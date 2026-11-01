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Švedski istraživači analizirali su stotine bezbednosnih propusta u automobilskom softveru i otkrili da se najveći broj problema ne nalazi u motoru ili kočnicama, već u aplikacijama i sistemima koji povezuju vozilo sa internetom.

To ne znači da hakeri mogu lako da preuzmu kontrolu nad svakim automobilom. Ipak, istraživanje pokazuje da proizvođači moraju više pažnje da posvete zaštiti softvera, jer se sve veći deo savremenih vozila oslanja na digitalne sisteme.

Automobili više nisu samo mašine na četiri točka

Nekada su se bezbednost i pouzdanost automobila uglavnom povezivale sa motorom, kočnicama, gumama i drugim mehaničkim delovima. Danas su na toj listi i softver, internet konekcija i aplikacije koje vozači koriste za upravljanje pojedinim funkcijama vozila. Što je automobil povezaniji, to ima više mogućih tačaka kroz koje bi napadač mogao da pokuša da dođe do podataka ili drugih sistema.

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Naučnici sa Univerziteta u Geteborgu i Tehnološkog univerziteta Čalmers u Švedskoj analizirali su 413 ranije prijavljenih bezbednosnih propusta u automobilskom softveru. Najveći udeo, čak 36,2 odsto, odnosio se na spoljne aplikacije. To su, između ostalog, aplikacije za povezivanje telefona sa automobilom i internet usluge koje omogućavaju razmenu podataka između vozila i udaljenih servera.

Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu Software Quality Journal, a obuhvatilo je ranjivosti prijavljene od januara 2022. do septembra 2024. godine. Kada su rezultate uporedili sa ranijim istraživanjem koje je obuhvatilo period od 2010. do 2019, naučnici su uočili da sve veći deo problema nastaje u softveru koji komunicira sa spoljnim sistemima.

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Najveća opasnost krije se u aplikacijama i internetu

Savremeni automobili mogu da čuvaju i šalju podatke o tome gde se vozilo kreće, kako se koristi i ko je njegov vlasnik. Ako aplikacije i internet usluge nisu dovoljno zaštićene, neovlašćene osobe mogle bi da dođu do tih informacija.

Istraživačica Srijita Basu, koja je učestvovala u studiji, upozorila je da multimedijalni i telematski sistemi mogu da komuniciraju sa drugim delovima vozila. Telematika podrazumeva tehnologiju koja prikuplja i prenosi podatke o radu automobila. Ako zaštita između tih sistema nije dovoljno dobra, napadač bi potencijalno mogao da pokuša da se iz jednog dela softvera probije do drugih funkcija.

Pronađeno i 827 ranjivih softverskih biblioteka

Istraživači su u posebnoj analizi pregledali 20 projekata otvorenog koda koji se koriste u razvoju automobilskog softvera. Uz pomoć pet alata za proveru bezbednosti pronašli su 827 softverskih biblioteka sa ranjivostima. Biblioteke su gotove programske komponente koje programeri koriste da ne bi morali svaki deo koda da pišu od početka.

Problem je u tome što se iste biblioteke često koriste u različitim programima. Ako se u jednoj takvoj komponenti otkrije bezbednosni propust, on može da se pojavi u više sistema koji je koriste. Analiza je pokazala i da najveći broj ranjivosti nastaje tokom pisanja programskog koda, dok je druga najveća grupa povezana sa samim projektovanjem softvera.

Foto: ChatGPT

Hakeri su još 2015. pokazali da je opasnost stvarna

Da ovo nije samo teorijska mogućnost, pokazao je slučaj automobila Jeep Cherokee iz 2015. godine. Istraživači su tada daljinski pristupili multimedijalnom sistemu vozila i uspeli da utiču na pojedine funkcije vožnje. Kompanija Fijat Krajsler nakon toga je u SAD opozvala približno 1,4 miliona vozila kako bi instalirala softversku ispravku koja je otklonila propust.

Da li vozači treba da strahuju?

Istraživači zato savetuju vlasnicima da redovno ažuriraju softver automobila, koriste jake i jedinstvene lozinke za povezane naloge i vode računa o bezbednosti aplikacija na telefonu. Važno je i proveriti kojim aplikacijama je dozvoljen pristup lokaciji i drugim ličnim podacima. Takve mere mogu da smanje rizik, ali ne mogu da zamene odgovornost proizvođača za zaštitu sistema.

Previše oslanjanja na GPS remeti sposobnost prostornog pamćenja Foto: Shutterstock

Odgovornost je pre svega na proizvođačima

Naučnici smatraju da proizvođači moraju redovno da proveravaju softverske komponente koje koriste, prate novootkrivene ranjivosti i blagovremeno instaliraju ispravke. Posebno je važno da sistemi koji upravljaju vožnjom budu dovoljno odvojeni od multimedijalnih i internet funkcija. Tako eventualni upad u jedan deo sistema ne bi automatski omogućio pristup drugom.

Bilo kako bilo, automobili će u budućnosti imati sve više digitalnih funkcija, a sa njima će rasti i potreba za zaštitom podataka i softvera. Nova studija ne pokazuje da su vozila postala laka meta hakera, ali jasno upozorava da bezbednost više ne zavisi samo od ispravnih kočnica i dobrog motora. U automobilima koji su stalno povezani sa internetom, redovno održavanje mora da obuhvati i softver koji upravlja brojnim funkcijama vozila.