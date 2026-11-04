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Kada danas razmišljamo o izboru pametnog sata, kriterijumi su sve zahtevniji. Želimo više od lepog dizajna i praktičnijeg načina da pratimo notifikacije sa telefona. Ono što je meni prioritet jeste da je udoban, da me trajanje baterije ne opterećuje i da mi u našem sve bržem, haotičnom bioritmu daje korisne informacije o zdravlju na koje mogu brzo da reagujem.

HONOR Watch 6 mi je već tokom prva tri dana korišćenja pokazao da bi mogao da odgovori na sve te potrebe i da je ta kombinacija definitivno dobitna. Sat sam dobio sa 67 odsto baterije, dok mi je Body Energy, odnosno energija tela, bila znatno niža. Izmereno – samo 5. No, doći ćemo i do toga.

Ono što mi je sada važnije da istaknem jeste da je sat ispratio moja tri zahtevna dana, a da sam ponedeljak dočekao sa 42 odsto baterije. To je veoma dobar prvi utisak. Doduše, bilo je kraćih perioda kada mi nije bio na ruci, ali ne toliko dugih da bi to bitno uticalo na moj utisak o autonomiji.

Foto: Kurir

Uz to, ekran je izuzetno pregledan, sat je lagan na ruci i ne ostavlja utisak uređaja koji ćete jedva čekati da skinete na kraju dana. To kažem čak i kao autor ovog teksta koji nije navikao na stalni aksesoar na rukama.

Baterija koja obećava autonomiju

Kada ste neko ko digitalne proizvode konzumira intenzivno, baterija je jedna od prvih briga. A čini mi se da je početak ovog testa ulio optimizam.

Sat je od petka, kada je imao 67 odsto baterije, do ponedeljka stigao do 42 odsto. Drugim rečima, potrošio je svega 25 procentnih poena tokom tog perioda. Naravno, ovo nije konačan test autonomije. Mnogo zavisi od toga koje funkcije koristimo, koliko često proveravamo zdravstvene parametre i koliko je ekran aktivan.

Foto: Kurir

Ipak, ovo je definitivno dobar početni signal. Kod pametnih satova mi je važno da ne razmišljam stalno o punjaču, baš kao što ne želim da mi telefon svakog dana bude dodatna briga. Kada ne moram da proveravam procenat baterije nekoliko puta dnevno, mnogo sam spremniji da isprobavam sve što uređaj nudi.

Upravo zato mi se dopada što HONOR Watch 6 za sada ne zahteva posebnu pažnju kada je reč o punjenju. Nastavljam da ga koristim i pratim kako će se ponašati tokom dužeg perioda. Ekran koji ne muči oči, sat koji ne muči ruku Pošto nam sat „stanuje“ na zglobu, važno je da ne opterećuje ruku, kao i da su informacije na ekranu lako čitljive. HONOR Watch 6 tu ima duplo „ura!“. Ekran je izuzetno pregledan, pa su informacije o zdravlju i aktivnostima lako dostupne. Ne moram dugo da gledam u njega niti da se posebno trudim da bih pročitao podatke. To je važno jer pametni sat koristimo u različitim situacijama, od brzog pogleda tokom radnog dana do provere rezultata nakon aktivnosti.

Druga stvar koja mi se dopala jeste lakoća nošenja. Sat je lagan i prijatan na ruci, što je posebno bitno ako planirate da ga nosite tokom većeg dela dana. Dobar pametni sat ne bi trebalo stalno da vas podseća da ga imate na zglobu, a HONOR Watch 6 mi za sada upravo takav utisak ostavlja.

Foto: Kurir

Ovo možda zvuči kao sitnica, ali meni je važno da uređaj koji nosim ne doživljavam kao obavezu. Ako mi smeta na ruci ili mi je naporno da čitam informacije sa ekrana, teško da ću želeti da ga koristim svakodnevno, bez obzira na broj funkcija. Kod ovog modela to za sada nije slučaj.

