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Prošle godine građani Srbije upozoravani su na lažne internet-prodavnice, poruke o nepostojećim paketima i oglase koji su mamili neverovatno niskim cenama. Ove godine Crni petak pada 27. novembra, a ako ne želite da umesto željenog telefona ili patika dobijete prazan bankovni račun, vreme je da naučite kako funkcionišu najopasnije prevare.

Lažna prodavnica koja izgleda kao prava

Jedna od najopasnijih zamki jeste lažna internet-prodavnica koja izgleda gotovo identično kao poznati trgovinski lanac. Prevaranti kopiraju logo, fotografije proizvoda, opise i izgled sajta,a zatim postavljaju primamljive ponude. Kupac pomisli da je pronašao popust života, unese podatke sa kartice i rizikuje da ih preda kriminalcima.

Nacionalni CERT Srbije je prošlog novembra upozorio da se tokom prazničnih perioda i velikih akcija, poput Crnog petka, povećava broj fišing prevara i lažnih internet-prodavnica. Građanima je savetovano da provere naziv domena, iskustva drugih korisnika i da ne ostavljaju lične i finansijske podatke na sumnjivim stranicama.

Foto: Shutterstock

Popust koji je zapravo mamac

Šema je jednostavna: proizvod koji inače košta nekoliko desetina hiljada dinara odjednom se nudi za samo nekoliko hiljada. Na sajtu piše da je ostalo još nekoliko komada, odbrojavanje pokazuje da akcija ističe za nekoliko minuta, a kupac ima osećaj da mora odmah da reaguje. Upravo na tu žurbu prevaranti računaju.

Posebno treba biti oprezan sa oglasima na društvenim mrežama koji vode na nepoznate stranice. Čak i kada objava ima mnogo komentara, lažne profile i pozitivne utiske moguće je napraviti ili kupiti. Zato ne treba verovati samo fotografijama i preporukama ispod oglasa, već proveriti ko je stvarni trgovac i da li prodavnica ima zvaničnu internet-adresu.

Foto: Shutterstock

Stiže poruka o paketu – i počinje problem

Druga česta zamka su lažne SMS i imejl poruke. U njima se navodi da paket čeka isporuku, da nedostaje podatak za dostavu ili da je potrebno platiti malu dodatnu naknadu. Uz poruku se šalje link koji vodi na lažnu stranicu, gde se od korisnika traži da unese lične podatke ili podatke sa bankovne kartice.

Ovakve poruke posebno su opasne zato što mogu da stignu baš u trenutku kada zaista čekate neku porudžbinu. MUP Srbije je tokom Crnog petka 2025. upozorio građane da ne šalju podatke o karticama putem imejla ili drugih kanala komunikacije, kao ni fotografije prednje i zadnje strane kartice.

Foto: Printscreen MUP Srbije

Milioni pokušaja prevare tokom 2025.

Koliko je problem ozbiljan pokazuju podaci kompanije Kaspersky. Njena bezbednosna rešenja blokirala su od januara do oktobra 2025. čak 6.394.854 pokušaja fišing napada u kojima su se prevaranti predstavljali kao internet-prodavnice, banke i platni sistemi. Čak 48,2 odsto tih pokušaja bilo je usmereno na onlajn kupce.

Domaće institucije su i prošle godine posebno upozoravale na rizike tokom velikih rasprodaja, pa nema razloga da ove godine budemo manje oprezni.

Kako da prepoznate lažnu prodavnicu?

Prvo pogledajte internet-adresu. Prevaranti često koriste domen koji na prvi pogled liči na adresu poznate prodavnice, ali se razlikuje po jednom slovu, dodatnoj reči ili neobičnom nastavku. Nemojte se oslanjati samo na logo i izgled sajta, već proverite da li je adresa zaista zvanična i da li postoje jasni podaci o trgovcu.

Prevaranti vrebaju zaposlene slanjem lažnih mejlova u ima njihove HR službe Foto: Shutterstock

Važno je i da znate da oznaka HTTPS i ikonica katanca ne znače automatski da je prodavnica pouzdana. One pokazuju da je veza između vašeg uređaja i sajta šifrovana, ali ne potvrđuju da iza prodavnice stoji pošten trgovac. I lažan sajt može da koristi HTTPS, zato proverite kome zapravo ostavljate podatke.

Šta da uradite ako ste već kliknuli?

Ako ste na sumnjivom sajtu već uneli podatke sa kartice, odmah kontaktirajte banku, objasnite šta se dogodilo i zatražite blokadu kartice ili proveru sumnjivih transakcija. Sačuvajte poruku, imejl, adresu sajta i eventualne potvrde o plaćanju. Nemojte čekati da se pojavi nepoznata transakcija kako biste reagovali.

Crni petak ove godine stiže nam u petak, 27. novembra, a najbolji način da iskoristite popuste jeste da kupujete preko proverenih prodavnica, sami ukucate njihovu zvaničnu adresu i ne otvarate sumnjive linkove iz poruka.

Ako ponuda izgleda toliko dobro da je teško poverovati u nju, zastanite i proverite je pre nego što kliknete. Nekoliko minuta opreza može da vas sačuva od mnogo skuplje greške.