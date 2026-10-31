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Grejanje, vrući radijatori i nagli prelazak iz hladnog u pretoplo okruženje mogu da utiču na rad pametnih telefona, a posebno na njihove baterije.

U Srbiji je početak grejne sezone period kada telefoni sve češće završavaju na stolovima pored radijatora, na krevetima ispod debelih pokrivača ili na drugim toplim mestima. Iako deluje bezazleno, takve navike mogu da izazovu pregrevanje uređaja, ubrzaju trošenje baterije, a u određenim okolnostima dovedu i do kondenzacije vlage unutar telefona.

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Radijator nije mesto za telefon

Problem nastaje kada se uređaj nalazi neposredno uz izvor toplote. Ako telefon ostane na prozorskoj dasci iznad radijatora, na polici tik uz grejalicu ili na stolu na koji direktno udara topao vazduh, njegova temperatura može da poraste iznad preporučene. Posebno je rizično kada se takva izloženost ponavlja iz dana u dan. Google u svojim bezbednosnim uputstvima za Pixel telefone izričito upozorava da uređaje ne treba držati u blizini otvora za grejanje, jer prekomerna toplota može da ošteti uređaj i pregreje bateriju.

Najosetljiviji deo telefona je baterija

Većina današnjih pametnih telefona koristi litijum-jonske baterije, čiji se kapacitet vremenom prirodno smanjuje. Visoke temperature mogu da ubrzaju taj proces, pa baterija posle određenog vremena može da počne da se prazni brže nego ranije. Drugim rečima, telefon koji je ranije bez problema izdržavao ceo dan može sve češće da traži punjač.

Ovo ne znači da će telefon koji se jednom nađe pored radijatora odmah biti uništen. Moderni uređaji imaju ugrađene sisteme zaštite koji prate temperaturu i pokušavaju da spreče pregrevanje. Ipak, to nije dozvola da ih namerno izlažemo toploti. Apple upozorava da dugotrajno korišćenje uređaja u veoma toplim uslovima može trajno da skrati životni vek baterije.

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Punjenje telefona pored radijatora je posebno loša ideja

Još veći problem nastaje kada se telefon istovremeno puni i nalazi na toplom mestu. Tokom punjenja baterija prirodno proizvodi određenu količinu toplote, a dodatno zagrevanje iz okruženja može da pogorša situaciju. Ako uz to korisnik gleda video-snimke, igra igrice ili koristi zahtevne aplikacije, uređaj ima još više posla i dodatno se zagreva. Huawei u svojim uputstvima savetuje da se telefon puni na ravnoj, dobro provetrenoj površini, a ne na krevetu ili kauču.

Kada telefon proceni da je temperatura previsoka, može sam da uspori ili potpuno prekine punjenje. Kod pojedinih uređaja ekran može da smanji osvetljenost, aplikacije mogu da rade sporije, a neke funkcije privremeno prestanu da budu dostupne. Na iPhone uređajima korisnik može da vidi i obaveštenje da je punjenje zaustavljeno dok se telefon ne vrati na odgovarajuću temperaturu. To nije kvar, već zaštitna funkcija koja sprečava ozbiljnije posledice.

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Šok za telefon kada uđe sa hladnoće u topao stan

Nije, međutim, samo toplota iz radijatora problem. Tokom hladnih dana telefoni prolaze kroz velike temperaturne promene. Zamislite da uređaj nekoliko sati stoji u hladnom automobilu, a zatim ga unesete u stan u kojem rade radijatori. Takva nagla promena temperature može da izazove kondenzaciju, odnosno stvaranje sitnih kapljica vlage na uređaju, ali i unutar njegovog kućišta.

Upravo tu nastaje dodatna opasnost. Vlaga koja se pojavi unutar telefona može da ugrozi elektronske komponente, izazove probleme sa konektorima i dovede do kvara. Čak ni telefoni koji imaju oznaku otpornosti na vodu nisu potpuno zaštićeni od svih oblika vlage i kondenzacije. Zato je važno da se uređaj ne izlaže naglim promenama temperature, već da se postepeno prilagodi novom okruženju.

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Ovih nekoliko navika mogu da sačuvaju bateriju

Stručna uputstva proizvođača nude nekoliko jednostavnih pravila. Telefon ne treba ostavljati na radijatoru, pored grejalice, niti na mestu na kojem direktno struji topao vazduh. Tokom punjenja najbolje je da bude na čvrstoj, ravnoj i suvoj površini, dalje od izvora toplote. Takođe, ne treba ga puniti ispod jastuka, ćebeta ili na kauču, jer se na takvim mestima toplota teže oslobađa.

Ako telefon unesete iz veoma hladnog prostora, nemojte odmah da ga priključujete na punjač. Ostavite ga da se postepeno zagreje do sobne temperature. Ako primetite vlagu na kućištu ili ekranu, sačekajte da se uređaj potpuno osuši. Nemojte ga stavljati na radijator kako biste ubrzali zagrevanje, niti koristiti fen.

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Koliko je zapravo bezbedna temperatura?

Apple za iPhone i iPad uređaje navodi preporučenu temperaturu okruženja za korišćenje od nula do 35 stepeni Celzijusa. Google za Pixel telefone takođe navodi isti raspon. To znači da uobičajeno zagrejan stan sam po sebi nije problem, ali direktno izlaganje izvoru toplote može da dovede do znatno viših temperatura na samom uređaju. Zato nije dovoljno samo da procenimo da li je nama u sobi prijatno, već i gde se telefon nalazi.

Dakle, dok se u Srbiji tokom hladnijih dana sve više vremena provodi u zagrejanim stanovima, telefonima je potrebno malo drugačije mesto za odmor. Umesto da ih ostavljamo na radijatoru ili tik uz njega, mnogo je bolje da budu na običnom radnom stolu, dalje od izvora toplote. Ta mala promena navike može da pomogne da baterija duže zadrži kapacitet, a uređaj izbegne nepotrebno zagrevanje i probleme sa vlagom.