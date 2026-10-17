Slušaj vest

Za razliku od komercijalnog Starlinka, koji korisnicima širom sveta obezbeđuje pristup internetu, Starshield je osmišljen za bezbednu komunikaciju, prikupljanje podataka iz svemira i podršku posebnim državnim misijama. Sistem koristi tehnologiju razvijenu za Starlink, ali je prilagođen zahtevima nacionalne bezbednosti, zbog čega se o njegovim konkretnim mogućnostima i načinu upotrebe ne objavljuju svi detalji.

Zaštita podataka jedan je od glavnih prioriteta

Za razliku od standardne satelitske internet usluge, Starshield je predviđen za rad sa osetljivim državnim informacijama, zbog čega je čitav projekat obavijen velom tajne.

Foto: Shutterstock

SpaceX navodi da sistem uključuje dodatne kriptografske mogućnosti namenjene zaštiti podataka, što je važno za vojne korisnike, jer bi presretanje komunikacije ili pristup poverljivim informacijama mogli da ugroze operacije, međutim, potpuni tehnički detalji zaštite nisu javno objavljeni.

Starshield može da koristi i laserske veze između satelita, preko kojih se podaci prenose direktno kroz svemir, bez potrebe da svaki put prolaze kroz zemaljsku stanicu. Takav način komunikacije može da pomogne u prenosu informacija između različitih delova mreže. Sistem je generalno zamišljen tako da podrži različite zadatke, uz opremu i mogućnosti prilagođene potrebama državnih korisnika.

Foto: Shutterstock

Satelitske komunikacije postale su važan deo savremenog ratovanja, jer omogućavaju razmenu informacija i povezivanje jedinica na velikim udaljenostima. Kada su zemaljske komunikacione mreže oštećene ili nedostupne, satelitske veze mogu da obezbede alternativni kanal. U zavisnosti od opreme i načina korišćenja, takvi sistemi mogu da podrže komandovanje, prenos podataka i koordinaciju različitih vojnih aktivnosti.

Ukrajina pokazala koliko je satelitska veza važna

Ovog meseca se ponovo otvorilo pitanje koliko vojne operacije mogu da zavise od satelitskih sistema. Prema poslednjim medijskim izveštajima, ukrajinske snage prijavile su probleme sa pristupom satelitskoj vezi koji su uticali na pojedine operacije dronova. Pojedini ukrajinski vojni zvaničnici naveli su da su prekidi komunikacije ometali misije, što je ponovo pokrenulo raspravu o zavisnosti vojske od tehnologije privatnih kompanija.

Ovaj slučaj pokazuje da savremena satelitska infrastruktura nije samo tehničko pitanje. Važni su i uslovi korišćenja, kontrola nad sistemom i odluke koje određuju ko može da pristupi mreži. Čak i kada sateliti funkcionišu, ograničenja pristupa ili promene pravila mogu da utiču na korisnike koji se oslanjaju na njih za komunikaciju i operativne zadatke.

Foto: Evgeniy Maloletka/AP

Ko upravlja Starshieldom?

SpaceX razvija i obezbeđuje tehnologiju, dok je Starshield namenjen državnim korisnicima, uključujući američke bezbednosne i vojne institucije. Ilon Mask je izjavio da su sistemi Starshield u vlasništvu i pod kontrolom američke vlade, za razliku od komercijalnog Starlinka.

Američke institucije ulažu u satelitske sisteme koji omogućavaju bezbednu komunikaciju i prikupljanje podataka, a SpaceX učestvuje u razvoju i isporuci takvih rešenja. Ipak, deo informacija o ugovorima, satelitskoj opremi i konkretnim misijama nije dostupan javnosti.

Foto: Shutterstock

Da li će Starshield promeniti budućnost ratovanja?

Sve u svemu, Starshield pokazuje koliko satelitska tehnologija postaje važna za nacionalnu bezbednost. Pouzdana komunikacija, podaci prikupljeni iz svemira i mogućnost brzog prenosa informacija mogu da budu značajni za planiranje i sprovođenje vojnih operacija. Istovremeno, oslanjanje na složenu satelitsku infrastrukturu otvara pitanja bezbednosti, kontrole i dostupnosti sistema u kriznim situacijama.

Za sada Starshield nije zamena za sve vojne komunikacione i izviđačke sisteme, već deo šire infrastrukture koja kombinuje satelite, zemaljsku opremu i državne bezbednosne kapacitete. Njegov dalji razvoj zavisiće od potreba korisnika, ugovora i tehnoloških mogućnosti.

Jedno je sigurno: satelitske mreže više nisu samo sredstvo za pristup internetu, već imaju sve značajniju ulogu u načinu na koji države štite svoje komunikacije i prikupljaju informacije.