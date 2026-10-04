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Glavni razlog zbog kojeg to rade jeste uverenje da će na taj način drastično uštedeti bateriju i produžiti radni vek uređaja. Ipak, stručnjaci ističu da nam je ova navika uglavnom potpuno beskorisna kada je u pitanju štednja energije.

Mit o pražnjenju baterije na ulici

Kada se telefon nađe van dometa poznatih bežičnih mreža, on jeste u stalnoj potrazi za signalom, ali to troši zanemarljivo malu količinu energije. Mnogo veći „krivci“ za brzo trošenje baterije su osvetljenje ekrana na maksimumu, uključena GPS lokacija i zahtevne aplikacije u pozadini. Zbog toga vam stalno ručno gasjenje i paljenje Wi-Fi opcije neće doneti nikakvu primetnu uštedu.

Pre prodaje obrišite sve sa vašeg telefona Foto: Shutterstock

Gde se zapravo krije prava opasnost?

Iako baterija nije razlog za brigu, postoji druga, mnogo važnija stvar o kojoj retko ko razmišlja. Kada hodate gradom sa uključenim Wi-Fi-jem, vaš telefon u pozadini neprestano šalje zahteve i pokušava da se poveže na mreže koje su mu poznate iz prošlosti. Upravo tu nastaje prostor za potencijalne bezbednosne rizike sa kojima se korisnici mogu susresti.

Zamka otvorenih i javnih mreža

Najveći problem nastaje kada se vaš uređaj automatski zakači na neku otvorenu i besplatnu javnu mrežu u kafiću, tržnom centru ili na ulici. Problem je u tome što vi nemate nikakvu kontrolu nad tim ko upravlja tom mrežom niti koliko je ona bezbedna. Povezivanje na sumnjive i neproverene tačke otvara vrata raznim digitalnim prevarama i napadima.

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Kako hakeri mogu da zloupotrebe automatsko povezivanje

Zlonamerni pojedinci mogu da naprave lažnu Wi-Fi mrežu koja nosi popularno ime, poput imena nekog poznatog lokalnog kafića. Telefon, prateći svoja podešavanja, može automatski da prepozna to ime i da se spoji na prevarantsku mrežu bez vašeg znanja. Kroz takvu vezu hakeri mogu da pokušaju da presretnu vaše podatke ili vas preusmere na lažne stranice.

Pametno podešavanje umesto stalnog kliktanja

Srećom, rešenje ovog problema ne zahteva da svaki put panično tražite opcije po telefonu i gasite internet. Umesto da ručno isključujete Wi-Fi, dovoljno je da u podešavanjima uređaja isključite opciju automatskog povezivanja na otvorene i nepoznate mreže. Time ćete dozvoliti telefonu da se kači samo na vašu kućnu ili pouzdanu mrežu.

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Čuvajte svoje lične i bankarske podatke

Kada ste van kuće, najbolje je da izbegavate unošenje osetljivih podataka, kao što su šifre za e-banking ili brojevi platnih kartica, dok ste na javnom i nesigurnom internetu. Ukoliko morate obaviti nešto hitno preko bankarske aplikacije, sigurnije je da privremeno isključite Wi-Fi i pređete na stabilan mobilni internet.

Dodatne navike za maksimalnu bezbednost

Pored kontrole nad bežičnim mrežama, važno je da redovno ažurirate softver na svom telefonu i instalirate najnovije bezbednosne zakrpe koje nude proizvođači. Takođe, aplikacije preuzimajte isključivo sa zvaničnih mesta poput Google Play prodavnice ili App Store-a kako biste smanjili rizik od zlonamernog softvera.

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Da je bezbednost na javnim mrežama sve veći prioritet, svedoče i nove funkcije u svetu tehnologije. Savremeni operativni sistemi i popularni servisi sve češće uvode automatsku zaštitu, kao što su besplatni VPN alati koji se sami uključuju čim registruju da ste pristupili javnom Wi-Fi-ju.

Generalno gledano, mlađe generacije navikle su da sve završavaju u hodu – od skrolovanja na društvenim mrežama do brzog plaćanja putem telefona i zato je poznavanje osnovnih pravila digitalne higijene jako važno, jer nam mala promena u podešavanjima štiti podatke dok jurimo po gradu.