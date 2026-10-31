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Činilo se da je tehnološki gigant dobio najopasnijeg konkurenta u svojoj istoriji. Međutim, najnoviji poslovni rezultati pokazuju da se dogodio neočekivan preokret.

Google beleži najveći rast broja pretraga u poslednjih pet godina, a jedan od razloga za to je upravo veštačka inteligencija koja je trebalo da ga potisne.

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ChatGPT promenio pravila igre, ali nije srušio Google

Kada je ChatGPT krajem 2022. godine postao dostupan široj javnosti, način na koji su ljudi dolazili do informacija počeo je da se menja. Umesto da u Google ukucaju nekoliko reči, otvore ponuđene linkove i sami sastavljaju odgovor, korisnici su dobili mogućnost da sa četbotom razgovaraju kao sa čovekom. Mogli su da traže objašnjenja, poređenja, savete, pa čak i da postavljaju dodatna pitanja dok ne dobiju ono što ih zanima.

Zbog toga su se pojavile prognoze da bi klasična internet pretraga mogla da postane stvar prošlosti. Google, koji je godinama bio prva stanica za gotovo sve što nas zanima na internetu, odjednom je morao da se suoči sa konkurencijom koja nudi potpuno drugačije iskustvo. Ipak, četiri godine kasnije pokazalo se da korisnici nisu tako lako odustali od starog načina pretraživanja.

Prema finansijskim rezultatima kompanije Alphabet za treći kvartal 2026. godine, prihodi od Google pretrage i povezanih usluga dostigli su 63,35 milijardi dolara, što je 12 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Još zanimljiviji podatak izneo je direktor Googlea Sundar Pičai, koji je rekao da je međugodišnji rast broja pretraga dostigao najviši nivo u poslednjih pet godina.

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Veštačka inteligencija navela ljude da još više pretražuju

Naime, ljudi su uz pomoć četbotova počeli da postavljaju mnogo konkretnija i složenija pitanja, ali to ne znači da su prestali da koriste klasičnu pretragu. Naprotiv, kada dobiju početno objašnjenje od veštačke inteligencije, često žele da provere dodatne detalje, pronađu originalni izvor ili uporede informacije.

Pičai je na predstavljanju poslovnih rezultata otkrio i da su upiti u Googleovoj funkciji AI Mode u proseku tri puta duži od tradicionalnih pretraga. To pokazuje koliko se promenio način na koji tražimo informacije. Umesto kratkog ukucavanja nekoliko pojmova, sada možemo da opišemo čitavu situaciju, postavimo potpitanje i nastavimo istraživanje kroz razgovor sa veštačkom inteligencijom.

Google je zato odlučio da ne čeka da mu konkurencija preotme korisnike, već da sopstveni pretraživač prilagodi novom vremenu. Uveo je AI Overviews, odnosno preglede koje generiše veštačka inteligencija i koji se pojavljuju iznad klasičnih rezultata, kao i AI Mode, u kojem korisnik može da vodi razgovor i postavlja dodatna pitanja. Tako je tradicionalna pretraga počela da dobija izgled i funkcije četbota.

Google Foto: Google

Google sada ima novi problem: Kako zaraditi od AI pretrage?

Ipak, iza dobrih rezultata krije se jedan ozbiljan izazov. Nije dovoljno da korisnici sve više pretražuju internet, već je važno i da kompanija od toga ostvari zaradu. Google je godinama razvijao poslovni model zasnovan na oglasima koji se prikazuju uz rezultate pretrage. Kada neko traži telefon, putovanje ili određeni proizvod, među prvim rezultatima često se pojavljuju plaćene reklame.

Kod pretrage uz pomoć veštačke inteligencije situacija je drugačija. Korisnik dobija objedinjeni odgovor, često bez potrebe da otvara veliki broj sajtova. Zbog toga ima manje klasičnih prilika za prikazivanje oglasa, a Google još pokušava da pronađe način da od ovakvog iskustva zaradi koliko i od tradicionalne pretrage.

Filip Šindler, direktor poslovanja kompanije Google, potvrdio je da AI Mode trenutno donosi manje prihoda po pretrazi nego klasična Google pretraga.Upravo slabija monetizacija ove funkcije jedan je od razloga zbog kojih rast prihoda od pretrage usporava. Na rezultate su uticali i drugi faktori, uključujući promene valutnih kurseva i potrošnju oglašivača.

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Google pokušava da pronađe način da zaradi i od razgovora

Zbog toga kompanija već eksperimentiše sa oglasima u svojim AI funkcijama. Ideja je da se reklame pojavljuju u kontekstu pitanja koja korisnik postavlja, ali tako da ne narušavaju razgovor sa veštačkom inteligencijom. Google planira i širenje oglašavanja u AI Mode na dodatna tržišta. To je važan korak jer kompanija mora da pokaže da novi način pretraživanja može da bude ne samo popularan već i finansijski isplativ.

ChatGPT i Google više nisu samo neprijatelji

Zanimljivo je da se ova dva tehnološka giganta ne takmiče samo za korisnike, već se njihovi proizvodi u praksi mogu i dopunjavati. Neko može da zatraži od ChatGPT-a objašnjenje određene teme, a zatim da ode na Google kako bi proverio informacije, pronašao prodavnicu ili uporedio cene. Veštačka inteligencija tako ne mora nužno da zameni pretraživač, već može da postane još jedan korak u pronalaženju informacija.

Ipak, to ne znači da je Google pobedio u trci sa veštačkom inteligencijom. Kompanija i dalje mora da se takmiči sa OpenAI-jem i drugim proizvođačima AI alata, a rezultati pokazuju i da prelazak na novi način pretraživanja ima svoju cenu. Prihodi od Google pretrage rasli su 12 odsto, ali su bili ispod očekivanja analitičara, koji su prognozirali oko 65 milijardi dolara.