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Građani Srbije mogli bi u narednom periodu da dobiju značajno povoljnije uslove za korišćenje mobilnih telefona tokom putovanja u Evropsku uniju. Cilj je da se omogući komunikacija bez dodatnih troškova rominga, odnosno da korisnici pozive, poruke i mobilni internet koriste pod uslovima svojih domaćih tarifnih paketa.

Uvođenje evropskog modela „Roming kao kod kuće“ (Roam Like at Home) trenutno je u fazi pregovora između Srbije i Evropske komisije. Iako bi ova promena mogla da olakša komunikaciju građanima koji putuju u inostranstvo, za početak primene potrebno je usaglasiti pravila, sprovesti zakonske izmene i omogućiti mobilnim operatorima da se prilagode novom sistemu.

Kako će funkcionisati roming bez dodatnih troškova?

Evropski model „Roming kao kod kuće“ podrazumeva da korisnici tokom boravka u drugim zemljama mogu da koriste mobilne usluge po uslovima koji važe u njihovoj matičnoj mreži. To znači da bi građani Srbije, kada putuju u države Evropske unije, mogli da telefoniraju, šalju SMS poruke i koriste mobilni internet bez uobičajenih dodatnih troškova rominga.

Na primer, tokom putovanja u Nemačku, Francusku ili Grčku, korisnik bi mogao da koristi mobilni telefon na sličan način kao kada je u Srbiji. Pogodnost bi važila i u suprotnom smeru, pa bi građani Evropske unije prilikom dolaska u Srbiju mogli da koriste mobilne usluge pod odgovarajućim uslovima svog domaćeg paketa.

Ovakav sistem već postoji u Evropskoj uniji, gde korisnici mogu da putuju između zemalja obuhvaćenih režimom i koriste mobilne usluge bez dodatnih troškova rominga. Proširenje ovog modela na Srbiju trebalo bi da olakša komunikaciju, smanji troškove putovanja i doprinese povezivanju regionalnog i evropskog tržišta elektronskih komunikacija.

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Kada bi građani Srbije mogli da koriste roming kao kod kuće?

Srbija je u oktobru 2026. godine započela bilateralne pregovore sa Evropskom komisijom o proširenju evropskog režima rominga. Međutim, početak pregovora ne znači da će nova pravila odmah početi da se primenjuju.

Nakon usaglašavanja uslova i potpisivanja sporazuma, Srbija će morati da prilagodi svoje propise pravilima Evropske unije. Potrebno je obezbediti i odgovarajuće institucionalne i administrativne kapacitete kako bi sistem mogao da funkcioniše u praksi.

Evropska komisija potom će proceniti da li su svi potrebni uslovi ispunjeni. Mobilnim operatorima biće ostavljen i period za tehnička i poslovna prilagođavanja, što znači da će između postizanja sporazuma i početka primene verovatno postojati dodatna faza pripreme.

Zbog toga još nema potvrđenog datuma kada bi građani Srbije mogli da koriste mobilne telefone u EU bez dodatnih troškova rominga. Konačan početak primene zavisiće od toka pregovora, usklađivanja propisa i procene Evropske komisije.

Da li će mobilni internet u EU biti neograničen?

Iako bi nova pravila trebalo da omoguće korišćenje mobilnog interneta bez dodatnih troškova rominga, to ne znači da će svi korisnici imati neograničenu količinu podataka na raspolaganju tokom putovanja.

Foto: mit.gov.rs

Evropski model predviđa pravila primerenog korišćenja, poznata kao Fair Use Policy. Njihova svrha je da spreče situacije u kojima korisnici roming koriste kao zamenu za mobilnu uslugu u zemlji u kojoj su prijavljeni.

Posebna ograničenja mogu se odnositi na količinu mobilnog interneta koja je dostupna bez dodatne naknade. To je naročito važno za korisnike paketa sa neograničenim internetom, kao i za pripejd korisnike. Konkretni uslovi zavisiće od tarifnog paketa i pravila koja će operatori primenjivati nakon uvođenja novog režima.

Operatori će pratiti korišćenje mobilnih usluga tokom perioda od četiri meseca. Ukoliko korisnik u tom periodu više vremena provodi u zemljama Evropske unije nego u Srbiji ili češće koristi mobilne usluge u romingu nego u domaćoj mreži, operator može da mu pošalje upozorenje.

Ako se takav način korišćenja nastavi, moguće je uvođenje dodatnih naknada u skladu sa propisanim pravilima. Zbog toga će korisnici i nakon ukidanja dodatnih troškova rominga morati da vode računa o uslovima svog paketa i načinu korišćenja mobilnih usluga.

Da li će pogodnost važiti za sve mobilne operatere?

Kada se steknu uslovi za primenu sporazuma, evropski režim rominga trebalo bi da važi za operatore koji pružaju mobilne usluge u okviru ovog sistema. To znači da pogodnost neće biti namenjena samo pojedinim mobilnim mrežama ili određenim korisničkim paketima.

Ipak, konkretni uslovi korišćenja zavisiće od pravila koja budu usaglašena i načina na koji operatori budu primenjivali novi režim. Posebno će biti važno kako će se definisati količina mobilnog interneta dostupna bez dodatnih naknada i pravila primerenog korišćenja.

Uvođenje evropskog modela predstavljalo bi nastavak procesa koji je već sproveden na Zapadnom Balkanu. Dodatni troškovi rominga između zemalja regiona ukinuti su 2021. godine, čime je građanima omogućena jednostavnija komunikacija tokom putovanja u susedne države.

Proširenje ovog sistema na Evropsku uniju trebalo bi da predstavlja naredni korak u povezivanju Srbije sa evropskim tržištem elektronskih komunikacija.

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Šta ukidanje rominga znači za građane Srbije?

Uvođenje modela „Roming kao kod kuće“ trebalo bi da olakša svakodnevnu komunikaciju građanima Srbije koji putuju u zemlje Evropske unije. Umesto da prilikom svakog putovanja razmišljaju o dodatnim troškovima za pozive, poruke i internet, korisnici bi mogli da se oslanjaju na uslove svog domaćeg tarifnog paketa.

Ova promena posebno bi značila turistima, poslovnim ljudima, studentima i građanima koji često borave u zemljama EU. Jednostavnije korišćenje mobilnih usluga moglo bi da doprinese i boljoj povezanosti Srbije sa evropskim tržištem, kao i lakšoj komunikaciji između građana i privrede.

Povezanost predstavlja jedan od važnih ciljeva Evropske unije i obuhvata različite oblasti, od saobraćaja i energetike do javne uprave, turizma i digitalnih tehnologija. U tom kontekstu, proširenje režima rominga predstavlja deo šireg procesa približavanja Srbije evropskom tržištu.