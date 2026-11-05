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Qualcomm je objavio bolje poslovne rezultate nego što su analitičari očekivali, ali to nije bilo dovoljno da spreči pad akcija od 5%. Razlog za zabrinutost je nestašica memorije koja sve više otežava proizvodnju pametnih telefona. Problem bi mogao da se nastavi i tokom naredne godine, a posledice bi mogli da osete i kupci koji planiraju da zamene svoj telefon.

Qualcomm nadmašio očekivanja, ali akcije pale

Akcije kompanije Qualcomm pale su za 5% nakon objavljivanja poslovnih rezultata, iako je proizvođač čipova nadmašio očekivanja analitičara. Investitore je zabrinula prognoza za naredni kvartal, jer kompanija upozorava da nestašica memorije ograničava proizvodnju pametnih telefona.

Problem dolazi u trenutku kada se proizvođači suočavaju sa sve većim troškovima i poteškoćama u nabavci komponenti. Qualcomm je tako pokazao da ni dobri poslovni rezultati ne mogu da uklone zabrinutost tržišta kada postoji rizik da će proizvodnja u narednom periodu biti ograničena.

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Nestašica memorije pravi problem proizvođačima telefona

Proizvodnja pametnih telefona zavisi od više komponenti, a memorija je jedna od najvažnijih. Bez dovoljno RAM memorije i prostora za skladištenje podataka, proizvođači ne mogu da završe uređaje, čak ni kada imaju obezbeđene procesore.

Nestašica je dodatno pojačana rastom potražnje za memorijom u AI industriji. Kompanije koje razvijaju veštačku inteligenciju ulažu u data centre i servere, kojima su potrebne velike količine memorijskih komponenti. Zbog toga se proizvođači suočavaju sa većim pritiskom na snabdevanje, dok industrija pametnih telefona pokušava da obezbedi dovoljno komponenti za svoje uređaje.

Qualcomm traži nove izvore prihoda

Qualcomm je jedan od najvažnijih proizvođača procesora za pametne telefone, ali kompanija pokušava da proširi poslovanje i na druge oblasti. Među njima su automobilska industrija, povezani uređaji i tehnologije za veštačku inteligenciju.

Kompanija razvija nove poslovne saradnje i pokušava da smanji zavisnost od tržišta mobilnih telefona. Ipak, pametni telefoni ostaju važan deo njenog poslovanja, zbog čega problemi sa proizvodnjom i potražnjom mogu značajno da utiču na njene rezultate.

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Proizvodnja telefona mogla bi da bude ograničena

Nestašica memorije predstavlja problem za proizvođače koji planiraju da tokom narednih meseci predstave nove modele. Ako ne mogu da obezbede dovoljno komponenti, kompanije bi mogle da smanje proizvodnju, odlože lansiranje uređaja ili prilagode ponudu.

Takva situacija posebno je nezgodna pred prazničnu sezonu, kada proizvođači očekuju veću potražnju za telefonima. Ako se problemi sa snabdevanjem nastave tokom 2027. godine, tržište bi moglo da se suoči sa dodatnim pritiskom na dostupnost uređaja i troškove proizvodnje.

Šta ovo znači za kupce telefona u Srbiji?

Kupci u Srbiji mogli bi da osete posledice ako se nestašica memorije odrazi na globalnu proizvodnju pametnih telefona. Veći troškovi komponenti mogu da nateraju proizvođače da povećaju cene novih uređaja ili da za isti novac ponude slabije konfiguracije. Posebno bi mogla da bude pogođena srednja klasa telefona, koju biraju korisnici koji žele dobar odnos cene i performansi. Ipak, za sada nema potvrde da će konkretni modeli u Srbiji poskupeti zbog ove situacije.