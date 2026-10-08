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Slanje novca preko Vibera sada je moguće i u Srbiji, a za transfer vam više nije potreban broj tekućeg računa primaoca. Dovoljni su Viber, broj telefona osobe kojoj šaljete novac i aplikacija vašeg mobilnog bankarstva.

Nova funkcija zove se PayChat i omogućava da iz Viber razgovora pokrenete slanje novca ili zatražite uplatu od druge osobe. Međutim, postoji jedna važna stvar: novac se ne šalje direktno kroz Viber. PayChat priprema nalog, a samu transakciju potvrđujete u aplikaciji svoje banke.

Kako da pošaljete novac preko Vibera?

Ako želite odmah da pošaljete novac, postupak izgleda ovako:

Otvorite Viber → izaberete PayChat → odaberete "Pošaljite novac" → izaberite kontakt → unesite iznos → nastavite ka plaćanju → idete na aplikaciju banke → potvrdite uplatu.

Evo svakog koraka detaljno.

1. Otvorite PayChat u Viberu

Uđite u Viber i pronađite PayChat, odnosno chatbot koji omogućava slanje i primanje novca.

Ako ga koristite prvi put, potrebno je da izaberete jezik, prihvatite uslove korišćenja i podelite svoj broj telefona sa PayChat-om.

Zatim birate banku čiju aplikaciju mobilnog bankarstva želite da koristite za slanje novca. Na istom telefonu morate imati instaliranu i aktivnu aplikaciju mobilnog bankarstva te banke.

Foto: ChatGPT

2. Pritisnite „POŠALJITE NOVAC“

Kada završite početno podešavanje, u glavnom meniju PayChat-a izaberite opciju: POŠALJITE NOVAC.

Time počinje postupak slanja novca drugoj osobi.

3. Izaberite kome šaljete novac

Sada treba da izaberete osobu kojoj želite da pošaljete novac. Pritisnite znak +, a zatim izaberite Kontakti i pronađite osobu u Viber imeniku. Druga mogućnost je da ručno unesete broj mobilnog telefona.

Najvažnije je da vam za ovaj način plaćanja nije potreban broj tekućeg računa primaoca. PayChat koristi broj mobilnog telefona i uslugu „Prenesi“ Narodne banke Srbije.

Foto: Viber

4. Unesite koliko novca šaljete

Nakon što izaberete primaoca, unesite iznos. PayChat nudi nekoliko unapred definisanih iznosa, poput 1.000, 2.000 i 5.000 dinara, ali možete izabrati i opciju za unos drugog iznosa. Na primer, ako prijatelju dugujete 3.500 dinara, jednostavno unesete 3.500 RSD.

5. Dodajte poruku ako želite

Ovaj korak nije obavezan. Možete dodati kratku poruku uz uplatu, na primer: „Za ručak“ ili „Povraćaj za karte“. Poruka služi kao dodatno objašnjenje svrhe uplate.

6. Kliknite na „NASTAVITE KA PLAĆANJU“

Sada dolazimo do najvažnijeg dela.

Kada kliknete na NASTAVITE KA PLAĆANJU, PayChat priprema podatke za transakciju i otvara aplikaciju mobilnog bankarstva banke koju ste prethodno izabrali. Viber vam u ovom trenutku ne skida novac sa računa. PayChat samo prosleđuje pripremljene podatke vašoj banci.

Foto: Viber

7. Potvrdite uplatu u aplikaciji banke

U aplikaciji mobilnog bankarstva pojaviće se pripremljen nalog za plaćanje. Pre nego što ga potvrdite, proverite: kome šaljete novac, broj telefona primaoca, iznos, ostale podatke prikazane u aplikaciji

Ako je sve u redu, potvrdite transakciju na uobičajen način koji koristi vaša banka – na primer PIN-om, lozinkom, otiskom prsta ili Face ID-jem. Tek tada je uplata zaista izvršena.

Šta vam je potrebno da biste poslali novac?

Za slanje novca preko Vibera potrebno je nekoliko stvari. Pre svega, na istom telefonu morate imati Viber i aktivnu aplikaciju mobilnog bankarstva banke preko koje želite da izvršite uplatu. Potrebno je i da koristite PayChat servis u Viberu.

Da li primalac mora da ima aplikaciju banke?

Ne mora.

