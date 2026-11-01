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Iza moćnih servera, koji omogućavaju da četbotovi odgovaraju na pitanja i da se digitalni servisi razvijaju brže nego ikada, stoje ljudi koji rade u teškim uslovima, a neki od njih tvrde da su bili izloženi ozbiljnim rizicima po zdravlje i bezbednost.

Petomesečno istraživanje britanskog Gardijana i novinarske organizacije Investigate Europe otkrilo je svedočenja o teškim povredama, neisplaćenim prekovremenim satima, lošem smeštaju i strahu od otkaza na gradilištima povezanima sa kompanijama Google i Microsoft.

Istraživači su razgovarali sa radnicima i pregledali dokumentaciju iz više evropskih zemalja, a njihovi nalazi otvaraju pitanje da li se tehnološka revolucija gradi po cenu prava ljudi koji je fizički omogućavaju.

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Tehnološki giganti grade budućnost, ali radnici upozoravaju na opasnost

Data centri su ogromni objekti u kojima se nalaze serveri, računari i druga oprema koja čuva podatke i omogućava rad internet servisa. Bez njih ne bi bilo moguće koristiti brojne digitalne usluge, od čuvanja fotografija u oblaku do rada veštačke inteligencije. Kako AI sistemi zahtevaju sve više računarske snage, tehnološke kompanije ubrzano grade nove centre širom Evrope.

Prema istraživanju, Evropa ima više od 2.300 data centara, a stotine novih objekata nalaze se u izgradnji. U takvim projektima učestvuju brojni izvođači i podizvođači, što dodatno otežava praćenje uslova rada i utvrđivanje odgovornosti kada dođe do problema. Sindikati upozoravaju da su posebno ranjivi radnici migranti, koji često zavise od poslodavca i zbog straha od gubitka posla nerado prijavljuju nepravilnosti.

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U Belgiji kritično

Jedan od najtežih slučajeva zabeležen je u Belgiji, na gradilištu Googleovog data centra u mestu Sen-Gilen. Električar po imenu Sandu, čije je ime promenjeno radi zaštite identiteta, zadobio je teške opekotine tokom provere električnih instalacija. Prema njegovom svedočenju, radio je gotovo deset sati kada je dobio dodatni zadatak, a tokom drugog testa došlo je do snažnog električnog luka. Medicinska dokumentacija koju su pregledali novinari potvrđuje da je imao opekotine drugog i trećeg stepena na 12 odsto tela i da je pet dana proveo u indukovanoj komi.

U Švedskoj 24 radnika delila jednu kuhinju

Istraživanje je obuhvatilo i grad Gavle u Švedskoj, gde Microsoft širi infrastrukturu za veštačku inteligenciju. Projekat vredan oko tri milijarde evra obuhvata zemljište površine 130 hektara, a radovi su počeli u junu 2024. godine. Radnici jedne od građevinskih kompanija angažovanih na projektu novinarima su pokazali dokaze o smeštaju za koji tvrde da je daleko ispod prihvatljivih standarda.

Prema njihovim svedočenjima, u pojedinim objektima čak 24 osobe koristile su jednu kuhinju, dok je 14 muškaraca delilo jedno kupatilo. Radnici su se žalili na pacove, druge štetočine, lošu ventilaciju i nedostatak grejanja tokom oštrih švedskih zima. Medicinska dokumentacija potvrđuje da je jednom rumunskom radniku u februaru dijagnostikovana aktivna tuberkuloza, ali nije potvrđeno da su i drugi zaposleni iz istog smeštaja oboleli od te bolesti.

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Radili i do 60 sati nedeljno, a prekovremeni nisu plaćeni

Problemi, međutim, nisu bili ograničeni samo na bezbednost i smeštaj. Više od 30 radnika predalo je novinarima stotine obračuna zarada, a dokumentacija ukazuje na to da su pojedini zaposleni radili između 50 i 60 sati nedeljno bez isplate prekovremenog rada. Neki su tvrdili i da nisu dobili naknade za godišnji odmor.

Sindikati upozoravaju da su radnici iz inostranstva posebno izloženi riziku jer često ne poznaju dovoljno radno zakonodavstvo zemlje u kojoj rade. Njihova egzistencija može da zavisi od poslodavca koji im obezbeđuje i posao i smeštaj, pa se mnogi plaše da bi prijavljivanje problema moglo da dovede do otkaza.

Na gradilištima zabeležene i ozbiljne nesreće

Prema podacima švedskog tela nadležnog za radno okruženje, od 2021. godine otvoreno je 50 predmeta povezanih sa uslovima rada na gradilištima Microsoftovih data centara. Početkom oktobra ove godine jedan radnik je na gradilištu u Gavleu propao kroz otvor na krovu tokom održavanja ventilacionog sistema.

Istraživanje navodi i smrtne slučajeve na gradilištima u Velikoj Britaniji, kao i ozbiljne nesreće na projektima u Italiji, Švedskoj, Norveškoj i Belgiji. U takvim okolnostima posebno se postavlja pitanje ko je odgovoran kada na jednom projektu učestvuje veliki broj kompanija, od glavnog izvođača do brojnih podizvođača.

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Google i Microsoft tvrde da poštuju prava zaposlenih

Google je poručio da njegovi ugovori i pravila za dobavljače zahtevaju poštovanje lokalnih zakona, kao i obezbeđivanje zdravih i bezbednih uslova rada. Kompanija tvrdi da održava dijalog sa sindikatima i da se zalaže za transparentnost. Microsoft je naveo da od izvođača i dobavljača zahteva poštovanje standarda bezbednosti, radnih prava i sindikalnog organizovanja, uz različite postupke provere.

Iako tehnološke kompanije tvrde da imaju jasna pravila, istraživanje otvara pitanje koliko su ona efikasna kada na jednom gradilištu rade desetine različitih firmi. Dok veštačka inteligencija menja način na koji ljudi rade, uče i komuniciraju, njena infrastruktura zahteva sve više fizičkog rada. Zato se uz tehnološki napredak sve glasnije postavlja i pitanje da li radnici koji grade digitalnu budućnost imaju dovoljno zaštite, bezbednosti i poštovanja svojih prava.