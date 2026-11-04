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Google i bezbednosni istraživači razotkrili su ogromnu mrežu zaraženih uređaja koja je obuhvatila više od 1,3 miliona Android TV box uređaja u preko 200 zemalja. Iza operacije, prema navodima kompanije, stajao je proizvođač koji je zlonamerni softver ugradio direktno u uređaje. Oni su bez znanja vlasnika korišćeni za internet prevare, krađu podataka i druge kriminalne aktivnosti.

Google razotkrio botnet koji se skrivao u Android TV uređajima

Google je, zajedno sa kompanijama za sajber bezbednost i japanskim istražnim organima, razbio globalnu mrežu poznatu kao X.CPE.

Prema navodima istraživača, botnet je obuhvatio više od 1,3 miliona uređaja u preko 200 zemalja. Najveći deo činili su Android TV box uređaji, ali su zabeleženi i drugi proizvodi sa Android sistemom, uključujući uređaje za telemedicinu, karaoke sisteme i digitalne reklamne ekrane.

Posebno zabrinjava činjenica da korisnici nisu morali da instaliraju sumnjivu aplikaciju kako bi njihovi uređaji bili kompromitovani. Zlonamerni softver nalazio se u samom sistemu, što je omogućilo da uređaji postanu deo mreže bez znanja vlasnika.

Proizvođač navodno ugradio zlonamerni softver u uređaje

Google je operaciju povezao sa kompanijom Videostrong Technology, kineskim proizvođačem koji je izrađivao različite uređaje sa Android sistemom.

Istraživači tvrde da zlonamerni softver nije bio posledica pojedinačnog propusta, već da je bio ugrađivan u različite modele i brendove tokom više godina.

Prema Google-u, kompanija Videostrong je omogućavala kriminalnim grupama pristup zaraženim uređajima i instaliranje dodatnih zlonamernih programa.

Google je zbog toga prekinuo saradnju sa proizvođačem i zabranio mu proizvodnju uređaja sa unapred instaliranim Google aplikacijama. Videostrong nije odgovorio na zahtev za komentar koji je objavio The Record.

Foto: Shutterstock

Kako su kriminalci koristili zaražene uređaje?

Kompromitovani uređaji korišćeni su za različite aktivnosti, među kojima su internet prevare i neovlašćeno preusmeravanje mrežnog saobraćaja.

Zaraženi Android TV box uređaji mogli su da budu uključeni u mreže koje kriminalci koriste za prikrivanje svoje internet aktivnosti, pristupanje sajtovima i izvršavanje drugih operacija.

Takve mreže mogu da se koriste i za prevaru sa reklamama, odnosno stvaranje lažnih pregleda i klikova kako bi kriminalci ostvarili finansijsku korist.

Google je naveo da su napadači koristili posebnu infrastrukturu i različite konfiguracije kako bi otežali otkrivanje zlonamernog softvera.

Google ugasio mrežu, ali uređaji nisu automatski očišćeni

Google i njegovi partneri uspeli su da onesposobe infrastrukturu koju su kriminalci koristili za kontrolu botneta.

Prema navodima kompanije, akcija je obuhvatila i domene povezane sa drugim kriminalnim mrežama, čime je otežan pristup velikom broju kompromitovanih uređaja.

Ipak, to ne znači da su svi zaraženi uređaji automatski očišćeni.

Ako se zlonamerni softver nalazi u sistemskom firmveru, njegovo uklanjanje može biti znatno komplikovanije od brisanja obične aplikacije. U pojedinim slučajevima, malware može da se vrati nakon ponovnog pokretanja uređaja.

Zbog toga korisnici ne bi trebalo da pretpostave da je njihov Android TV box bezbedan samo zato što je Google razbio mrežu.

Foto: Google

Šta korisnici Android TV box uređaja treba da urade?

Ako koristite Android TV box, posebno uređaj nepoznatog proizvođača ili modela, važno je da proverite njegovu bezbednost.

Google preporučuje da korisnici identifikuju potencijalno pogođene uređaje i razmotre njihovo isključivanje sa mreže. Kod uređaja za koje postoji sumnja na ozbiljnu infekciju, zamena može biti sigurnija opcija.

Takođe, treba izbegavati instaliranje aplikacija iz nepoznatih izvora i koristiti uređaje koji imaju proverenu podršku proizvođača i redovna bezbednosna ažuriranja.