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Mnogi odmah pomisle da je uređaj dotrajao ili da mu je baterija pri kraju, ali jedan od mogućih razloga jeste i zlonamerni softver koji troši memoriju i resurse telefona.

Reč je o tome da nisu svi virusi napravljeni da kradu novac i podatke – neki mogu ozbiljno da naruše svakodnevni rad uređaja.

Kada telefon počne da radi kao da je deset godina star

Malver, odnosno zlonamerni softver, može da radi u pozadini i opterećuje procesor, memoriju i bateriju. Zbog toga telefon može da postane spor, da kasni pri otvaranju aplikacija ili da se pojedini programi neočekivano zatvaraju. Ipak, važno je da znate da isti simptomi mogu da nastanu i zbog nedostatka slobodnog prostora, zastarelog softvera ili previše otvorenih aplikacija.

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Aplikacije koje prave problem

Jedan od načina na koji se neželjeni softver nađe na telefonu jeste instaliranje sumnjivih aplikacija, naročito onih preuzetih sa nepoznatih sajtova. Neke mogu da prikazuju veliki broj reklama, pokreću dodatne procese i neprestano rade u pozadini, što može da optereti uređaj i učini da se sporije odaziva na komande.

Reklame iskaču i kada ih ne tražite

Posebno dosadan oblik ovakvog softvera je adver (adware), koji na telefon može da donese agresivne reklame, iskačuće prozore i preusmeravanja na nepoznate stranice. Korisnik može da primeti da mu se reklame pojavljuju čak i kada ne koristi aplikaciju koja bi trebalo da ih prikazuje. Samsung upozorava da pojedine aplikacije preuzete sa nepoznatih izvora mogu da izazovu upravo takve probleme, uz usporavanje i zamrzavanje uređaja.

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Kako prepoznati da nešto nije u redu

Postoji nekoliko znakova na koje treba obratiti pažnju: telefon odjednom radi mnogo sporije, pojavljuju se reklame koje ranije nisu postojale, internet pregledač sam otvara nepoznate stranice ili se na uređaju pojavljuju aplikacije kojih se ne sećate. Google navodi da izrazito usporen rad, neželjeni iskačući oglasi i neobično ponašanje uređaja mogu da budu pokazatelji prisustva štetnog softvera.

Ipak, nijedan od ovih simptoma sam po sebi nije dokaz da telefon ima virus. Nedostatak slobodne memorije, problematično ažuriranje, loša internet veza ili aplikacija koja ne radi pravilno takođe mogu da izazovu zastajkivanje i zamrzavanje. Zato je važno prvo proveriti šta se dešava, umesto da se odmah instalira još neki program koji obećava čudesno ubrzanje.

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Kako da proverite šta opterećuje telefon

Prvi korak je da pogledate koje aplikacije zauzimaju najviše prostora i troše najviše baterije. Ako se problem pojavio neposredno nakon instaliranja neke aplikacije, obratite pažnju na nju, posebno ako je preuzeta sa nepoznatog sajta. Na Android uređajima može da pomogne i Google Play Protect, koji proverava aplikacije i upozorava na potencijalno štetne programe.

Nemojte, međutim, nasumično preuzimati aplikacije koje obećavaju da će jednim klikom očistiti telefon od svih virusa. Pojedini lažni alati upravo tako privlače korisnike, prikazujući dramatična upozorenja da je uređaj zaražen i nudeći navodno hitno rešenje. Samsung posebno upozorava na lažne poruke koje tvrde da je telefon spor ili da mu se baterija brzo prazni, kako bi korisnika navele da instalira dodatne programe.

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Šta možete da uradite da telefon ponovo radi normalno

Ako sumnjate na štetnu aplikaciju, deinstalirajte je, ažurirajte operativni sistem i pokrenite bezbednosnu proveru. Na Androidu proverite da li je Play Protect uključen, a na Samsung telefonima možete da iskoristite i ugrađene opcije u okviru funkcije Device Care. Ako se problem nastavi, potražite pomoć zvanične korisničke podrške proizvođača.

Kod iPhone uređaja takođe treba proveriti slobodan prostor i aplikacije koje prave problem. Apple preporučuje da korisnici održavaju najmanje jedan gigabajt slobodne memorije kako bi izbegli usporavanje, a ako se aplikacija stalno zamrzava, treba proveriti da li postoji njeno ažuriranje ili je potrebno ukloniti je.

I najvažnije, ne treba svaki spor telefon odmah proglasiti zaraženim. Ako se uređaj usporio, prvo proverite memoriju, ažuriranja i aplikacije koje ste nedavno instalirali. Tek kada se uz to pojave neobične reklame, nepoznati programi ili druga sumnjiva ponašanja, postoji više razloga da posumnjate na malver.