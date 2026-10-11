Slušaj vest

Žrtva je ispričala za Forbes kako je počela da primećuje neobične stvari na svom BMW-u. Prozori automobila otvarali su se i kada je padala kiša, zbog čega je unutrašnjost bila mokra, a povremeno se uključivao motor i otvarao prtljažnik. U početku nije znala šta se dešava, a zatim je shvatila da njen bivši suprug i dalje ima pristup aplikaciji povezanoj sa vozilom.

Prema njenom svedočenju, bivši suprug je preko aplikacije mogao i da prati lokaciju automobila, što je za nju predstavljalo dodatni problem jer joj je, kako je navela, ranije pretio nasiljem.

Foto: Stefan Stojanovic/@Stefan_Stojanovic

Aplikacija je imala pristup koji nije uspevala da ukloni

Žrtva je smatrala da je rešenje jednostavno: pošto bivši suprug više nije bio vlasnik automobila, zatražila je da mu se ukine pristup aplikaciji. Obratila se lokalnom prodajnom salonu BMW-a, ali je, prema njenim rečima, dobila odgovor da zaposleni ne mogu da uklone njegov nalog. Kasnije je ponovo došla sa policijskim prijavama, zaštitnom merom, dokumentacijom o razvodu i dokazima da je automobil registrovan na njeno ime.

Kako je ispričala za Forbes, ni tada nije uspela da reši problem preko BMW salona. Tvrdi da joj je kao jedino rešenje predstavljena kupovina drugog automobila. Na kraju je zaista morala da promeni vozilo, ali je pre toga morala da otplati još 10.000 dolara duga za njen stari BMW.

Foto: printscreen YT

BMW tvrdi da ima procedure za ovakve slučajeve

Iz BMW-a su poručili da njihova korisnička podrška ozbiljno shvata hitne situacije koje ugrožavaju ličnu bezbednost i da postoje procedure za uklanjanje neovlašćenih ili nasilnih korisnika sa naloga kada za to postoje odgovarajući uslovi. Predstavnik kompanije Džej Hansen naveo je, međutim, da BMW nema evidenciju da je korisnička podrška u žrtvinom području bila kontaktirana. Takođe je istakao da su prodajni saloni u nezavisnom vlasništvu i da posluju samostalno.

Kako automobil danas može da bude uređaj za praćenje

Savremeni automobili nude mnogo više od daljinskog zaključavanja vrata. U zavisnosti od modela i dostupnih usluga, aplikacije mogu da prikazuju lokaciju vozila, stanje vrata i prozora, podatke o vožnji i da omoguće daljinsko upravljanje pojedinim funkcijama. Te mogućnosti vozačima olakšavaju svakodnevnu upotrebu automobila, ali istovremeno znače da pristup nalogu može da otkrije više informacija nego što vlasnik očekuje.

Problem nastaje kada bivši partner ili druga osoba zadrži pristup nakon raskida veze ili razvoda. U takvoj situaciji tehnologija koja je napravljena radi udobnosti može da se koristi za nadgledanje kretanja i uznemiravanje. Britanska organizacija Refuge, koja pomaže žrtvama porodičnog nasilja, navela je za Forbes da sve češće nailazi na slučajeve u kojima se povezani automobili koriste za praćenje bivših partnera.

Foto: printscreen YT

Slični slučajevi zabeleženi su i kod drugih proizvođača

Inače, ovo nije prvi put da se povezani automobil nađe u središtu priče o digitalnom nadzoru. The New York Times je 2023. pisao o slučaju bivšeg američkog federalnog agenta koji je koristio aplikaciju Mercedes me da prati kretanje svoje bivše supruge. Iste godine Rojters je izvestio o ženi koja je tužila Teslu, tvrdeći da joj je suprug pratio kretanje preko aplikacije povezane sa automobilom. U tom slučaju, žena je izgubila spor, a Tesla je osporila tvrdnje da postoji dokaz da je suprug koristio funkcije vozila za praćenje.

Šta vlasnici povezanih automobila treba da provere?

Vlasnici automobila koji koriste aplikacije za daljinsko upravljanjetrebalo bi da provere ko je povezan sa njihovim vozilom, koje dozvole ima i da li je ostao neki stari nalog.BMW u svojim uputstvima navodi da primarni korisnik može da ukloni dodatne korisnike preko aplikacije My BMW, u odeljku za upravljanje korisnicima. Za situacije u kojima osoba koja želi da ukloni pristup nije primarni korisnik postoje posebne procedure, koje mogu da zahtevaju dokumentaciju o vlasništvu ili sudsku odluku.

Zaštita povezanih automobila zato ne bi trebalo da se završava lozinkom i bezbednim telefonom. Važno je da proizvođači omoguće jednostavno ukidanje pristupa kada se okolnosti promene, da jasno prikažu ko može da prati vozilo i da brzo reaguju kada postoji rizik po ličnu bezbednost.

Za vozače u Srbiji važno je da naglasimo da ovakve mogućnosti zavise od konkretnog modela automobila, opreme i aktivnih usluga. Ne može se svaki BMW pratiti ili daljinski kontrolisati na isti način, a dostupne funkcije razlikuju se od vozila do vozila. Ipak, osnovni problem nije vezan samo za jedan brend: kada je automobil povezan sa nalogom u aplikaciji, vlasnik mora da zna ko još ima pristup i kako taj pristup može da se ukine.