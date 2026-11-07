BLOKIRAO, A DA TO I NE ZNATE?

BLOKIRAO, A DA TO I NE ZNATE?

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Prva pomisao je da vas je ta osoba blokirala, ali da li je to zaista tako? Iako mobilni telefoni ne nude jednostavno obaveštenje da vas je neko stavio na crnu listu, postoje određeni znaci koji mogu da probude sumnju.

Blokiranje broja danas je veoma jednostavno i dostupno na gotovo svakom pametnom telefonu. Dovoljno je nekoliko dodira po ekranu da neko spreči određenu osobu da ga poziva ili šalje poruke. Ipak, postoji jedna važna stvar: ne postoji univerzalan način da sa sigurnošću utvrdite da li vas je neko blokirao, jer isti simptomi mogu da ukazuju i na sasvim obične tehničke probleme.

Poziv se prekida posle jednog zvona

Jedan od znakova koji može da ukaže na blokadu jeste kada poziv svaki put kratko zazvoni ili se gotovo odmah preusmeri na govornu poštu. Ako se to ponavlja, moguće je da je vaš broj blokiran, jer telefoni mogu automatski da odbiju pozive sa brojeva koji su na listi blokiranih.

Međutim, nemojte odmah donositi zaključke. Isti rezultat može da se dogodi ako je telefon isključen, ako osoba nema signal, koristi režim rada u avionu ili je uključila opciju za utišavanje poziva. Zato jedno neuspešno pozivanje nije dokaz da vas je neko blokirao.

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Poruke ne stižu do druge strane

Drugi mogući znak je izostanak potvrde da je poruka isporučena. Kod korisnika iPhone uređaja koji šalju iMessage poruke, oznaka „Delivered“ obično pokazuje da je poruka isporučena. Ako je nema, to može da izazove sumnju, ali ne znači automatski da ste blokirani.

Razlog može biti i to što druga osoba nema internet, isključila je telefon, promenila uređaj ili trenutno ima problem sa mrežom. Kod običnih SMS poruka situacija je još komplikovanija, jer potvrde o isporuci zavise od telefona, podešavanja i mobilnog operatera.

Apple omogućava korisnicima da blokiraju određene kontakte i brojeve direktno kroz podešavanja telefona.Kada neko blokira vaš broj, ne dobijate posebno obaveštenje o tome. Apple navodi da blokirani kontakti ne mogu uobičajenim putem da uspostave komunikaciju kroz njegove aplikacije, ali osoba koja je blokirana ne dobija poruku da se to dogodilo.

Zbog toga ne postoji jednostavna opcija na iPhone uređaju koja će vam prikazati spisak ljudi koji su vas blokirali. Ako poruka ne pokazuje da je isporučena ili poziv završava u govornoj pošti, to mogu biti nagoveštaji, ali ne i konačna potvrda.

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A kako to izgleda na Androidu?

Na Android telefonima blokiranje funkcioniše tako što aplikacija za pozivanje automatski odbija pozive sa brojeva koji su na listi blokiranih. Google u zvaničnom uputstvu objašnjava da korisnik može da blokira broj kroz istoriju poziva, a da se takav poziv automatski odbija.

Ipak, ni Android ne šalje osobi koja je blokirana jasno obaveštenje da se to dogodilo. Ponašanje telefona može da zavisi od proizvođača, aplikacije za pozivanje i podešavanja operatera, pa ne postoji jedan zvuk ili obrazac pozivanja koji pouzdano otkriva blokadu.

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Postoji li trik da proverite da li ste blokirani?

Jedan od načina da proverite šta se događa jeste da pozovete osobu u nekom drugom trenutku, jer je moguće da je prvi put bila nedostupna zbog problema sa signalom ili isključenog telefona. Ako se situacija stalno ponavlja, sumnja može da bude veća, ali ni to nije dokaz.

Na internetu se često savetuje pozivanje sa drugog broja ili skrivanje sopstvenog broja, ali takvi pokušaji nisu pouzdana potvrda. Osoba može da utiša pozive sa nepoznatih brojeva ili da ima druga podešavanja privatnosti. Uz to, ako je neko namerno blokirao vaš broj, pokušavanje da zaobiđete tu odluku nije dobar način da nastavite komunikaciju.

Foto: Shutterstock

Ne verujte aplikacijama koje obećavaju da otkrivaju blokadu

U prodavnicama aplikacija mogu se pronaći programi koji obećavaju da će vam otkriti ko vas je blokirao. Ipak, budite oprezni: ne postoji univerzalna aplikacija koja može pouzdano da pristupi listama blokiranih brojeva na tuđem telefonu. Takva obećanja mogu biti samo mamac za instaliranje nepotrebnog softvera ili prikupljanje ličnih podataka.

Najvažnije je da zapamtite da nijedan od ovih znakova sam po sebi ne dokazuje da vas je neko blokirao. Ako poziv ne prolazi ili poruka ne stiže, uzrok može biti mnogo jednostavniji od blokade. A ako je neko zaista odlučio da prekine komunikaciju, najbolje je poštovati tu odluku umesto traženja načina da je zaobiđete.