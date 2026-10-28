koji je vaš favorit?

koji je vaš favorit?

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Kineski automobili više nisu samo povoljna alternativa poznatim evropskim, japanskim i korejskim markama. Proizvođači iz Kine danas nude moderne multimedijalne sisteme, bogatu opremu, hibridne pogone i električne automobile sa ozbiljnim dometom. Kupci u Srbiji mogu da biraju između gradskih modela, porodičnih SUV vozila i velikih automobila namenjenih dugim putovanjima.

Ipak, najniža cena ili najveći ekran nisu dovoljni da bi neki automobil bio najbolja kupovina. Važno je koliko troši, koliko košta redovno održavanje, kakva je garancija i da li u blizini postoji ovlašćeni servis. Zato izbor treba prilagoditi načinu vožnje i budžetu, umesto da se svi modeli posmatraju kao ista kategorija.

Koji kineski automobili su najbolji za kupovinu?*

Ako tražite automobil za svakodnevnu vožnju, porodična putovanja ili prelazak na električni pogon, nekoliko marki posebno vredi razmotriti. Među njima su BYD, MG, Geely, Chery i Changan, čiji se modeli nalaze u ponudi za srpsko tržište. Konačan izbor ipak treba napraviti tek nakon probne vožnje i provere konkretne verzije vozila.

*lista je informativna, detalje i cene modela proveriti kod lokalnih distributera

1. MG - za kupce koji traže povoljan automobil

1/4 Vidi galeriju MG modeli Foto: MG promo

Ako vam je najvažniji odnos cene i dobijene opreme, MG je jedan od prvih brendova koje treba pogledati. Ponuda obuhvata manje gradske automobile, hibride, porodične SUV modele i potpuno električna vozila. To omogućava da izaberete automobil prema svojim potrebama, bez obaveze da odmah pređete na električni pogon.

Evo nekih modela u ponudi:

- MG3 – mali automobil za grad i svakodnevne obaveze.

- MG3 Hybrid+ – hibridna verzija za one koji žele nižu potrošnju u gradskoj vožnji.

- MG ZS Hybrid+ – SUV za vozače kojima su potrebni viši položaj sedenja i više prostora.

- MG HS – veći porodični SUV.

- MG HS Hybrid+ – alternativa klasičnom benzinskom SUV-u.

- MG HS Plug-in Hybrid – za one koji mogu redovno da pune automobil.

- MG4 Electric – električni hečbek.

- MG5 Electric – električni karavan.

- MGS5 EV – električni SUV.

MG je na užem spisku ako tražite nov automobil sa savremenom opremom, ali ne želite da odmah izdvojite novac za skuplji električni model. Pre kupovine proverite cenu iz aktuelnog cenovnika, trajanje garancije i uslove održavanja.

2. BYD - ako želite električni automobil ili plug-in hibrid

1/13 Vidi galeriju BYD modeli Foto: Promo, BYD

BYD je posebno zanimljiv kupcima koji razmatraju električni automobil ili plug-in hibrid. Kompanija ima široku ponudu vozila sa električnim pogonom, a u Srbiji posluje preko zvaničnog distributera. Prednost je što možete da birate između potpuno električnog automobila i hibrida koji kombinuje bateriju i benzinski motor.

U ponudi vredi pogledati sledeće modele:

- BYD Dolphin Surf - kompaktan električni automobil, naročito zanimljiv za grad.

- BYD Atto 2 - manji električni SUV.

- BYD Atto 2 DM-i - plug-in hibrid za one koji žele da kombinuju električnu vožnju i benzinski motor.

- BYD Atto 3 Evo - električni SUV za svakodnevnu vožnju i putovanja.

- BYD Seal - električna limuzina.

- BYD Seal U DM-i -porodični plug-in hibridni SUV.

- BYD Sealion 7 - veći električni SUV sportskog izgleda.

Naš izbor iz ove ponude bio bi BYD Seal U DM-i za porodicu koja ima gde da puni automobil, ali povremeno putuje i na duže relacije. Za pretežno gradsku vožnju, manji električni model može biti racionalnija kupovina.