Ovo je jedna od zanimljivijih stvari kod novog sistema. Osoba koja prima novac mora da ima bankovni račun i registrovan broj mobilnog telefona za uslugu „Prenesi“, ali joj za sam prijem novca nije neophodno da ima aplikaciju mobilnog bankarstva na telefonu.

Broj telefona je u ovom slučaju povezan sa bankovnim računom primaoca. Kada pošiljalac izvrši uplatu, novac se prenosi na račun koji je povezan sa registrovanim brojem.

Važno je, međutim, da osoba koja želi da prima novac na ovaj način prethodno aktivira uslugu „Prenesi“ kod svoje banke.

Foto: Viber

Možete i da tražite novac preko Vibera

PayChat nije namenjen samo slanju novca.

Korisnik može da izabere i opciju za zahtev za uplatu, odnosno da od druge osobe zatraži određeni iznos. To može biti praktično kada prijatelji dele račun u restoranu, kada neko treba da vrati pozajmicu ili kada više ljudi učestvuje u zajedničkom trošku.

Korisnik koji prima zahtev može da proveri ko mu traži novac i koji je iznos u pitanju, a zatim, ukoliko želi da plati, nastavlja postupak kroz svoju aplikaciju mobilnog bankarstva.

Upravo zbog toga PayChat više liči na digitalni most između Viber razgovora i bankarske aplikacije nego na klasičan digitalni novčanik.

Da li je slanje novca preko Vibera bezbedno?

Prema Narodnoj banci Srbije, transakcije pokrenute preko PayChat-a izvršavaju se u sigurnom okruženju aplikacije mobilnog bankarstva i usluge „Prenesi“.

PayChat ne izvršava platne transakcije, ne čuva novac korisnika i ne traži niti čuva PIN, lozinku ili jednokratne kodove za bankarstvo. Njegova uloga je da pripremi podatke za plaćanje i preko takozvanog deep linka otvori aplikaciju mobilnog bankarstva.

To znači da je najvažniji bezbednosni korak i dalje u aplikaciji banke. Pre potvrde uplate treba proveriti ime i prezime primaoca, broj telefona i iznos, kao i kod svakog drugog elektronskog plaćanja.

Ako dođe do problema sa samom transakcijom, korisnik se obraća svojoj banci, jer se plaćanje izvršava kroz njen sistem.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Da li se slanje novca preko Vibera plaća?

PayChat ne naplaćuje korisniku pokretanje slanja ili zahteva za uplatu kroz Viber.

Međutim, to ne znači automatski da će svaka transakcija biti potpuno besplatna. Eventualna naknada za samo plaćanje zavisi od banke i tarifnika koji važi za račun korisnika.

Zato je najbezbednije da pre konačne potvrde proverite podatke i eventualnu naknadu koja se prikazuje u aplikaciji mobilnog bankarstva.

Kod usluge „Prenesi“ transfer se obavlja kao instant plaćanje, pa novac do primaoca stiže za nekoliko sekundi kada je transakcija uspešno potvrđena.

Da li sve banke u Srbiji podržavaju slanje novca preko Vibera?

Ovo je važno razlikovati od samog Vibera.

PayChat koristi standard koji je Narodna banka Srbije omogućila u okviru usluge „Prenesi“, a banke moraju da podrže odgovarajuću funkcionalnost u svojim aplikacijama mobilnog bankarstva.

Zato dostupnost zavisi od banke i njene podrške za „Prenesi“ i pokretanje plaćanja iz trećih aplikacija. NBS je saopštila da je Viber prva kompanija koja je ovaj standard primenila kroz PayChat.

Drugim rečima, Viber nije napravio novi bankarski sistem, već je postojeću infrastrukturu instant plaćanja povezao sa razgovorima u aplikaciji.

Foto: Viber

Šta je zapravo novo?

Najveća promena nije u tome što Srbija sada prvi put može da šalje novac preko telefona – instant plaćanja i usluga „Prenesi“ već postoje. Novina je što se proces plaćanja sada može pokrenuti iz aplikacije koju već koristite za komunikaciju. To znači da se razgovor i zahtev za novac mogu odvijati na istom mestu, dok se sama finansijska transakcija i dalje izvršava kroz banku.

Za korisnika to znači manje kucanja, nema potrebe za prepisivanjem broja računa, a u određenim situacijama dovoljno je da ima broj telefona osobe kojoj šalje novac.

Ukratko: šta treba da znate