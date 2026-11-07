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Crni petak ove godine pada 27. novembra, ali su pojedini trgovci akcije počeli da nude već početkom meseca. Dok je ovo dobra prilika da se pazari telefon, televizor ili računar po povoljnijoj ceni, stručnjaci upozoravaju da kupci često naprave istu grešku: vide veliki popust, a zaborave da provere šta zapravo kupuju.

Televizori koji obećavaju čudo, a daju prosečnu sliku

Posebno treba biti oprezan sa jeftinim televizorima nepoznatih ili slabo poznatih proizvođača. Na kutiji mogu da budu istaknute oznake 4K i HDR, ali one same po sebi ne garantuju kvalitetnu sliku. Važni su i osvetljenje ekrana, kontrast, obrada slike, brzina osvežavanja i kvalitet panela. Potrošačka organizacija Which? upozorava da televizor sa impresivnim oznakama na pakovanju ne mora da pruži sliku kakvu kupac očekuje.

Zato nemojte da vas zavara samo dijagonala. Televizor od 65 inča po neverovatno niskoj ceni može da deluje kao odlična kupovina, ali proverite tačnu oznaku modela, priključke, operativni sistem i koliko dugo će proizvođač obezbeđivati softversku podršku. Posebno obratite pažnju na to da li uređaj podržava aplikacije koje zaista koristite.

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Stari telefoni po ceni novih

Veliki popusti često se nude na telefone prethodnih generacija, što samo po sebi nije loše. Naprotiv, prošlogodišnji premijum model može biti bolja kupovina od potpuno novog, ali slabijeg telefona iz najjeftinije klase. Problem nastaje kada se kupcu nudi veoma star uređaj koji više ne dobija bezbednosna ažuriranja ili će uskoro ostati bez njih.

Pre kupovine proverite koliko dugo proizvođač obećava ažuriranja operativnog sistema i bezbednosne zakrpe. Telefon može da ima odličnu kameru i veliku memoriju, ali ako više ne dobija bezbednosnu podršku, vremenom postaje lošija investicija. Kod polovnih i obnovljenih modela obavezno proverite i stanje baterije, ekran i garanciju.

Ako se zamagljen vid pojavi iznenada ili zahvati samo jedno oko, odmah potražite medicinsku pomoć Foto: Shutterstock

Pametni satovi koji nude sve, a ne rade ništa

Na Crni petak često se pojavljuju i pametni satovi po cenama koje deluju gotovo neverovatno. Mnogi obećavaju praćenje pulsa, kiseonika u krvi, sna, pritiska i desetine drugih funkcija, ali kupac ne bi trebalo da pretpostavi da su sva ta merenja podjednako pouzdana. Posebno je rizično oslanjati se na nepoznate uređaje kao na medicinske aparate.

Pre kupovine proverite ko je proizvođač, da li postoji zvanična aplikacija, koliko dugo traje baterija i da li sat radi sa vašim telefonom. Važno je i da pročitate iskustva korisnika, ali ne samo ocene na jednoj prodajnoj stranici. Veliki broj zvezdica nije garancija kvaliteta, jer i recenzije mogu biti lažne ili obmanjujuće.

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Punjači i baterije mogu biti najopasnija ušteda

Posebno ne treba štedeti na punjačima, kablovima i eksternim baterijama nepoznatog porekla. Ako se uređaj prodaje po ceni koja je višestruko niža od uobičajene, a uz to nema jasne podatke o proizvođaču, deklaraciju i odgovarajuće oznake, bolje je zaobići ga. Falsifikovani električni uređaji mogu biti napravljeni od nekvalitetnih materijala i predstavljati rizik od požara, opekotina ili strujnog udara, upozorava Interpol.

Kod eksternih baterija obratite pažnju na stvarni kapacitet, podržanu snagu punjenja i kompatibilnost sa telefonom. Ne verujte samo velikim brojkama odštampanim na kućištu. Kupujte od proverenih prodavaca i birajte proizvode za koje postoje jasni podaci o proizvođaču, garanciji i bezbednosti.

Eksterna baterija Foto: ratmaner / Alamy / Profimedia

Polovno, obnovljeno ili samo lepo upakovano?

Još jedna zamka su telefoni, laptopovi i drugi uređaji koji se nude kao novi, a zapravo su korišćeni, izložbeni ili obnovljeni.Ovo ne znači da ih treba izbegavati po svaku cenu, jer kvalitetno obnovljen uređaj može biti dobra kupovina. Međutim, prodavac mora jasno da navede u kakvom je stanju proizvod, šta je eventualno zamenjeno i kakvu garanciju kupac dobija.

Posebno budite oprezni sa ponudama na društvenim mrežama i nepoznatim internet prodavnicama.

Nacionalni CERT Srbije upozorava da se tokom prazničnih rasprodaja povećava broj lažnih prodavnica, fišing poruka i oglasa koji pokušavaju da dođu do novca ili podataka sa platnih kartica. Proverite adresu sajta, podatke o prodavcu i uslove kupovine, a ne otvarajte sumnjive linkove iz SMS poruka i oglasa.

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Kako da prepoznate da li je popust stvaran?

U Srbiji trgovac prilikom sniženja mora jasno da istakne prethodnu i novu cenu. Prethodna cena je, po Zakonu o trgovini, najniža cena po kojoj je proizvod nuđen tokom 30 dana pre početka sniženja, uz zakonom predviđene izuzetke. Zato nije dovoljno da vidite precrtanu cenu i veliki procenat: proverite koliko je uređaj zaista koštao pre akcije.

Najbolji trik je da željeni uređaj pronađete nekoliko dana ili nedelja pre kupovine i zapišete njegovu tačnu oznaku modela i cenu. Zatim uporedite ponude kod više prodavaca. Nemojte porediti samo naziv proizvoda, jer dva televizora ili telefona koji na prvi pogled deluju isto mogu imati različite karakteristike i oznake modela. Tako ćete lakše otkriti da li je popust stvaran ili samo dobro upakovana reklama.