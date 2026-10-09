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Moskovski sud kaznio je tehnološke kompanije Google i TikTok sa po 10 miliona rubalja, što je približno 100.000 evra za svaku firmu. Kazne su izrečene zbog ponovljenog neispunjavanja obaveza koje ruski zakoni propisuju stranim internet kompanijama. Odluku je saopštila pres-služba Moskovskog gradskog suda, a prenela ruska novinska agencija TASS. Ovakve presude pokazuju da ruske vlasti nastavljaju da kažnjavaju velike platforme zbog nepoštovanja domaćih propisa.

Google je istog dana dobio i dodatnu kaznu od 3,8 miliona rubalja, odnosno oko 38.000 evra, zbog odbijanja da ukloni sadržaj koji ruske vlasti smatraju zabranjenim. Ovi slučajevi deo su dugotrajnog spora između ruskih vlasti i velikih tehnoloških kompanija koje posluju van Rusije. Za kompanije poput Google, takvi postupci predstavljaju dodatni finansijski i pravni pritisak na njihovo poslovanje u zemlji.

razbijen Google logo Foto: Shutterstock

Googleov dug ima 36 nula

Najveću pažnju privlači iznos koji se tokom godina nagomilao na ime kazni protiv Googlea u Rusiji. Prema navodima TASS-a, dug kompanije dostigao je broj sa 36 nula u rubljama i nastavlja da raste svakog dana zbog neizmirenih obaveza. Reč je o iznosu koji daleko prevazilazi uobičajene kazne koje sudovi izriču tehnološkim kompanijama. Njegova veličina posebno dolazi do izražaja kada se uporedi sa kaznama od nekoliko miliona rubalja koje se izriču u pojedinačnim postupcima.

Broj sa 36 nula u kratkoj skali naziva se undecilion. Ipak, ovaj iznos ne treba mešati sa novim kaznama koje su izrečene Google-u i TikToku. One predstavljaju zasebne odluke, dok se astronomski dug Googlea nagomilavao kroz ranije sudske postupke i kazne koje nisu plaćene. Zbog toga najnovija presuda predstavlja samo mali deo mnogo šireg pravnog spora koji traje godinama.

Foto: ChatGPT

Spor traje godinama

Ruski postupci protiv Googlea, između ostalog, povezani su sa sadržajem objavljenim na YouTube-u. Prema navodima TASS-a, među ranijim slučajevima bili su video-snimci koje su ruske vlasti ocenile kao promociju netradicionalnih seksualnih odnosa i diskreditovanje ruske vojske. Ruski propisi obavezuju internet platforme da uklanjaju određene kategorije sadržaja koje vlasti smatraju nezakonitim. Zbog toga su moderiranje sadržaja i postupanje po zahtevima vlasti postali važan deo pravnih sporova između Rusije i tehnoloških kompanija.

Google i druge strane platforme suočavaju se sa kaznama zbog toga što nisu postupile po zahtevima za uklanjanje takvih objava. Ovi sporovi odražavaju širi sukob oko toga ko određuje pravila za sadržaj na globalnim internet servisima i koliko daleko nacionalni zakoni mogu da utiču na rad međunarodnih tehnoloških kompanija. Istovremeno, slučajevi pokreću pitanje kako globalne platforme usklađuju svoja pravila moderiranja sa zakonima različitih država.

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Kazne se stalno gomilaju

U slučaju Googlea, problem nije ograničen na pojedinačne novčane kazne. Neizmirene obaveze iz ranijih postupaka doprinele su tome da ukupan iznos naraste do gotovo nezamislivih razmera. Prema navodima iz izveštaja, dug nastavlja da se uvećava, pa nove odluke dolaze u trenutku kada je postojeći iznos već dostigao broj sa 36 nula. To znači da se finansijski spor ne završava izricanjem novih kazni, već ostaje otvoren dok se obaveze ne reše.

Ipak, iznos ovog duga ne znači da Google treba da plati samo poslednju kaznu od nekoliko miliona rubalja. Reč je o odvojenim postupcima i različitim osnovama za kažnjavanje. Najnovije odluke protiv Google-a i TikToka odnose se na ponovljeno neispunjavanje zakonskih obaveza, dok se dodatna kazna protiv Googlea odnosi na uklanjanje zabranjenih informacija. Razlikovanje tih postupaka važno je kako se pojedinačne kazne ne bi pogrešno poistovetile sa ukupnim dugom kompanije.

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TikTok je takođe kažnjen

TikTok je dobio kaznu od 10 miliona rubalja, jednaku onoj izrečenoj Google-u, zbog ponovljenog kršenja obaveza propisanih ruskim zakonima. Iako se ove dve kompanije nalaze na istom spisku kažnjenih, to ne znači da imaju isti ukupan dug niti da su svi postupci protiv njih povezani. Svaka kazna odnosi se na konkretan slučaj i pravni osnov koji je sud razmatrao.

Nove kazne pokazuju da ruske vlasti nastavljaju da primenjuju svoje propise na velike strane internet platforme. Dok se sporovi nastavljaju, Googleov dug ostaje posebno upečatljiv zbog broja nula i činjenice da se, prema navodima TASS-a, svakodnevno uvećava. Dalji razvoj slučaja zavisiće od novih sudskih odluka i od toga da li će doći do promene u načinu na koji se ove obaveze rešavaju.