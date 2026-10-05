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Ilon Mask planira da ponovo promeni ime svoje AI jedinice, samo nekoliko meseci nakon prethodnog rebrendiranja. Kompanija koja trenutno nosi naziv SpaceXAI trebalo bi da postane SpaceXSI, nakon što je američki predsednik Donald Tramp počeo da insistira na tome da se izraz „veštačka inteligencija“ zameni terminom „super inteligencija“. Mask je na mreži X potvrdio da će promena biti sprovedena, ali za sada nije objavljen datum kada bi novi naziv zvanično mogao da stupi na snagu.

Mask je promenu praktično najavio kroz nekoliko kratkih objava na X-u. Prvo je napisao „No more AI“, zatim „SI, it's better“, a potom i „SpaceX is a super intelligence company“. Kada ga je jedan korisnik direktno pitao da li bi SpaceXAI trebalo da postane SpaceXSI, Mask je odgovorio potvrdno.

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Tramp želi da se AI više ne zove AI

Promena imena dolazi neposredno nakon Trampove odluke da američka savezna administracija počne da koristi izraz „Super Intelligence“ odnosno „SI“ umesto „Artificial Intelligence“ i skraćenice AI. Izvršna naredba potpisana 29. septembra nalaže saveznim institucijama da novu terminologiju koriste u zvaničnoj komunikaciji, dokumentima, javnim saopštenjima i veb-sajtovima. Privatne kompanije nisu obavezne da prihvate taj naziv, zbog čega je Maskova odluka da ga primeni posebno upadljiva.

Tramp je ovaj potez obrazložio tvrdnjom da izraz „super inteligencija“ bolje opisuje pravac u kojem se tehnologija razvija. Nova terminologija je već izazvala rasprave, jer se ne radi o novoj vrsti tehnologije, već prvenstveno o promeni naziva za ono što se do sada nazivalo veštačkom inteligencijom. Mask je, međutim, među prvim velikim tehnološkim liderima koji su javno prihvatili Trampovu formulaciju i odlučili da je uključe u naziv sopstvene AI jedinice.

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SpaceXAI je već bilo novo ime

Posebno je zanimljivo koliko se brzo naziv ponovo menja. SpaceXAI je nastao nakon što je SpaceX ranije ove godine spojio svoje poslovanje sa kompanijom xAI, a prethodni naziv je uveden tek nekoliko meseci pre sadašnje najave. Time bi SpaceXSI praktično postao još jedno novo ime za istu AI poslovnu celinu.

Pre spajanja sa SpaceX-om, xAI je poslovao kao zasebna kompanija koju je Mask osnovao 2023. godine. Njena najpoznatija tehnologija je Grok, dok se nakon spajanja AI aktivnosti sada nalaze unutar mnogo šireg poslovnog sistema koji obuhvata rakete, satelite, komunikacije i računarsku infrastrukturu. Promena naziva zato nije samo pitanje nekoliko slova u imenu, već deo šireg preslagivanja Maskovih tehnoloških kompanija.

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Mask sve više ulaže u AI infrastrukturu

AI je u međuvremenu postao važan deo Maskovog poslovanja, posebno zbog potrebe za ogromnom računarskom snagom koju zahtevaju savremeni modeli. SpaceX i Tesla rade na projektu Terafab, koji je zamišljen kao velika infrastruktura za proizvodnju računarske snage namenjene AI sistemima. U projekat se uključio i Intel, dok su SpaceX i Tesla razgovarali sa TSMC-om o mogućoj saradnji.

To znači da promena imena dolazi u trenutku kada Maskov AI biznis pokušava da postane mnogo veći deo ukupne poslovne strukture. SpaceX nije samo preuzeo AI kompaniju i promenio joj naziv, već paralelno gradi infrastrukturu koja bi trebalo da podrži veliki računarski kapacitet. Zbog toga termin „super inteligencija“ za Maska nije samo politička fraza koju je prihvatio, već i deo načina na koji želi da predstavi budući pravac svoje kompanije.

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Za sada je to još najava

Iako je Mask jasno rekao da će SpaceXAI postati SpaceXSI, promena još nije u potpunosti sprovedena. Prema dostupnim informacijama, nalozi kompanije na X-u i drugi javni kanali i dalje su koristili naziv SpaceXAI, a Mask nije objavio konkretan rok za njegovo uklanjanje. Zato SpaceXSI trenutno treba posmatrati kao najavljeni novi naziv, a ne kao već završeno rebrendiranje.

Sam potez je ipak zanimljiv jer pokazuje koliko brzo politička terminologija može da se prelije u poslovno brendiranje. Tramp je promenio naziv koji američka administracija treba da koristi, dok je Mask gotovo odmah najavio da će istu terminologiju primeniti na sopstvenu AI kompaniju. Da li će SpaceXSI zaista postati zvanično ime i koliko dugo će trajati ovaj novi naziv, za sada ostaje da se vidi.