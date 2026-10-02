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Meta sprema redizajn korisničkog interfejsa koji ima za cilj da aplikaciju učini modernijom, preglednijom i lakšom za korišćenje jednom rukom. Najnovija beta verzija aplikacije WhatsApp za Android donosi uočljivu vizuelnu i funkcionalnu transformaciju korisničkog interfejsa, u kojoj ključne uloge imaju novi estetski elementi i strateško isticanje Meta AI asistenta

Nakon što je prethodnih meseci fokus bio na stabilizaciji infrastrukture i uvođenju novih opcija privatnosti, Meta se sada okreće redefinisanju načina na koji korisnici svakodnevno komuniciraju sa aplikacijom. U nastavku objašnjavamo šta se tačno menja za vas, kako izgleda novi meni i šta u praksi donosi integracija veštačke inteligencije.

Meni dobija "plutajući" izgled

Najvidljivija promena koju ćete primetiti čim otvorite aplikaciju nalazi se na samom dnu ekrana Do sada je donja traka (gde birate između ćaskanja, statusa i poziva) bila fiksirana i spojena sa dnom telefona. U novoj verziji, traka dobija zaobljeniji, "plutajući" oblik sa delimičnom providnošću. Blago odvajanje kontrolnih ikona od samih ivica olakšava navigaciju palcem bez promena u hvat uređaja.

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Šta ovo znači u praksi za vas?

Estetski lepši izgled: Aplikacija deluje elegantnije i prate savremene trendove vizuelnog dizajna kakvi se već koriste na iOS (iPhone) uređajima.

Prilagođavanje tamnoj i svetloj temi: Novi izgled je osmišljen tako da se vizuelno uklapa i u svetli i u tamni režim rada.

Lakša navigacija palcem: Zbog zaobljenih ivica i blagog odvajanja od ivica ekrana, lakše ćete prelaziti sa jednog odeljka na drugi bez istezanja prstiju, naročito na telefonima sa većim ekranom.

Meta AI dobija svoje posebno dugme

Veštačka inteligencija više nije stvar budućnosti – ona postaje sastavni deo aplikacija koje svakodnevno koristimo. U novom dizajnu, Meta AI dobija istaknuto, posebno mesto u donjoj navigacionoj traci.

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Kako vam Meta AI može pomoći svakodnevno?

Brzi odgovori na pitanja: Umesto da otvarate internet pretraživač, moći ćete direktno u WhatsApp-u da pitate veštačku inteligenciju za recepte, preporuke za putovanja ili objašnjenja nekih pojmova.

Pomoć pri pisanju poruka: Možete zatražiti od AI asistenta da vam pomogne oko sastavljanja zvanka ili čestitke.

Brz pristup jednim klikom: Zahvaljujući novom dugmetu na dnu ekrana, pametni asistent vam je uvek pri ruci.

Kada nova verzija stiže na vaš telefon?

Trenutno se ove promene testiraju u beta verziji aplikacije pod oznakom WhatsApp 2.26.38.10 za Android. To znači da novine još uvek nisu dostupne svim korisnicima, već se provera vrši na manjem broju testnih uređaja.

Meta trenutno prikuplja utiske korisnika kako bi fino podesila izgled pre nego što ažuriranje zvanično stigne na sve pametne telefone. Očekuje se da će se nova traka postepeno pojavljivati u redovnim ažuriranjima na Google Play Store-u i App Store-u tokom narednih nedelja.

Foto: Youtube printscreeen

3 ključne stvari koje treba da znate Sve vaše poruke i pozivi ostaju na istom mestu – ne morate ponovo učiti kako se koristi aplikacija, samo je izgled osvežen.

Dizajn je lakši za korišćenje – zaobljena i providna traka olakšava prelazak sa ćaskanja na pozive.

AI asistent je pristupačniji – novo dugme vam omogućava da brzo iskoristite mogućnosti Meta AI pametnog asistenta.