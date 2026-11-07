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Većina nas, iz navike ili nestrpljenja, bez mnogo razmišljanja pritisne „Prihvati sve kolačiće“ samo da bi nastavila da čita tekst ili pogleda fotografije. Međutim, taj jedan klik može da znači da smo dozvolili prikupljanje podataka o svojim navikama na internetu, interesovanjima i načinu na koji koristimo određene stranice.

Šta su zapravo kolačići?

Kolačići, odnosno cookies, male su tekstualne datoteke koje internet stranice čuvaju na telefonu, računaru ili tabletu. Njihova osnovna namena nije špijuniranje, već pamćenje određenih informacija kako bi korišćenje sajta bilo jednostavnije. Na primer, mogu da zapamte jezik koji ste izabrali, sadržaj korpe u internet prodavnici ili da ste već prijavljeni na svoj nalog.

Postoje kolačići koji se brišu kada zatvorite pregledač, ali i oni koji ostaju sačuvani duže, nekad danima, mesecima ili godinama, u zavisnosti od podešavanja. Zbog njih sajt može da vas prepozna kada mu se ponovo vratite i da zapamti određene izbore koje ste ranije napravili.

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Šta se menja kada kliknete „Prihvati sve“?

Najvažnija razlika je u tome što tada ne pristajete samo na kolačiće neophodne za rad sajta. U zavisnosti od ponuđenih kategorija, možete dozvoliti i one koji služe za analizu poseta, personalizaciju sadržaja i oglašavanje. U prevodu, ovo znači da se prikupljaju dodatne informacije o tome kako koristite stranicu, šta vas zanima i na šta klikćete.

Posebno su važni kolačići trećih strana. Njih ne postavlja nužno sajt koji trenutno gledate, već mogu da potiču od oglašivačkih mreža i drugih spoljnih servisa. U zavisnosti od načina na koji su podešeni, mogu da pomognu u povezivanju vaših interesovanja i aktivnosti na različitim internet stranicama.

Zašto vam se reklame pojavljuju baš za ono što gledate?

Sigurno vam se dogodilo da pogledate patike u jednoj internet prodavnici, a zatim vam se slični modeli pojavljuju u reklamama na drugim sajtovima. Jedan od mogućih razloga jesu tehnologije za praćenje i oglašavanje, među kojima su i određeni kolačići. One oglašivačima mogu da pomognu da vam prikazuju reklame na osnovu interesovanja koja ste pokazali tokom pretraživanja.

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Ipak, to ne znači da svaki sajt koji posetite automatski zna vaše ime, adresu ili sve što radite na internetu. Kolačići mogu da sadrže različite identifikatore i informacije o ponašanju, a mogućnost povezivanja sa konkretnom osobom zavisi od drugih podataka i tehnologija koje se koriste.

Da li morate da prihvatite sve?

Ne. I ne. Kolačići neophodni za osnovno funkcionisanje sajta, poput pamćenja sadržaja korpe ili prijave, razlikuju se od onih koji služe za oglašavanje i praćenje. Za ove druge, prema pravilima koja važe u Evropskoj uniji, u načelu je potrebna saglasnost korisnika. Zato mnogi sajtovi nude opciju da prihvatite samo neophodne kolačiće ili da sami izaberete kategorije koje dozvoljavate.

Evropska pravila predviđaju i da korisnik može da povuče saglasnost, a da odbijanje kolačića koji nisu neophodni ne bi trebalo da bude predstavljeno kao prihvatanje. Drugim rečima, kada vam se sledeći put pojavi prozor, ne morate automatski da pritisnete najveće dugme na ekranu.

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Kako da smanjite praćenje?

Ako želite veću kontrolu nad privatnošću, birajte opciju „Samo neophodni“ ili otvorite podešavanja i isključite kategorije za oglašavanje i analitiku, ukoliko nisu potrebne. Nazivi opcija mogu da se razlikuju od sajta do sajta, ali je važno da pogledate šta zapravo odobravate, umesto da kliknete prvu ponuđenu mogućnost.

Kolačiće možete da obrišete i kroz podešavanja internet pregledača. Ipak, imajte u vidu da ćete posle toga možda morati ponovo da se prijavite na sajtove, izaberete jezik ili podesite druge opcije koje su ranije bile zapamćene. Brisanje kolačića takođe ne znači da ste automatski uklonili sve podatke koje je neka kompanija već prikupila o vama.

Zato sledeći put kada vam se na ekranu pojavi poznato pitanje o kolačićima, nemojte ga tretirati kao još jednu dosadnu prepreku koju treba što pre skloniti.Nekoliko sekundi provedenih u podešavanjima može da napravi razliku između osnovnog funkcionisanja sajta i dodatnog praćenja vaših aktivnosti. „Prihvati sve“ jeste najbrži klik, ali nije uvek i najbolji izbor za vašu privatnost.