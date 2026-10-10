Slušaj vest

Kada se pomene investicija teška pedeset milijardi evra, prva asocijacija obično nas vodi ka izgradnji strateških kosmičkih baza.

Iako se ne radi o lansiranju raketa u orbitu, Projekat Pantheon predstavlja ekvivalentnu silu u digitalnom svetu – gigantski centar za veštačku inteligenciju i obradu podataka. Reč je o industrijskom kompleksu bez presedana, rasprostranjenom na površini koja obuhvata stotine fudbalskih terena, a koji će biti lociran u trouglu između sela Pecka, Katinovac i Crni Potok.

Unutar ovog zatvorenog sistema, hiljade najnaprednijih procesora radiće neprekidno, procesuirajući podatke nezamislivom brzinom i redefinišući granice tehnoloških mogućnosti.

Foto: Shutterstock

Ovaj misteriozni poduhvat polako izlazi iz faze administrativnih priprema, potvrđujući status jednog od najambicioznijih projekata u ovom delu Evrope.

Vest o pokretanju izmena prostornog plana u neposrednom susedstvu odjeknula je poput udara u regionalnim poslovnim krugovima. Razmere kapitala i strateški značaj prevazilaze standardne ekonomske okvire, nagoveštavajući stvaranje novog regionalnog tehnološkog poretka.

Strateška prenamena prostora i infrastrukturni izazovi

Realizacija ovakvog tehnološkog giganta zahteva korenite zahvate u prostornom planiranju i tamošnjoj zakonodavnoj regulativi. Lokalni organi hrvatskih vlasti već su doneli ključne odluke o pokretanju strateške procene uticaja na životnu sredinu, čime se otvaraju zakonski preduslovi za investiciju decenije. Obim projekta nalaže i drastične mere, poput izmeštanja trase postojeće županijske ceste, budući da standardna putna infrastruktura ne zadovoljava bezbednosne i logističke zahteve budućeg kompleksa.

Prostorni planovi se šire daleko van klasičnih građevinskih zona, pretvarajući šumski i brdski pojas u visokotehnološku zonu pod striktnim režimom zaštite. Investitori i državne strukture koordinisano rešavaju administrativne prepreke, dok javnost sa oprezom prati svaki korak pripremnih radova. Kompleksnost zahvata ukazuje na to da se ne gradi običan poslovni park, već zatvoreni centar od državnog i međunarodnog značaja.

Foto: Gemini ilustracija

Energetska nezavisnost i sopstveni izvori snabdevanja

Gigantski sistemi za veštačku inteligenciju troše električnu energiju uporedivu sa potrebama srednjih gradova, zbog čega je Projekat Pantheon projektovan kao potpuno energetski samodovoljan sistem. Planom je predviđena izgradnja sopstvenih solarnih elektrana i masivnih baterijskih skladištaukupne snage veće od 20 megavata. Time se eliminiše rizik od opterećenja lokalne elektrodistribucije, dok se istovremeno izbegava oslanjanje na javne vodovodne sisteme.

Cilj investitora je jasan: stvoriti autonomni mehanizam koji samostalno generiše potrebnu energiju bez ugrožavanja ekološke ravnoteže. Ipak, kritičari upozoravaju na ogromne resurse koje ovakvi sistemi gutaju, dok stručnjaci ističu da je reč o investiciji koja postavlja nove standarde energetske efikasnosti.

Foto: Shutterstock

Globalni kapital i zatvoreni krug investitora

Projekat predvode preduzetnik Jako Andabak i američki investitor Rajan Riš, upravljački partner fonda Pantheon Atlas, uz strateško učešće regionalnog industrijskog giganta Končar i međunarodne energetske grupacije Greenvolt.

Zatvorenost investitora po pitanju specifičnih tehničkih detalja dodatno pojačava auru misterije koja okružuje serverske hale. Ekonomski analitičari procenjuju da će se unutar ovih zidova razvijati modeli veštačke inteligencije koji će direktno krojiti globalne ekonomske i bezbednosne trendove. Niko u ovom trenutku ne može sa sigurnošću da potvrdi koje sve industrijske tajne krije ovaj digitalni trezor.

Foto: Shutterstock

Odbrojavanje do aktivacije sistema

Vremenski rokovi dati za realizaciju ovog projekta izuzetno su agresivni s obzirom na kompleksnost zahvata. Početak građevinskih radova zakazan je za 2027. godinu, dok se puštanje sistema u pogon i početak operativnog rada očekuju početkom 2029. godine, što ostavlja minimalan prostor za bilo kakve administrativne ili logističke zastoje.

Bilo kako bilo, dolazak Projekta Pantheon predstavlja jasan pokazatelj da se trka za prevlast u domenu veštačke inteligencije preliva na naše prostore. Dok globalne sile vode tehnološki rat, prisustvo ovakvog centra u neposrednom susedstvu pozicionira region na mapu ključnih evropskih čvorišta digitalne infrastrukture.