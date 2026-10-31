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Reč je o takozvanom dark webu, skrivenom delu interneta na kojem se, između ostalog, trguje ukradenim podacima, a oni često postaju roba koju kriminalci koriste za prevare, upade u naloge i krađu identiteta. Najgore je što vlasnici tih podataka često i ne znaju da su kompromitovani sve dok ne dobiju upozorenje.

Takva obaveštenja mogu da stignu od banke, servisa za čuvanje lozinki ili bezbednosnih alata koji prate da li su se lični podaci pojavili u poznatim bazama koje su procurele. Ipak, ako vam stigne poruka da su vaši podaci pronađeni na dark webu, to ne znači automatski da je neko već ušao u vaše naloge ili ukrao novac. Važno je utvrditi šta je tačno procurelo, kada se to dogodilo i koliko su ti podaci opasni u pogrešnim rukama.

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Šta se zapravo dešava na dark webu?

Dark web je deo interneta kojem se ne pristupa na uobičajen način preko standardnih pretraživača poput Gugla. Za pristup pojedinim njegovim delovima koriste se posebni alati i mreže, a anonimnost koju pružaju može da se zloupotrebi za trgovinu ukradenim informacijama. Tu se mogu pojaviti baze sa imejl adresama, korisničkim imenima, lozinkama, brojevima telefona, adresama, pa čak i osetljivim finansijskim podacima. To, međutim, ne znači da je sve na dark webu nezakonito, već da je reč o prostoru koji kriminalci mogu da koriste za različite vrste zloupotreba.

Podaci najčešće dospevaju tamo nakon hakerskih napada na kompanije, internet prodavnice, društvene mreže i druge digitalne servise. Kada napadači dođu do baze korisnika, informacije mogu da objave, prodaju ili podele sa drugim kriminalcima. Posebno je opasno kada se u istoj bazi nalaze imejl adresa i lozinka, jer napadači mogu da pokušaju da istu kombinaciju iskoriste i na drugim sajtovima.

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Prvo proverite šta je tačno procurelo

Prva reakcija ne bi trebalo da bude panika, već provera obaveštenja. Nije isto ako je procurela samo imejl adresa i ako su uz nju završili lozinka, broj telefona ili podaci sa platne kartice. Važno je proveriti i datum incidenta, jer upozorenje može da se odnosi na bazu koja je kompromitovana pre nekoliko godina, a čiji se podaci i danas ponovo pojavljuju na internetu. Ako ste lozinku u međuvremenu promenili i više je ne koristite, rizik je drugačiji nego kada je i dalje aktivna.

Jedan od poznatijih servisa za proveru imejl adresa je Have I Been Pwned. Na njegovom sajtu možete da unesete svoju imejl adresu i proverite da li se pojavljuje u poznatim bazama podataka koje su procurele.Servis prikazuje u kojim je incidentima adresa pronađena i koje vrste podataka su bile izložene. Ipak, negativan rezultat nije garancija da vaši podaci nikada nisu kompromitovani, jer nisu obuhvaćena sva curenja na internetu.

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Ako je procurela lozinka, ne čekajte ni minut

Ako je među procurelim podacima i vaša lozinka, odmah je promenite na sajtu ili aplikaciji na kojoj ste je koristili. Posebno obratite pažnju na to da li istu kombinaciju koristite za više naloga. Ovo je jedna od najčešćih grešaka korisnika, jer kriminalci ukradene podatke često automatski isprobavaju na drugim popularnim servisima. Najpre zaštitite imejl nalog, pošto se preko njega često pokreće postupak za promenu lozinki na drugim platformama.

Sledeći korak je uključivanje dvofaktorske autentifikacije, odnosno dodatne provere identiteta prilikom prijavljivanja. To znači da, pored lozinke, morate da potvrdite pristup i drugim putem, na primer kodom iz aplikacije za autentifikaciju ili bezbednosnim ključem. Tako čak i ako neko sazna vašu lozinku, neće automatski moći da uđe na nalog. Korisno je i da se odjavite sa svih aktivnih sesija ako sumnjate da je neko već pristupio vašem profilu.

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Šta ako su procureli broj telefona i imejl adresa?

Ako su kriminalci došli samo do vaše imejl adrese ili broja telefona, to ne znači da odmah mogu da pristupe vašim nalozima. Međutim, mogu da iskoriste te informacije za mnogo uverljivije prevare. Na primer, mogu da vam pošalju poruku koja izgleda kao da dolazi od banke, kurirske službe ili društvene mreže, uz upozorenje da morate hitno da potvrdite podatke. Upravo zato treba biti posebno oprezan sa porukama koje stvaraju osećaj panike i traže da kliknete na link.

Posebnu opasnost predstavlja takozvani SIM swapping,odnosno preuzimanje telefonskog broja žrtve na drugoj SIM kartici. Prevaranti pokušavaju da ubede mobilnog operatera da prebaci broj na karticu koju kontrolišu, kako bi mogli da primaju pozive i SMS poruke namenjene vlasniku broja. Ako sumnjate da je vaš broj kompromitovan, kontaktirajte operatera i raspitajte se o dodatnoj zaštiti od neovlašćenog prenosa broja.

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Ako su procureli bankovni podaci, odmah zovite banku

Najozbiljnija situacija nastaje kada se među procurelim informacijama nalaze broj platne kartice, sigurnosni podaci ili drugi finansijski podaci. U tom slučaju ne treba čekati da se pojavi sumnjiva transakcija, već odmah kontaktirati banku i objasniti šta se dogodilo.

Jedna navika može da spreči mnogo problema

Najbolja zaštita je da za svaki važan nalog koristite različitu, jaku lozinku, a za njeno čuvanje možete da koristite pouzdan menadžer lozinki. Redovno proveravajte bankovne transakcije, uključite obaveštenja o plaćanjima i ne otvarajte sumnjive linkove, čak ni kada poruka deluje kao da dolazi od poznate kompanije.