Ipak, plug-in hibrid ima najviše smisla kada se baterija redovno puni. Ako ćete ga uglavnom voziti sa praznom baterijom, obavezno proverite potrošnju u takvim uslovima, a ne samo deklarisane fabričke podatke.

3. Geely - za vozače kojima je važan klasičan SUV

1/11 Vidi galeriju Geely Foto: Shutterstock

Geely je dobar kandidat za kupce koji žele moderan SUV, ali ne žele nužno potpuno električni automobil. Njegova ponuda obuhvata modele sa klasičnim pogonom, kao i električne i hibridne opcije, u zavisnosti od konkretnog modela i tržišne verzije.

Ovo su modeli koje treba razmotriti:

- Geely E2 - manji električni automobil.

- Geely Cityray - SUV za svakodnevnu i porodičnu vožnju.

- Geely Starray - veći SUV za kupce kojima su važni prostor i udobnost.

- Geely Starray EM-i - plug-in hibrid.

- Geely E5 BEV - potpuno električni SUV.

Geely bismo preporučili kupcima koji žele automobil za mešovitu vožnju, odnosno grad, otvoren put i porodična putovanja. Pre konačne odluke uporedite opremu i dimenzije prtljažnika sa konkurentskim modelima slične cene.

4. Chery - za porodice kojima treba više prostora

Chery je posebno zanimljiv zbog ponude SUV vozila i sve većeg broja elektrifikovanih verzija. Ako često putujete sa porodicom, nosite mnogo prtljaga ili želite viši položaj sedenja, upravo ovu marku vredi staviti na listu za probnu vožnju.

1/9 Vidi galeriju Chery Foto: Chery, Promo

Možete da pogledate sledeće modele:

- Chery Tiggo 4 Pro Hybrid – manji SUV sa hibridnim pogonom.

- Chery Tiggo 7 Pro - porodični SUV.

- Chery Tiggo 7 Pro PHEV - plug-in hibridna verzija.

- Chery Tiggo 8 Pro - veći porodični SUV.

- Chery Tiggo 8 Pro PHEV - plug-in hibridna verzija većeg SUV-a.

- Chery Tiggo 9 Pro PHEV - model za kupce koji traže veći i bogatije opremljen automobil.

- Chery Arrizo 8 - limuzina za one koji ne žele SUV.

- Chery Arrizo 8 PHEV - hibridna limuzina.

- Chery FX - alternativni izbor u SUV ponudi.

Ako birate porodični automobil, tu su Tiggo 7 Pro i Tiggo 8 Pro. Prvi može biti dovoljan za većinu porodica, dok veći model ima smisla ako vam treba više prostora. Ne treba automatski birati veći automobil samo zato što ima više opreme – proverite dimenzije, preglednost, potrošnju i cenu redovnog servisa.

5. Changan - zanimljiv izbor za ljubitelje moderne tehnologije

1/10 Vidi galeriju Changan Foto: Deepal

Changan je još jedan proizvođač čiju ponudu vredi proveriti. Na srpskom tržištu dostupni su SUV modeli sa klasičnim i električnim pogonom, uključujući vozila iz porodice Deepal. Ova marka posebno može da privuče kupce kojima su važni moderan dizajn, digitalna oprema i elektrifikacija.

Modeli koje vredi pogledati:

- Changan CS35 Plus - kompaktni SUV.

- Changan CS55 Plus - veći SUV za svakodnevnu i porodičnu upotrebu.

- Changan UNI-T - SUV sportskijeg dizajna.

- Changan Deepal S05 - električni SUV.

- Changan Deepal S07 - veći električni SUV.

Changan bismo posebno razmotrili ako tražite nešto drugačije od najčešćih evropskih modela. Ipak, pre kupovine električnog automobila proverite gde ćete ga puniti, kakva je dostupnost servisa i koliko košta zamena pneumatika, osiguranje i redovno održavanje.

Koji kineski automobil izabrati prema budžetu?

Foto: ChatGPT

Ne postoji jedan najbolji kineski automobil za svakoga. Pravi izbor zavisi od toga koliko novca možete da izdvojite, koliko kilometara

Ovo je uži izbor za početak, a ne konačna rang-lista kvaliteta. Cene, dostupnost i paketi opreme mogu se menjati, pa tražite aktuelnu pisanu ponudu za konkretan automobil.