Health Scan: više zdravstvenih informacija na jednom mestu Jedna od funkcija koju sam posebno želeo da isprobam jeste Health Scan. Umesto da pojedinačno ulazim u različite menije, jednim pokretanjem dobijam pregled nekoliko parametara koji mogu da mi pomognu da bolje pratim svoje stanje. Za proveru je potrebno oko 60 sekundi mirovanja. Potpuno sam se „navukao“ na ovu funkciju. Pokretao sam merenje u različitim delovima dana, posebno obraćajući pažnju na nivo stresa. Body Energy se, bar prema mojim dosadašnjim rezultatima, naročito popravljao danima kada sam spavao oko sedam sati. Počeo sam više da razmišljam o tome kako se odmor i svakodnevni tempo odražavaju na ono što sat prikazuje.

Foto: Kurir

Upravo me je jednostavnost ove funkcije najviše privukla. Ne moram da budem sportski entuzijasta niti da detaljno pratim svaki zdravstveni pokazatelj da bih je koristio. Dovoljno je da odvojim trenutak, mirujem tokom merenja i pogledam rezultate. Naravno, nekoliko dana nije dovoljno da se izvuku pouzdani zaključci o sopstvenim navikama, a zdravstvena merenja na pametnom satu nisu zamena za medicinski pregled. Ipak, kada su informacije ovako lako dostupne, veća je verovatnoća da ćemo ih redovno proveravati i početi da obraćamo pažnju na promene.

Za mene je to možda i najzanimljiviji deo ovog iskustva: sat nije samo uređaj koji pokazuje koliko sam koraka prešao već i mali podsetnik da zastanem i razmislim o tome kako se osećam. Kada tehnologija uzme u obzir i naše navike Još jedan zanimljiv detalj jeste to što sam, uz pregled zdravstvenih parametara, dobio i smernice o oblastima na koje bi trebalo da obratim pažnju. U mom slučaju, među njima se našla i telesna težina. To mi je bilo korisno jer pametni sat ne posmatram samo kao uređaj koji broji korake ili prikazuje puls. Želim da mi pomogne da bolje razumem svakodnevne navike i da me podseti na oblasti kojima mogu da posvetim više pažnje.

Ne očekujem da mi sat kaže sve o mom zdravlju, niti da nekoliko prikazanih brojeva predstavlja kompletnu sliku. Ali cenim kada tehnologija informacije predstavi na način koji me podstiče da razmišljam o sopstvenim navikama i tome šta mogu da promenim. Naravno, takve preporuke treba razumeti kao opšte smernice, a ne kao individualnu medicinsku procenu. Ipak, mogućnost da na jednom mestu vidim više pokazatelja i dobijemsmernice za dalje praćenje čini iskustvo korisnijim od pukog pregledanja brojeva.

Tokom provere dobijao sam podatke o srčanom pulsu, zasićenosti krvi kiseonikom, nivou stresa i Body Energy pokazatelju, koji predstavlja procenu telesne energije. Sve je objedinjeno u jednom pregledu, što mi je mnogo praktičnije nego da svaki parametar tražim zasebno.

Foto: Kurir

Više od zdravstvenog asistenta: šta još može HONOR Watch 6 Iako sam najveću pažnju tokom prvih dana posvetio zdravstvenim funkcijama, pametni sat ne bi trebalo da bude koristan samo kada želimo da proverimo puls ili nivo stresa. Njegova prednost je i u tome što određene svakodnevne zadatke možemo da obavimo bez vađenja telefona iz džepa. HONOR Watch 6 podržava Bluetooth pozive, pa se uz povezani telefon može koristiti za razgovore preko ugrađenog mikrofona i zvučnika. Tu su i obaveštenja sa telefona, kao i mogućnosti kontrole reprodukcije muzike. Za nekoga ko tokom dana često menja obaveze, sluša muziku ili želi da brzo proveri pristiglu poruku, upravo ovakve sitnice mogu da naprave razliku.

Vredi pomenuti i praćenje sna, kao logičan nastavak priče o Body Energy. Ako već tokom dana proveravam nivo stresa i telesnu energiju, podaci o trajanju i strukturi sna mogu da budu dodatni deo slagalice kada pokušavam da razumem sopstvene navike. Sat nudi i sportske režime i praćenje aktivnosti, pa može da bude koristan i onima koji žele da uvedu više kretanja u svakodnevicu.

