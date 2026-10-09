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Ako ste primetili neobičnu aktivnost na Instagramu, poruku koju niste poslali, profil koji ne pamtite da pratite ili jednostavno sumnjate da neko zna vašu lozinku, ne morate da nagađate.

Instagram vam omogućava da proverite na kojim uređajima je vaš nalog trenutno prijavljen i da sa njega izbacite one koje ne prepoznajete.

Provera traje svega nekoliko minuta, a možete je uraditi direktno iz aplikacije.

Kako da proverite ko je prijavljen na vaš Instagram

Najlakši način je preko Meta Accounts Center-a, gde se nalaze Instagramova podešavanja za lozinku i bezbednost.

Postupak je sledeći:

1. Otvorite Instagram i idite na svoj profil.

2. Dodirnite tri linije u gornjem desnom uglu.

Foto: Instagram

3. Otvorite „Accounts Center“ / „Centar za naloge“.

4. Izaberite „Password and security“ / „Lozinka i bezbednost“.

Foto: Instagram

5. Pronađite opciju „Where you're logged in“ / „Gde ste prijavljeni“.

Foto: Instagram

6. Izaberite svoj Instagram nalog.

Instagram će vam prikazati uređaje i sesije povezane sa nalogom, odnosno gde je vaš nalog prijavljen. Aktuelna putanja kroz Accounts Center vodi upravo preko opcija „Password and security“ i „Where you're logged in“.

Foto: Instagram

Ako koristite više Meta naloga, obratite pažnju da proveravate baš Instagram profil koji želite da zaštitite.

Foto: Instagram

Šta treba da tražite na spisku uređaja?

Kada otvorite listu, nemojte odmah paničiti ako vidite nepoznat grad ili lokaciju.

Lokacija prikazana uz prijavu ne mora precizno da pokazuje gde se uređaj fizički nalazi. VPN, mobilna mreža ili način na koji internet provajder dodeljuje IP adresu mogu učiniti da prikazana lokacija izgleda drugačije od stvarne. Zato treba gledati kombinaciju uređaja, vremena i lokacije, a ne samo jedan podatak.

Obratite pažnju na:

telefon koji ne prepoznajete

računar ili browser koji ne koristite

prijavu u vreme kada sigurno niste koristili Instagram

više nepoznatih uređaja

aktivnost koja se poklapa sa drugim sumnjivim promenama na nalogu

Ako vidite svoj telefon, računar koji koristite na poslu ili stari uređaj na kojem ste se ranije prijavili, postoji velika šansa da je u pitanju legitimna sesija.

Foto: Shutterstock

Kako izbaciti nepoznat uređaj sa Instagrama?

Ako ste pronašli uređaj koji definitivno nije vaš, možete da prekinete njegovu sesiju.

U delu „Where you're logged in“ izaberite sumnjivi uređaj, odnosno sesiju koju ne prepoznajete, i odaberite opciju za odjavljivanje.

Na novijim verzijama Instagramovog interfejsa možete dobiti mogućnost da izaberete jedan ili više uređaja koje želite da odjavite.

Ako niste sigurni da li je neki uređaj vaš, nemojte samo ignorisati problem. Prvo proverite da li ste možda ranije koristili Instagram na tom telefonu, tabletu ili računaru.

Šta ako pronađete uređaj koji sigurno nije vaš?

Tada nemojte stati samo na odjavljivanju tog uređaja.

Odmah promenite Instagram lozinku.

Nova lozinka treba da bude potpuno drugačija od stare i ne bi trebalo da je koristite na drugim sajtovima.

Ovo je posebno važno ako ste istu lozinku koristili na više mesta. Ako je ona ranije procurila u nekom hakerskom napadu, napadač može pokušati da istu kombinaciju email adrese i lozinke iskoristi za pristup vašem Instagramu.

Zato je najbolja praksa da Instagram dobije jedinstvenu lozinku koju ne koristite nigde drugde.

Foto: Shutterstock

Obavezno uključite verifikaciju u dva koraka

Nakon promene lozinke, sledeći korak je verifikacija u dva koraka, odnosno 2FA.

Ona dodaje još jedan sloj zaštite prilikom prijavljivanja. Instagramova bezbednosna podešavanja za 2FA nalaze se u okviru Accounts Center → Password and security → Two-factor authentication.

Suština je jednostavna: čak i ako neko sazna vašu lozinku, za prijavljivanje može biti potreban i dodatni faktor potvrde.

Za važne naloge vredi uključiti 2FA čak i kada trenutno nema nikakvih znakova da je neko pokušao da ih kompromituje.

Proverite i email poruke koje ste dobili od Instagrama

Ako sumnjate da je neko pokušao da pristupi nalogu, proverite i bezbednosne poruke koje ste dobili.

U Meta Accounts Center-u postoji sekcija „Recent emails“, gde možete proveriti zvanične sigurnosne poruke povezane sa nalogom. Meta među bezbednosnim alatima navodi upravo pregled nedavnih emailova, proveru prijavljenih uređaja i bezbednosne provere.

Ovo je korisno zbog sve češćih phishing prevara.

Ako dobijete poruku tipa „Vaš Instagram nalog će biti obrisan“ ili „Potvrdite nalog odmah“, nemojte automatski kliknuti na link iz poruke.

Umesto toga, otvorite Instagram direktno i proverite bezbednosna podešavanja.

Foto: Shutterstock

Instagram vas može upozoriti i na nepoznatu prijavu

Pored ručne provere uređaja, Instagram ima i bezbednosne funkcije koje mogu upozoriti na neprepoznate prijave.

Zbog toga vredi uključiti dostupna upozorenja za prijavljivanje i redovno proveravati bezbednosna podešavanja. Meta u Accounts Center-u među bezbednosnim opcijama navodi „Login alerts“, „Recent emails“ i „Where you're logged in“.

Ako dobijete upozorenje o prijavi koju niste pokrenuli, nemojte je odobravati samo da biste sklonili obaveštenje.

Prvo proverite nalog direktno kroz Instagram.

Kako da znate da je neko zaista koristio vaš nalog?

Nepoznata prijava je važan znak, ali nije jedini.

Obratite pažnju i na druge promene:

neko je poslao poruku umesto vas

objavljena je fotografija ili Story koji niste postavili

pojavili su se novi pratioci ili nalozi koje ne poznajete

promenjeni su email ili broj telefona

promenjena je lozinka

dobili ste obaveštenje o prijavi koju niste pokrenuli

povezani su nepoznati nalozi ili aplikacije

Što više ovakvih znakova postoji istovremeno, to je ozbiljniji razlog da odmah zaštitite nalog.

Foto: Shutterstock

Ako više ne možete da uđete na Instagram, situacija je drugačija

Ako je neko promenio vašu lozinku ili podatke za oporavak i više ne možete da se prijavite, nemojte pokušavati da rešavate problem preko nepoznatih „Instagram recovery“ servisa.

Koristite Instagramove zvanične opcije za oporavak kompromitovanog naloga.

Ako još uvek imate pristup nalogu, prvo promenite lozinku, proverite uređaje na kojima je prijavljen i uključite 2FA.