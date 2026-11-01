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Sajber-kriminalci za koje se sumnja da rade pod pokroviteljstvom Severne Koreje ponovo su u centru pažnje svetske javnosti nakon napada na kripto-menjačnicu Bajnens, iz koje je, prema procenama stručnjaka, odneto oko 6,3 milijarde dolara u digitalnoj imovini.

Najveći deo novca prebačen je za svega dvadesetak minuta, a istražitelji trag vode do grupe TraderTraitor, koja se povezuje sa severnokorejskim režimom. Ako se ove procene potvrde, reč je o najvećoj krađi kriptovaluta do sada.

Napad pripreman najmanje 36 sati

Prema analizi kompanije TRM Labs, napadači nisu krenuli u akciju nasumično. Pripreme su trajale najmanje dan i po, tokom kojih su testirali način na koji mogu da izvedu neovlašćene transakcije. Istražitelji navode da su koristili probne transfere i zlonamerni kod kako bi proverili da li sve funkcioniše pre nego što su krenuli u glavnu operaciju.

Sumnja se da su uspeli da dođu do sistema koji se koristi za odobravanje prenosa kriptovaluta. Bajnens je saopštio da je početna istraga ukazala na kompromitovan laptop jednog zaposlenog, preko kojeg je napadač dobio pristup internom delu sistema i pokrenuo neovlašćena povlačenja novca.

Foto: Shutterstock

Zaposlene mame u zamku

Jedna od taktika koje se pripisuju severnokorejskim hakerskim grupama jeste da ne pokušavaju uvek direktno da probiju zaštitu neke kompanije. Umesto toga, ciljaju ljude koji imaju pristup važnim podacima i sistemima. Mogu da se predstave kao poslovni partneri, investitori ili regruteri koji nude posao, saradnju ili zanimljiv projekat.

Kada uspostave kontakt, žrtvi šalju dokumente, linkove ili materijale koji na prvi pogled deluju potpuno uobičajeno. Međutim, njihovim otvaranjem može da se instalira zlonamerni softver koji napadačima omogućava pristup uređaju, podacima i nalozima. Ovakve metode socijalnog inženjeringa opisane su i u zajedničkim upozorenjima američkih bezbednosnih službi i njihovih partnera.

Novac prebacuju sa adrese na adresu

Kada dođu do kriptovaluta, posao za hakere nije završen. Ukradeni novac potrebno je premestiti tako da istražitelji što teže utvrde gde je završio i ko njime raspolaže. U slučaju Bajnens napada, sredstva su prebacivana preko više blokčejn mreža i različitih digitalnih novčanika, a deo transakcija obavljen je automatizovano.

Stručnjaci su upozorili da ovakvo brzo premeštanje sredstava otežava praćenje njihovog porekla. Ipak, kriptovalute nisu potpuno nevidljive. Transakcije na javnim blokčejn mrežama mogu da se analiziraju, zbog čega bezbednosne kompanije i istražitelji pokušavaju da povežu novčanike, prepoznaju sumnjive tokove novca i blokiraju sredstva pre nego što budu unovčena.

Foto: ChatGPT

Iza napada stoji grupa TraderTraitor?

Grupa TraderTraitor povezuje se sa severnokorejskim sajber-operacijama usmerenim na krađu kriptovaluta. Kompanija TRM Labs ocenila je sa visokim stepenom pouzdanosti da je upravo ona odgovorna za napad na Binance, dok su i istraživači iz kompanije Chainalysis ukazali na moguće veze sa ovom grupom. Binance, međutim, nije zvanično potvrdio ko stoji iza napada.

Inače, ovo nije prvi put da se TraderTraitor dovodi u vezu sa velikom krađom. Američki Federalni istražni biro (FBI) ranije je odgovornost za napad na kripto-menjačnicu Bybit, u kojem je u februaru 2025. ukradeno oko 1,5 milijardi dolara, pripisao upravo ovoj severnokorejskoj grupi. Novi napad na Binance višestruko je veći i pokazuje koliko su takve operacije postale ozbiljna pretnja za kripto-industriju.

Milijarde za finansiranje režima?

Američke i međunarodne bezbednosne službe godinama upozoravaju da Severna Koreja koristi sajber-napade i krađu digitalne imovine kao način da dođe do novca uprkos međunarodnim sankcijama. Prema procenama istraživača, deo tako pribavljenih sredstava može da se koristi za finansiranje državnih programa, uključujući razvoj naoružanja.

Prema podacima kompanije Chainalysis, severnokorejske grupe su do kraja 2025. godine ukrale najmanje 6,75 milijardi dolara u kriptovalutama. U taj iznos uračunat je i napad na Bybit, dok bi najnovija krađa sa Bajnens, ukoliko se potvrde procene, dodatno povećala već ogromnu sumu.

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Bajnens obećava da će pokriti štetu

Nakon napada, Binance je saopštio da sarađuje sa istražiteljima i drugim kompanijama kako bi se ukradena sredstva pronašla i blokirala, dok je oko tri milijarde dolara u pogođenoj imovini locirano ili zamrznuto uz pomoć partnera. Kompanija je istovremeno poručila da će nadoknaditi gubitke i da koristi sopstvena sredstva kako bi obezbedila zamenske tokene.

Bajnens je naveo da je za pokrivanje posledica napada izdvojio više od 6,34 milijarde dolara, a da je oko šest milijardi već upotrebljeno za nadoknadu ukradene imovine. Iako je reč o ogromnom finansijskom udaru, kompanija tvrdi da su sredstva korisnika bezbedna. Istraga se nastavlja, a slučaj je ponovo otvorio pitanje koliko su čak i najveće kripto-platforme ranjive kada napadači uspeju da dođu do njihovih internih sistema.