Foto: Kurir

Povezivanje bez komplikacija

Od pametnog sata očekujem da se lako poveže sa telefonom i da nakon početnog podešavanja mogu jednostavno da koristim njegove funkcije. Ne želim da gubim vreme na komplikovane menije niti da mi za svaku osnovnu informaciju treba nekoliko koraka. HONOR Watch 6 koristi aplikaciju HONOR Health za povezivanje i pregled podataka, što omogućava da informacije o zdravlju i aktivnostima budu organizovane na jednom mestu. Podržani su Android i iOS uređaji, dok dostupnost pojedinih funkcija može da zavisi od telefona i operativnog sistema. Ono što mi se dopada jeste to što sat ima jasnu svrhu u svakodnevici. Mogu brzo da pogledam ekran, proverim podatke koji me zanimaju i nastavim sa obavezama. Ne moram da menjam svoje navike da bih pronašao korist u njegovim funkcijama. Za mene je to važan kriterijum. Uređaj može da ima bezbroj mogućnosti, ali ako su one komplikovane za korišćenje, teško da ću im se vraćati. Kod pametnog sata posebno cenim jednostavnost, jer ga ne kupujem da bih se dodatno bavio tehnologijom, već da bi mi ona olakšala svakodnevicu.

Foto: Kurir

HONOR Watch 6: najvažnije specifikacije ● Ekran: 1,46-inčni AMOLED, rezolucije 464 × 464 piksela

● Kućište: 46,5 mm ● Težina: približno 41 gram bez narukvice, u zavisnosti od varijante ● Baterija: kapacitet 980 mAh ● Autonomija: proizvođač navodi do 17 dana tipične upotrebe, odnosno do 35 dana u režimu produžene autonomije, u odgovarajućim uslovima

● Povezivanje: Bluetooth 5.4 ● Navigacija: GPS i podrška za više satelitskih sistema ● Praćenje zdravlja: srčani puls, zasićenost krvi kiseonikom, stres, Body Energy i san ● Sportske funkcije: više od 120 sportskih režima ● Otpornost: 5 ATM i IP69

● Kompatibilnost: Android i iOS Stvarna autonomija zavisi od podešavanja, intenziteta korišćenja i aktiviranih funkcija. Zato rezultat mog prvog testa treba posmatrati kao početni utisak, a ne kao garanciju da će baterija svakom korisniku trajati isto. Zaključak: Nisam očekivao da ću toliko često proveravati sat Posle prvih dana korišćenja, HONOR Watch 6 mi se dopada iz razloga koji su možda jednostavniji nego što biste očekivali. Lagan je, udoban, ekran je izuzetno pregledan, a baterija za sada obećava. Ne osećam da moram posebno da se bavim njime da bih izvukao nešto korisno iz njegovih funkcija.

Najviše me je zainteresovala funkcija Health Scan, koja mi omogućava da jednim pokretanjem proverim više zdravstvenih parametara. Posebno mi je zanimljivo da pratim Body Energy i nivo stresa i da razmišljam o tome kako se moji rezultati menjaju u odnosu na odmor i trajanje sna. Ne tvrdim da sam za nekoliko dana otkrio sve o svom telu, ali jesam počeo da obraćam više pažnje na stvari koje bih možda inače zanemario. Dopada mi se i to što ne moram da biram između izgleda i praktičnosti. Sat se lako uklapa u svakodnevicu, ne opterećuje ruku i ne zahteva da stalno razmišljam o bateriji. A kada tehnologija uspe da se uklopi u život bez dodatnog napora, onda ima smisla. Za konačnu ocenu potrebno mi je još vremena, posebno da proverim kako se baterija ponaša tokom dužeg korišćenja. Ipak, prvi utisci su veoma pozitivni. HONOR Watch 6 me je za kratko vreme navikao da povremeno zastanem, proverim kako sam i obratim pažnju na sopstvene navike. A to je, na kraju, možda i najbolja stvar koju jedan pametni sat može da uradi: da ne bude samo još jedan ekran na ruci, već koristan deo svakodnevice.