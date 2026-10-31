Slušaj vest

Zove se MLO i deo je novog Wi-Fi 7 standarda. Ova opcija obećava bržu i stabilniju vezu, ali postoji jedna caka - ne mogu svi telefoni, računari i drugi uređaji da je koriste, a njeno uključivanje ne znači automatski da će internet raditi bolje.

Mnogi vlasnici novijih rutera možda su već primetili ovu skraćenicu u podešavanjima, ali nisu sigurni šta ona zapravo znači i da li treba da je aktiviraju. Iako zvuči kao opcija koju bi svako želeo da ima uključenu, stručnjaci upozoravaju da stvarne mogućnosti MLO tehnologije još ne odgovaraju u potpunosti onome što se obećava u reklamama. Zato pre nego što promenite podešavanja, vredi razumeti šta se krije iza ove tri slova.

Foto: Profimedia

Šta je zapravo MLO i zašto je važan?

MLO je skraćenica od engleskog izraza Multi-Link Operation, odnosno tehnologija koja omogućava uređajima da koriste više Wi-Fi frekvencijskih opsega u okviru jedne veze. Kod tradicionalnih rutera uređaj se uglavnom povezuje preko jednog opsega, najčešće 2,4 ili 5 GHz, dok MLO omogućava koordinaciju više veza. U zavisnosti od opreme, u igri može biti i opseg od 6 GHz. Ideja je da se internet saobraćaj efikasnije raspoređuje, umesto da se sve oslanja na jednu vezu.

Najlakše je zamisliti MLO kao put sa više saobraćajnih traka. Ako se jedna zakrči, uređaj i ruter mogu da koriste drugu kako bi veza ostala što stabilnija. To bi posebno moglo da znači u domaćinstvima u kojima istovremeno neko gleda film u visokoj rezoluciji, neko igra onlajn igricu, a drugi članovi porodice koriste video-pozive ili preuzimaju velike fajlove. Cilj nije samo veća brzina već i manje kašnjenje i pouzdanija veza.

Foto: ai ilustracija

Nije svaki ruter spreman za ovu tehnologiju

Prva stvar koju treba znati jeste da MLO nije dostupan na svim ruterima. Reč je o mogućnosti koja pripada Wi-Fi 7 standardu, pa je za njeno korišćenje neophodan ruter koji podržava ovu generaciju bežične mreže. Međutim, ni to nije dovoljno. Telefon, laptop ili drugi uređaj koji želite da povežete takođe mora da podržava Wi-Fi 7 i odgovarajuće MLO funkcije.

Ovo znači da ako imate novi Wi-Fi 7 ruter, ali koristite telefon ili laptop koji podržava samo Wi-Fi 5 ili Wi-Fi 6, nećete dobiti prednosti MLOtehnologije. Stariji uređaji i dalje mogu normalno da se povezuju na mrežu, ali će koristiti svoje uobičajene mogućnosti. Dakle, nema potrebe da menjate sve uređaje u kući samo zato što ste kupili noviji ruter.

Foto: Shutterstock

Da li će internet zaista biti brži?

Wireless Broadband Alliance je u februaru 2026. objavio rezultate testiranja Wi-Fi 7 tehnologije u kućnim uslovima, u saradnji sa kompanijama CableLabs i Intel. U tim ispitivanjima MLO je, u uslovima ometanja signala, omogućio udvostručenje protoka podataka, dok je kašnjenje smanjeno za gotovo 50 odsto.

Posebno bi mogli da profitiraju oni koji imaju mnogo povezanih uređaja, često igraju onlajn igrice, gledaju sadržaje visoke rezolucije ili rade od kuće i zavise od stabilnih video-poziva.Ipak, MLO ne može da popravi svaki problem sa internetom. Ako je problem u slabom paketu kod operatera, lošem položaju rutera, debelim zidovima ili nedovoljnom signalu u pojedinim sobama, samo uključivanje ove opcije neće rešiti sve poteškoće.

Foto: Shutterstock

Treba li uključiti MLO na svom ruteru?

Ako imate Wi-Fi 7 ruter i telefon ili računar koji podržava MLO, vredi isprobati ovu opciju i uporediti kako mreža radi sa njom i bez nje. Međutim, ako koristite kombinaciju novijih i starijih rutera, pristupnih tačaka i uređaja, bolje je prvo proveriti preporuke proizvođača. U pojedinim konfiguracijama uključivanje MLO može da izazove probleme sa kompatibilnošću ili nestabilnost.

Ne žurite sa promenama podešavanja

MLO jeste jedna od zanimljivijih novina Wi-Fi 7 standarda i mogao bi da donese stabilniju vezu u domovima u kojima je na internet povezano mnogo uređaja. Ipak, tehnologija se još razvija, a njene mogućnosti zavise od rutera, telefona, računara i načina na koji je mreža podešena. Zato, ako vam trenutni internet radi dobro, nema razloga da kupujete novi ruter samo zbog ove opcije. A ako već imate Wi-Fi 7 uređaje, MLO vredi testirati, ali uz proveru da li zaista donosi poboljšanje u vašem domu.