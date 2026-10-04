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Poznati milijarder i jedan od osnivača moćne kompanije Palantir, Piter Til, ponovo je uspeo da zaprepasti planetu intervjuom o kojem svi bruje. Njegove izjave su toliko bizarne da zvuče kao scenario za naučnofantastični film koji se upravo odvija u našem dvorištu.

Ko je zapravo Piter Til i zašto ga se svi plaše?

Piter Til nije običan bogataš koji troši pare na jahte i sportske automobile, već čovek koji stoji iza političkih moćnika i ozbiljnih tehnoloških sistema. Njegova kompanija Palantir pravi softvere koji koriste vlade i obaveštajne službe širom sveta za praćenje podataka. Kada neko sa takvom moći progovori, ljudi obično zaneme od straha. Ovoga puta, Til je odlučio da filozofira o nečemu što nikome nije bilo jasno.

Šokantna izjava: "Ako si zao, možda si zapravo dobar?"

U jednom od svojih poslednjih skandaloznih nastupa, Til je izvalio rečenicu koja je zbunila i najveće stručnjake za tehnologiju. On je maltene izjavio da ako je neko zao, to zapravo znači da je barem sposoban i da na kraju krajeva to i nije tako loše.

Izjava je podsetila na potpuno ludu igru reči gde on pokušava da opravda najgora ponašanja samo zato što neko "nešto završava". Ljudi na društvenim mrežama su se odmah zapitali da li čovek uopšte shvata šta priča.

Da li je ljudska rasa uopšte vredna opstanka?

Ovo nije prvi put da Til šokira javnost svojim mračnim mislima o budućnosti. U ranijim intervjuima, poput onog za podkast "Interesting Times", voditelj ga je pitao da li misli da ljudska vrsta uopšte treba da nastavi da postoji.

Umesto brzog i normalnog odgovora "da, naravno", usledila je dugačka, neprijatna pauza. Milijarder je duboko uzdahnuo i razmišljao da li nam je svima bolje da nas nema, što je prilično strašno s obzirom na to da on dizajnira našu digitalnu budućnost.

Foto: Stewart Cook / MirrorPix / Profimedia, CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia

Antihrist, teorije zavere i tajna predavanja

Kao da sve ovo nije bilo dovoljno ludo, Til je držao i privatna predavanja u kojima je ozbiljno raspravljao o dolasku Antihrista. Prema njegovoj uvrnutoj teoriji, moderni negativci više nisu ludi naučnici iz filmova koji prave bombe, već ekološki aktivisti i ljudi koji pokušavaju da zaustave klimatske promene i ratove. Po njemu, borba za mir i bezbednost može da prizove smak sveta, što je logika koju niko normalan ne može da uhvati.

Svet je stao, a mi se samo igramo telefonima

Pored bizarnih priča o zlu i apokalipsi, ovaj tehnološki guru ima i teoriju da je ceo ljudski napredak ozbiljno usporio. On tvrdi da su ljudi između 1890. i 1970. godine izmislili sve živo, od automobila do aviona, dok se danas samo igramo sa ekranima i novim telefonima. Iako nam se čini da živimo u super modernom dobu, Til veruje da tapkamo u mestu i da nam mašta ozbiljno opada.

Piter Til Foto: Printscreen YouTube

Mračna strana Pitera Tila

Jedna od najmračnijih tema koja se vezuje za Pitera Tila jeste njegov duboki prezir prema demokratiji i slobodnim izborima. On je u više navrata javno izjavljivao da više ne veruje u demokratski sistem jer smatra da kapitalizam i demokratija više ne idu ruku pod ruku. Za njega je sloboda tržišta daleko važnija od glasačkog listića običnih ljudi, što kod mnogih izaziva jezu jer se postavlja pitanje kakvu to vlast on zapravo priželjkuje iza kulisa.

Pored političkih stavova, Til je poznat i po finansiranju takozvanog projekta "morskih gradova" ili takozvanih slobodnih legija koje bi živile na platformama u međunarodnim vodama, van dometa bilo kakvih zakona, poreza i državnih pravaca. Ideja da ultra-bogataši naprave svoje sopstvene plutajuće gradove gde obični zakoni ne važezvuči kao savršena radnja za distopijski horor film u kojem običan čovek nema nikakva prava.

Ipak, možda najjeziviji detalj njegove filozofije jeste bliska veza sa radikalnim idejama koje podržavaju transhumanizam i radikalnu promenu ljudske prirode uz pomoć tehnologije. Til ne želi samo da poboljša svet, već otvoreno razmišlja o stvaranju nove elite koja će biti biološki ili tehnološki izdvojena od ostatka čovečanstva, ostavljajući milione ljudi iza sebe u svetu koji ubrzano propada.