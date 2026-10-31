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Dok jedni traže ideje za maskiranje, naručuju dekoraciju i proveravaju gde se održavaju žurke, drugi bi mogli da naiđu na mnogo neprijatnije iznenađenje. Sajber-prevaranti koriste popularne praznike, lažne nagradne igre, sumnjive internet prodavnice i primamljive ponude kako bi došli do ličnih podataka i novca korisnika.

Noć veštica posebno je zanimljiva za internet kriminalce jer ljudi u kratkom periodu mnogo više pretražuju kostime, maske, šminku, dekoraciju i poklone, a često kupuju na nepoznatim sajtovima samo zato što nude velike popuste.

sajber kriminal Foto: Shutterstock

Lažne poruke i pozivnice kriju najopasniju zamku

Jedna od prevara na koju treba obratiti pažnju jesu lažne pozivnice za maskenbale i tematske žurke. Korisnik dobija imejl ili poruku na društvenim mrežama sa fotografijom kostimirane zabave, informacijom da je pozvan i linkom preko kojeg navodno treba da potvrdi dolazak. Međutim, umesto detalja o proslavi, može da ga sačeka lažna stranica koja traži imejl adresu, lozinku ili druge lične podatke.

Besplatni pokloni mogu skupo da vas koštaju

Posebno su opasne poruke koje obećavaju besplatne ukrase za Noć veštica, poklon-kartice ili vredne uređajeu zamenu za popunjavanje kratke ankete. U pojedinim kampanjama kriminalci su zloupotrebljavali imena poznatih trgovinskih lanaca i nudili navodne nagrade, uključujući poklon-karticu od 250 evra. Korisnik pomisli da je potrebno da odgovori na nekoliko pitanja kako bi učestvovao u nagradnoj igri, a zatim se od njega traže ime, adresa, podaci sa kartice ili drugi osetljivi podaci.

Takođe, i lažne internet prodavnice predstavljaju veliki problem. Na prvi pogled sve izgleda sasvim uverljivo: fotografije kostima, maski, veštačkih paučina, svetlećih bundeva i drugih ukrasa, uz popuste koji deluju kao prilika koja se ne propušta. Međutim, iza profesionalno dizajniranog sajta može da se krije prodavac koji nikada neće poslati naručenu robu ili želi da prikupi podatke za plaćanje. Posebno treba biti oprezan kada se traži uplata unapred, a prodavnica nema jasne podatke o firmi, adresu i uslove reklamacije.

Prevaranti vrebaju zaposlene slanjem lažnih mejlova u ima njihove HR službe Foto: Shutterstock

Prevaranti koriste i strah i radoznalost

Još jedna taktika jesu SMS poruke koje obećavaju novac ili nagrade koje navodno ističu baš na Noć veštica. Zabeležene su kampanje u kojima se korisnicima obećavaju dobici i posebni praznični bonusi, uz upozorenje da moraju odmah da kliknu na link kako ne bi izgubili nagradu. Takve poruke namerno stvaraju osećaj hitnosti, jer prevaranti računaju da će ljudi u žurbi manje razmišljati o tome kome zapravo ostavljaju svoje podatke.

Poseban problem predstavljaju i lažni profili na Instagramu i drugim društvenim mrežama.Oni mogu da imitiraju poznate prodavnice, organizatore događaja ili brendove, a zatim korisnicima šalju privatne poruke sa ponudama i linkovima za navodne nagrade. Neki od njih koriste i fotografije i logotipe stvarnih kompanija kako bi izgledali uverljivo. Kada korisnik ostavi podatke ili izvrši uplatu, komunikacija može iznenada da prestane.

Nova prevara uzburkala ljude u Rusiji Foto: Shutterstock

Nacionalni CERT upozoravao je na porast internet prevara tokom prazničnih perioda i velikih akcijskih ponuda. Upozorenje iz prošle godine posebno je ukazalo na lažne internet prodavnice, fišing poruke i primamljive ponude koje korisnike navode da ostave lične i finansijske podatke.

Da opasnost nije samo teorijska pokazuje i upozorenje Nacionalnog CERT-a iz avgusta 2026. godine. Tada je registrovana fišing kampanja u kojoj su korisnici dobijali lažne imejlove sa zahtevom da ažuriraju podatke kako bi nastavili nesmetano da koriste elektronsku poštu ili druge internet usluge. Link iz poruke vodio je na lažnu stranicu koja je tražila korisničko ime i lozinku. Upravo takav obrazac može da se iskoristi i za praznične prevare, kada se od korisnika traži da se prijavi kako bi preuzeo navodni poklon.

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Jedan klik može da otvori vrata hakerima

Najveći problem nastaje kada korisnik na lažnoj stranici unese lozinku koju koristi i za druge naloge. Prevaranti tada mogu da pokušaju da pristupe njegovom imejlu, društvenim mrežama ili drugim servisima. Ako dobiju pristup imejlu, mogu da pokušaju i da promene lozinke na povezanim nalozima. Zbog toga nikada ne treba unositi podatke za prijavljivanje preko linka iz neočekivane poruke,čak ni kada ona izgleda kao da dolazi od poznate kompanije.

Ako vam stigne sumnjiva pozivnica, poruka o dobitku ili ponuda koja deluje predobro da bi bila istinita, nemojte odmah da otvarate link. Proverite adresu pošiljaoca, naziv internet domena i da li se ista akcija nalazi na zvaničnom sajtu kompanije. Ako ste već uneli lozinku na sumnjivoj stranici, odmah je promenite, a ukoliko ste ostavili podatke kartice, kontaktirajte banku.

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Nacionalni CERT savetuje građanima da ne otvaraju sumnjive linkove i ne ostavljaju lične i finansijske podatke na neproverenim stranicama.

Najstrašnija maska možda je iza ekrana

Noć veštica traje jednu noć, ali posledice internet prevare mogu da potraju mnogo duže. Zato, dok budete birali kostime, naručivali dekoraciju ili proveravali gde se održavaju zabave, obratite pažnju i na ono što vam stiže na telefon.

Lažna nagradna igra, poklon koji nikada niste tražili ili pozivnica od nepoznatog pošiljaoca mogu da budu mnogo opasniji od bilo kakve horor maske. Uostalom, na internetu je ponekad najstrašnije upravo ono što na prvi pogled izgleda sasvim bezazleno.