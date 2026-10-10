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Priča o Commodore-u počinje u Njujorku posle Drugog svetskog rata, gde je osnivač Džek Tramijel, rođen u Poljskoj, u Ameriku stigao kao izbeglica i svoj posao započeo vrlo skromno, popravljajući pisaće mašine između taksi tura, bez ikakve pomisli da će jednog dana stajati na čelu firme koja će računare uvesti u privatne domove.

Put od radionice do prave kompanije bio je postepen, jer su Tramijel i Manfred Kap 10. oktobra 1958. osnovali kompaniju za prenosive pisaće mašine, da bi Commodore International 1976. godine nastao kao naslednik te kanadske firme, uz finansijera Irvinga Gulda, nakon čega su posle pisaćih mašina na red došli kalkulatori, a zatim i prvi kućni računari koji su promenili način na koji su ljudi razmišljali o tehnologiji.

Čip kao tajno oružje

Ključni poslovni potez kompanije bila je kupovina firme koja je pravila procesore, jer je Commodore 1976. godine preuzeo MOS Technology, proizvođača procesora 6502, što mu je omogućilo da sopstvene čipove proizvodi u svojim pogonima i tako drži cene znatno ispod konkurencije, a taj dugoročni plan doneo je prve velike rezultate sa modelom PET 1977. godine, pa sa modelom VIC-20, koji je postao prvi računar prodat u milion primeraka.

Pravi udar ipak je usledio 1982. godine, kada je Commodore 64 predstavljen na sajmu CES, a prve isporuke počele osam meseci kasnije, i to po ceni koja je bila znatno niža od konkurentskih mašina, uz dodatnu prednost što se prodavao u običnim prodavnicama, a ne samo u specijalizovanim radnjama, što je dovelo do toga da su programeri širom sveta počeli da pišu softver za njega, pa je na kraju za ovaj sistem nastalo desetine hiljada igara i programa.

Najprodavaniji, a niko ne zna koliko

Zanimljivo je da se stručnjaci i danas ne slažu oko toga koliko je tačno računara prodato, jer jedni procenjuju da je do 1994. godine prodato između 10 i 17 miliona primeraka, dok se drugi, pozivajući se na Ginisovu knjigu rekorda, oslanjaju na cifru od oko 30 miliona.

Na našim prostorima taj uspeh bio je možda izraženiji nego igde drugde, budući da je, sredinom osamdesetih tržištem dominirao Commodore 64, a ZX Spectrum je bio drugi po popularnosti, dok su domaći računari bili preskupi za pojedince i nisu se mogli kupiti u prodavnicama, pa se pravi izbor, u stvari, nikada nije ni postavljao.

Kontrabanda, igrice i večiti rat “komodoraca” i “gumičara”

Većina tih mašina u Jugoslaviju je stizala neslužbenim kanalima, a jedna analiza tadašnje štampe beleži da su klinci sredinom osamdesetih dobijali prošvercovane Spectrume i Commodore 64, i da je na pitanje čemu im računari služe čak 73 odsto odgovaralo da služe za igru.

Podela među vlasnicima bila je gotovo plemenska, jer su, vlasnici Commodorea i onih koje su zvali “gumičarima”, po Spectrumu, vodili svojevrsni hladni rat sve do kraja osamdesetih.

Svađa koja je promenila istoriju

Na vrhuncu uspeha kompaniju su iznutra izjedali sukobi, pa je Tramijel 1984. napustio Commodore posle razlaza sa Guldom oko pravca firme, poneo neke od najboljih programera i otvoreno krenuo u rat protiv sopstvene bivše kompanije, ostavivši Commodore bez čoveka koji ga je stvorio, u trenutku kada je trebalo doneti najvažnije odluke o budućnosti.

Kraj: stečaj 1994, a ostatak pokupio Escom

Muzej računarstva u Kaliforniji celu tragediju svodi na jednu dugu, ali preciznu rečenicu, naime da je kompanija, iako je u jednom trenutku bila najveći pojedinačni snabdevač računarima na svetu, zbog unutrašnjih sporova i pritiska tržišta zapala u finansijske probleme i proglasila stečaj 1994. godine, nakon čega je usledila likvidacija, a preostale zalihe i intelektualnu svojinu preuzeo je nemački Escom 1995, koji ni sam nije dugo opstao, budući da je 1996. godine i on otišao u stečaj.

Commodore ipak nije nestao potpuno, jer C64 i danas ima ogromnu zajednicu entuzijasta koji pišu nove programe, prave dodatke i čak grade moderne verzije sa HDMI i Ethernet priključcima, što nije loše za mašinu koja je pre skoro pola veka stajala u dnevnim sobama i strpljivo čekala da se igra učita, a mnogima od nas ostala je zauvek upisana kao prvi susret sa svetom koji danas nosimo u džepu.