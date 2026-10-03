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Ako svakog dana koristite WhatsApp ili Telegram, verovatno ste bar jednom videli izraz „end-to-end enkripcija“. Zvuči komplikovano, ali ideja je prilično jednostavna: kada pošaljete poruku koja je zaštićena ovakvom enkripcijom, njen sadržaj se zaključava na vašem uređaju i može da ga otključa samo uređaj osobe kojoj je poruka namenjena.

Kod WhatsAppa su privatne poruke i pozivi zaštićeni end-to-end enkripcijom, pa WhatsApp navodi da ni sama kompanija ne može da pročita njihov sadržaj. To znači da neko ko presretne podatke dok putuju preko interneta ne bi trebalo da može jednostavno da pročita šta ste poslali.

Ipak, ovde je važna stvar koju mnogi preskoče: enkripcija štiti sadržaj komunikacije, ali ne predstavlja čarobni štit oko celog telefona, naloga ili osobe koja prima poruku. Ako neko dobije pristup otključanom telefonu ili nalogu, sama enkripcija poruke ne može da reši taj problem.

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WhatsApp štiti poruke, ali ne baš sve podatke

WhatsApp je prilično jasan oko toga šta je end-to-end šifrovano. Privatne poruke, fotografije, video-zapisi, glasovne poruke, dokumenti, lokacija koju delite u razgovoru i pozivi imaju ovu zaštitu, a ona je uključena automatski za privatnu komunikaciju. WhatsApp istovremeno prikuplja određene podatke potrebne za rad usluge, kao što su informacije o uređaju, internet vezi, korišćenju aplikacije i druge tehničke informacije.

Kompanija navodi da određene informacije nisu end-to-end šifrovane, uključujući podatke koje korisnik daje aplikaciji, kao što su broj telefona i određene informacije o nalogu, dok se prilikom korišćenja aplikacije obrađuju i tehnički podaci. Čak i status poput toga kada ste poslednji put bili aktivni može zavisiti od vaših podešavanja privatnosti.

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Velika zamka su rezervne kopije

Još jedna stvar često zbunjuje korisnike: poruka može biti end-to-end šifrovana dok putuje između uređaja, a zatim može postojati i njena rezervna kopija. WhatsApp je zato uveo mogućnost end-to-end šifrovanih rezervnih kopija za sadržaj koji se čuva na servisima kao što su Google Drive ili iCloud, ali korisnik mora da uključi tu dodatnu zaštitu. WhatsApp navodi da kod takve zaštićene rezervne kopije ni WhatsApp ni provajder rezervne kopije ne mogu da pročitaju sadržaj bez odgovarajućeg ključa.

Drugim rečima, nije dovoljno samo pogledati da li pored razgovora piše da je „end-to-end encrypted“. Ako vam je privatnost važna, treba pogledati i kako su podešene rezervne kopije. Ovo je dobar primer zašto se bezbednost ne završava onog trenutka kada pošaljete poruku: ista komunikacija može imati više mesta na kojima se čuva ili obrađuje.

Telegram ima jednu važnu razliku

Kod Telegrama je priča drugačija nego kod WhatsApp-a. Obični Telegram razgovori, odnosno Cloud Chats, čuvaju se u Telegramovom oblaku i koriste enkripciju između korisnika i servera, odnosno servera i korisnika. End-to-end enkripcija je rezervisana za posebnu opciju pod nazivom Secret Chat, odnosno tajni razgovor.

Secret Chat je napravljen tako da sadržaj mogu da čitaju samo učesnici razgovora, a takve poruke nisu deo Telegramovog oblaka i vezane su za uređaje na kojima je tajni razgovor pokrenut. Telegram takođe nudi samouništavajuće poruke u Secret Chat razgovorima, ali ni to ne treba shvatiti kao apsolutnu zaštitu: osoba kojoj ste nešto poslali i dalje može da napravi fotografiju ekrana drugim uređajem, a aplikacija ne može da spreči baš svaki takav slučaj.

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Od čega vas enkripcija ne može spasiti

Zamislite da pošaljete prijatelju veoma privatnu fotografiju. Enkripcija može da zaštiti fotografiju dok putuje do njegovog telefona, ali kada je fotografija već na njegovom uređaju, tehnologija više ne može da kontroliše šta će on uraditi sa njom. Isto važi i ako vam je telefon zaražen zlonamernim softverom ili ako neko dobije pristup otključanom uređaju.

Slična stvar važi i za naloge. WhatsApp omogućava korišćenje povezanih uređaja, pa je korisno povremeno proveriti listu uređaja na kojima je nalog prijavljen. Kompanija upravo to preporučuje i navodi da nepoznate uređaje treba ukloniti, jer neko ko dobije pristup vašem nalogu ili uređaju može napraviti problem iako je sama komunikacija tehnički zaštićena end-to-end enkripcijom.

Nekoliko jednostavnih pravila

Ako želite da privatne poruke zaista ostanu privatnije, prvi korak je veoma jednostavan: zaključajte telefon jakom šifrom ili drugim sigurnim načinom zaštite i redovno ažurirajte operativni sistem i aplikacije. Zlonamerni softver može omogućiti napadaču pristup podacima koji se nalaze na uređaju, što pokazuje zašto end-to-end enkripcija sama po sebi nije dovoljna zaštita.

Na WhatsAppu proverite povezane uređaje i uklonite one koje ne prepoznajete, a za osetljive razgovore možete proveriti i sigurnosni kod kontakta. WhatsApp omogućava poređenje QR koda ili 60-cifrenog sigurnosnog koda kako bi korisnici mogli dodatno da potvrde da je komunikacija zaista zaštićena odgovarajućom enkripcijom.

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Kod Telegrama, ako vam je potrebna baš end-to-end zaštita razgovora, važno je da znate da običan Cloud Chat nije isto što i Secret Chat. Kod Signala je situacija drugačija: kompanija navodi da su njegovi razgovori i pozivi uvek end-to-end šifrovani, bez posebnog „tajnog“ režima koji korisnik mora da uključi.

Najvažnije je zato zapamtiti jednu stvar: enkripcija nije nevidljivi plašt za sve što radite na telefonu. Ona veoma dobro rešava jedan konkretan problem, a to je zaštita sadržaja komunikacije od čitanja tokom prenosa, ali ne može da spreči osobu kojoj ste poslali poruku da je sačuva, ne štiti automatski svaki podatak o vašem nalogu i ne može da popravi bezbednost telefona koji je već kompromitovan.