usporiti mrežu ili čak potpuno blokirati signal u određenim delovima prostora.

Zato se često dešava da telefon pokazuje odličan Wi-Fi signal u dnevnoj sobi, ali čim odete u spavaću sobu ili drugi deo stana, situacija postane mnogo gora. Nije internet zabagovao, već radio-signal sada mora da prođe kroz više prepreka. Kod 5 GHz mreža domet je uglavnom kraći nego kod 2,4 GHz, dok 2,4 GHz bolje prolazi kroz prepreke, ali je zato češće opterećen drugim uređajima i mrežama.

Možda vam komšije prave gužvu

Ako živite u zgradi, vaš ruter nije jedini koji pokušava da koristi radio-frekvencije. U okolnim stanovima mogu da rade desetine drugih rutera, a posebno na 2,4 GHz opsegu može doći do gužve i preklapanja kanala. Intel navodi da druge obližnje Wi-Fi mreže mogu biti izvor smetnji i problema sa brzinom i stabilnošću veze.

Zbog toga nije dovoljno samo pogledati koliko imate „crtica“ na telefonu. Jak signal između telefona i rutera ne garantuje da će internet biti brz. Mreža može biti opterećena velikim brojem povezanih uređaja, susednim mrežama ili problemom kod internet provajdera, pa je važno utvrditi da li je problem u samom Wi-Fi signalu ili u internet vezi.

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Ruter ne mora odmah u kantu

Pre kupovine novog rutera ili skupog pojačivača, prvo probajte najjednostavniju stvar: promenite mu mesto. Preporuka je da bude što centralnije u prostoru, podignut od poda i dalje od velikih prepreka i uređaja koji mogu da prave radio-smetnje. Čak i malo pomeranje može da promeni put kojim signal stiže do telefona ili računara.

Zato pre nego što potrošite novac, proverite gde je ruter, šta se nalazi između njega i uređaja i da li problem nastaje samo na 2,4 GHz mreži. Nekada je rešenje mnogo jednostavnije nego što izgleda: malo bolji položaj rutera može da napravi veću razliku nego što biste očekivali.