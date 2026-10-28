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Instagram je započeo testiranje nove funkcije pod nazivom „Features“, koja kreatorima omogućava da objavljuju horizontalne video-snimke u trajanju do 90 minuta. Ovaj potez predstavlja značajnu promenu strategije platforme, koja je poslednjih godina najveći naglasak stavljala na kratke, vertikalne video-formate poput Reelsa. Umesto da se oslanja isključivo na sadržaj koji se gleda nekoliko sekundi ili minuta, Instagram sada želi da korisnicima ponudi prostor i za duže emisije, podkaste, humorističke nastupe i druge video-formate.

Nova mogućnost trenutno se testira sa odabranim kreatorima u Sjedinjenim Američkim Državama, nakon ranijeg testiranja u Brazilu. To znači da funkcija još nije dostupna svim korisnicima, ali jasno pokazuje u kom pravcu kompanija želi da razvija svoju platformu. Ako se pokaže uspešnom, Instagram bi mogao da postane ozbiljnija alternativa servisima koji su se već etablirali kao mesta za gledanje dugih video-sadržaja.

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Youtube dobija ozbiljnog konkurenta

Youtube je godinama jedno od najvažnijih mesta za kreatore koji žele da od svojih video-snimaka ostvare prihod. Njegov sistem oglašavanja i partnerski program omogućavaju kreatorima koji ispunjavaju uslove da dobijaju deo prihoda od oglasa prikazanih uz njihov sadržaj. Instagram, s druge strane, mnogo više se oslanjao na saradnje sa brendovima, pretplate i druge načine zarade, dok direktna isplata na osnovu učinka nije bila podjednako razvijena.

Upravo tu leži jedan od glavnih razloga zbog kojih je uvođenje dužih video-sadržaja važno. Takvi snimci pružaju više prostora za razvijanje tema, izgradnju publike i potencijalno drugačije modele oglašavanja. Ipak, Instagram još nije objavio konačan dugoročni model zarade za novu funkciju, pa nije poznato da li će kreatori moći da računaju na sistem isplata sličan onom na Jutjubu.

Kratki snimci vode do dužih emisija

Instagram ne planira da napusti Reels, već želi da ga poveže sa novim formatom. Kompanija testira i opciju „Clips as Reels“, koja omogućava kreatorima da od dužih video-snimaka naprave kraće isečke. Takvi isečci mogu da privuku pažnju publike, a zatim gledaoce usmere ka celom videu unutar Instagrama.

Ovakav pristup mogao bi da bude posebno koristan za podkastere, komičare, video-blogere i druge autore koji već stvaraju duže emisije. Umesto da kratke isečke koriste samo kao reklamu koja publiku vodi na drugu platformu, kreatori bi mogli da zadrže gledaoce na Instagramu i tamo ponude kompletan sadržaj. Time kompanija pokušava da spoji popularnost kratkih video-snimaka sa prednostima dužeg gledanja.

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Meta želi da zadrži publiku na svojoj platformi

Iza ove promene nalazi se šira borba za pažnju korisnika. Instagram ne želi da ljudi otkrivaju kreatore na njegovoj platformi, a zatim odlaze na Jutjub kako bi pogledali ostatak emisije ili podkasta. Ako korisnici mogu da pronađu kratke isečke, pogledaju čitave epizode i prate povezane sadržaje na jednom mestu, kompanija bi mogla da poveća vreme provedeno u aplikaciji i ponudi više mogućnosti za oglašavanje.

Šef Instagrama Adam Moseri ranije je bio uzdržan prema uvođenju dugih video-sadržaja, jer kratki Reels snimci često podstiču deljenje i komunikaciju među prijateljima. Međutim, potpredsednica za proizvode Tesa Lajons zalagala se za širu ponudu video-formata, uz ideju da kratki i dugi sadržaji mogu da funkcionišu zajedno. Nova strategija zato ne podrazumeva ukidanje kratkih snimaka, već pokušaj da se korisnicima ponudi više razloga da ostanu u aplikaciji.

Video-sadržaji stižu i na televizore

Instagram istovremeno razvija i druge mogućnosti za gledanje video-sadržaja. Među njima su bolja vidljivost prenosa uživo, kao i posebna sekcija na profilima kreatora u kojoj bi povezani Reels snimci mogli da budu organizovani u serije. Takav pristup olakšao bi praćenje epizodnog sadržaja i mogao bi da bude zanimljiv autorima koji objavljuju priče u nastavcima.

Kompanija širi i prisustvo na televizorima, gde želi da omogući gledanje sadržaja na većem ekranu. Instagramova televizijska aplikacija dobija širu podršku, a plan je da duži video-formati postanu deo tog iskustva. Ipak, kompanija je i sama naglasila da će razvoj televizijskog segmenta zahtevati vreme i da je još rano za konačne zaključke o njegovom uspehu.

Velika borba za publiku dužih videa Foto: ChatGPT

Da li će kreatori zaista preći na Instagram?

Uvođenje video-snimaka od 90 minuta predstavlja važan korak, ali samo trajanje sadržaja neće biti dovoljno da Instagram preuzme vodeću poziciju Youtube-a. Kreatorima su potrebni pouzdani alati za objavljivanje, kvalitetna analitika, mogućnost da dopru do nove publike i, pre svega, jasan način da zarade od svog rada. Bez toga, nova funkcija mogla bi da ostane dodatna opcija, dok bi glavni sadržaj i dalje objavljivali na drugim platformama.