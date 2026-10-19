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Umesto da se oslanjaju samo na lajkove, komentare i dosadašnje ponašanje na platformi, korisnici će moći da svojim rečima navedu koje teme žele da viđaju češće, a koje ređe.

Meta je najavila funkciju pod nazivom „Your Algorithm“, odnosno „Vaš algoritam“. Kompanija navodi da novi AI alati omogućavaju korisnicima da direktnije prilagode preporuke, dok sistem menja izbor sadržaja na osnovu njihovih iskazanih interesovanja.

Foto: Facebook

Kako funkcioniše nova Facebook opcija?

Prema zvaničnoj objavi Mete, korisnici mogu da pristupe opciji preko menija sa tri tačke na objavama. U okviru nove funkcije mogu da dodaju i upravljaju temama koje žele da vide u svom Feed-u i Reels-u. Na primer, neko ko želi više tehnoloških vesti, tutorijala i sadržaja o veštačkoj inteligenciji može to direktno da navede. Korisnik takođe može da zatraži manje sadržaja o temama koje ga ne zanimaju.

Meta navodi i da proširuje opcije za davanje povratnih informacija. Kada korisnik označi da ga neki sadržaj zanima ili ne zanima, sistem može da postavi dodatna pitanja kako bi preciznije razumeo njegov izbor.

Foto: Facebook

Kakvu ulogu ima veštačka inteligencija?

Facebook je i ranije personalizovao sadržaj na osnovu ponašanja korisnika, uključujući objave koje lajkuju, komentare koje ostavljaju i video-snimke koje gledaju. Novina je mogućnost da se sistemu interesovanja objasne prirodnim jezikom. Meta navodi da veliki jezički modeli mogu da obrade kontekst i nameru iskazanu u tekstu, a zatim te informacije kombinuju sa drugim signalima koji se koriste za rangiranje sadržaja.



Drugim rečima, algoritam ne mora da zaključuje o svakom interesovanju isključivo na osnovu prethodnih aktivnosti. Korisnik može direktno da kaže šta želi da vidi, a preporuke bi trebalo da se prilagode njegovim zahtevima. Korisnik takođe može da zatraži manje sadržaja o temama koje ga ne zanimaju.

Foto: Facebook

Da li ovo znači da korisnici kontrolišu ceo Facebook feed?

Ne u potpunosti. Nova funkcija omogućava dodatni uticaj na preporuke, ali to nije isto što i potpuno ručno biranje svake objave koja će se prikazati. Facebook i dalje koristi sistem rangiranja koji uzima u obzir različite signale i procenjuje koji sadržaj treba prikazati. Nova funkcija predstavlja dodatni način da korisnici iskažu svoje preference, a ne ukidanje algoritamskog odlučivanja. Zato je preciznije govoriti o većoj kontroli nad preporukama, a ne o potpunoj kontroli nad Facebookom.

Šta to znači za korisnike?