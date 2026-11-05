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Vlasnici automobila sve češće pokušavaju da otključaju skrivene funkcije koje proizvođači nisu omogućili na njihovim vozilima. Međutim, ono što izgleda kao jednostavan softverski trik može da dovede do ozbiljnih pravnih problema, posebno kada se menjaju sistemi koji utiču na bezbednost vožnje.

Upravo takav slučaj istražuje policija u Južnoj Koreji, gde je identifikovano 80 vozača Tesle osumnjičenih da su neovlašćeno aktivirali Full Self-Driving (FSD), sistem koji omogućava naprednu asistenciju tokom vožnje.

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Tesla ima funkciju koju ne možete da aktivirate na svakom automobilu

Tesla Full Self-Driving predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za asistenciju vozaču. Ova tehnologija omogućava automobilu da, uz nadzor vozača, obavlja određene zadatke poput upravljanja, ubrzavanja i kočenja u različitim saobraćajnim situacijama.

Međutim, FSD nije dostupan na svim Tesla automobilima. Njegovo korišćenje zavisi od tržišta, modela vozila, softverske verzije i regulatornih odobrenja.

U Južnoj Koreji problem je nastao jer pojedini vlasnici nisu želeli da čekaju zvanično odobrenje za korišćenje ove funkcije. Umesto toga, pokušali su da zaobiđu ograničenja koja je Tesla postavila na svojim vozilima.

Prema informacijama koje prenosi Tom's Hardware, neki vozači koristili su posebne elektronske uređaje koji se povezuju sa automobilom i omogućavaju izmene u komunikaciji između njegovih elektronskih sistema.

Policija je identifikovala 80 osumnjičenih vozača i zaplenila 21 uređaj koji je navodno korišćen za aktiviranje FSD-a.

Među osumnjičenima su, prema navodima istražitelja, i osobe koje su nabavljale uređaje iz Evrope i Kine, dok je jedan vozač navodno sam napravio modul koristeći informacije dostupne na internetu.

Zbog neovlašćene izmene softvera preti kazna do dve godine zatvora

Južnokorejske vlasti slučaj istražuju zbog sumnje na kršenje propisa koji se odnose na bezbednost i izmene sistema u motornim vozilima.

Prema zakonu koji se primenjuje u ovoj zemlji, za određene neovlašćene izmene softvera koje mogu da utiču na bezbednost vozila predviđena je kazna do dve godine zatvora ili novčana kazna do 20 miliona južnokorejskih vona.

To je približno 15.000 dolara, odnosno oko 13.000 evra, u zavisnosti od kursa.

Važno je naglasiti da kazna nije predviđena za svako otključavanje skrivene funkcije na automobilu, već za konkretne izmene koje potpadaju pod zakonske zabrane.

U ovom slučaju, istražitelji pokušavaju da utvrde na koji način su uređaji korišćeni, da li su menjali bezbednosne sisteme vozila i da li su vozači pokušavali da prikriju tragove neovlašćenog aktiviranja.

Pojedini korisnici su navodno razmenjivali informacije o tome kako da izbegnu otkrivanje izmena, što je dodatno zainteresovalo istražitelje.

Ovaj slučaj pokazuje da softverske izmene na modernim automobilima nisu uvek bezazlene. Kada se menjaju sistemi koji upravljaju vozilom ili utiču na njegovo ponašanje u saobraćaju, posledice mogu da budu mnogo ozbiljnije od gubitka garancije.

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Tesla ograničava FSD, a vozači pokušavaju da zaobiđu zabranu

Razlog zbog kojeg FSD nije dostupan na svim Tesla automobilima u Južnoj Koreji povezan je sa regulatornim odobrenjima i različitim pravilima na pojedinim tržištima.

Tesla je omogućila korišćenje sistema na određenim modelima proizvedenim u SAD, ali vozila proizvedena u Kini nisu dobila ista odobrenja.

To znači da vlasnici pojedinih Model 3 i Model Y automobila ne mogu zvanično da koriste FSD, iako njihova vozila imaju napredne kamere, senzore i računarske sisteme.

Upravo zbog toga neki vozači pokušavaju da pronađu način da aktiviraju funkciju mimo zvaničnih ograničenja.

Ipak, FSD ne predstavlja potpuno autonomnu vožnju. Tesla zahteva da vozač prati saobraćaj, bude spreman da reaguje i preuzme kontrolu nad automobilom kada je to potrebno.

Neovlašćeno menjanje sistema može da dovede do situacije u kojoj vozilo ne reaguje onako kako je proizvođač predvideo, što predstavlja dodatni rizik u saobraćaju.

Slučaj iz Južne Koreje zato nije samo priča o skrivenim funkcijama na automobilima. On pokazuje da proizvođači sve više kontrolišu mogućnosti svojih vozila putem softvera, ali i da pokušaji zaobilaženja tih ograničenja mogu da imaju ozbiljne posledice.