VIŠE NIJE NI "AI", NEGO "SI"

VIŠE NIJE NI "AI", NEGO "SI"

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Promena se ne odnosi samo na reči: američke federalne agencije dobile su instrukcije da prilagode način na koji govore o ovoj tehnologiji.

Donald Tramp je 8. oktobra 2026. na svojoj društvenoj mreži Truth Social napisao da Bela kuća svakoga ko koristi izraz „veštačka inteligencija”, umesto „superinteligencija”, smatra neprijateljem. Njegova izjava usledila je nakon što je administracija već pokrenula promenu terminologije u zvaničnoj komunikaciji o tehnologiji koja sve više utiče na poslovanje, obrazovanje, državne službe i svakodnevni život.

"Bela kuća svakoga ko koristi izraz 'veštačka inteligencija', umesto novog i prihvaćenog, preciznijeg izraza 'superinteligencija', smatra neprijateljem",napisao je Tramp.

Foto: ChatGPT

Od AI do SI: zašto se menja naziv?

Veštačka inteligencija poznata je širom sveta pod skraćenicom AI, prema engleskom izrazu artificial intelligence. Trampova administracija želi da se umesto nje koristi termin „superinteligencija”, odnosno superintelligence, sa skraćenicom SI. To nije samo promena prevoda: novi naziv sugeriše viši nivo sposobnosti sistema, ali ne znači da su svi današnji AI alati odjednom postali superinteligentni.

Uredba koju je Tramp potpisao traži i od američkih federalnih agencija da promene način na koji u zvaničnim saopštenjima nazivaju ovu tehnologiju. U njoj se insistira na upotrebi skraćenice SI umesto AI, ali za korišćenje starog izraza nije propisana kazna.

Drugim rečima, reč je o smernici za državnu komunikaciju, a ne o opštoj zabrani da građani, mediji ili privatne kompanije koriste dosadašnji naziv.

Foto: ChatGPT

Bela kuća već menja zvanične dokumente

Promena je već počela da se sprovodi u državnim institucijama. Američko Ministarstvo pravde uputilo je zaposlenima instrukcije da u većini situacija koriste izraz „superinteligencija”, uključujući i određene pravne dokumente. Prema izveštaju Rojtersa, cilj je usklađivanje komunikacije sa predsedničkom uredbom od 29. septembra.

Administracija je promenila i vizuelni identitet državnog sajta AI.gov, koji je počeo da prikazuje oznaku SI.gov.Ipak, internet adresa ostala je AI.gov, dok je pokušaj otvaranja SI.gov vodio do stranice sa greškom. To pokazuje da promena naziva još nije u potpunosti sprovedena u svim delovima državne internet infrastrukture.

Privreda je potpuno usporena Foto: Evan Vucci/AP

Zašto Trampu smeta izraz veštačka inteligencija?

Tramp smatra da naziv „veštačka inteligencija” više ne opisuje dovoljno dobro mogućnosti savremenih sistema. U predsedničkoj uredbi navodi se da današnje tehnologije ne služe samo za oponašanje ili automatizovanje pojedinih ljudskih sposobnosti već mogu da prošire ljudsku kreativnost i pomognu u nauci, medicini i drugim oblastima. Administracija zato želi da novi izraz naglasi njihov potencijal i sve veće mogućnosti.

Međutim, u tehnološkom svetu postoji važna razlika između veštačke inteligencije i superinteligencije. Veštačka inteligencija je širok naziv za sisteme koji obavljaju zadatke povezane sa ljudskim sposobnostima, kao što su razumevanje jezika, prepoznavanje slika i rešavanje problema.

Superinteligencija se uobičajeno koristi za hipotetičke sisteme koji bi nadmašivali ljude u velikom broju kognitivnih zadataka. Zbog toga promena termina ne znači da su svi današnji četbotovi i AI alati postali superinteligentni.

Foto: Shutterstock

Da li će tehnološke kompanije poslušati predsednika?

Privatne kompanije nisu automatski obavezne da u svakodnevnoj komunikaciji zamene AI sa SI. Predsednička uredba prvenstveno se odnosi na izvršnu vlast i državne institucije, u granicama važećih zakona. Ipak, pojedini tehnološki rukovodioci već su počeli da prihvataju novu terminologiju, dok drugi nastavljaju da koriste ustaljeni izraz.

Prema izveštajima američkih medija, Ilon Mask najavio je promenu naziva svoje AI kompanije iz SpaceXAI u SpaceXSI, dok je direktor kompanije Salesforce Mark Beniof preimenovao platformu AIForce u SIForce.

Šta ova promena znači za korisnike?

Za obične korisnike ChatGPT-ja, Gemini-ja i drugih alata ne menja se način na koji tehnologija radi samo zato što je promenjen naziv. Četbot i dalje odgovara na pitanja, generiše tekst, analizira podatke ili pomaže u programiranju. Promena terminologije odnosi se prvenstveno na način na koji se o tehnologiji govori, a ne na automatsko unapređenje njenih mogućnosti.

Za sada nema ni opšte zabrane da mediji, građani ili privatne kompanije koriste izraze „veštačka inteligencija” i AI. Trampova izjava da su oni koji koriste stari naziv neprijatelji Bele kuće nije praćena najavom konkretne kazne za takvu upotrebu. Uredba se odnosi na zvaničnu komunikaciju izvršne vlasti, dok se postojeći zakoni i raniji dokumenti ne menjaju automatski.

Ostaje da se vidi koliko će se novi naziv zaista proširiti izvan američkih državnih institucija. AI je već duboko ukorenjen u nazivima proizvoda, stručnim terminima i svakodnevnom govoru širom sveta, pa promena jedne reči ne znači i promenu same tehnologije.