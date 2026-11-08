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Uzrok bi mogla da bude posebno napravljena SMS poruka koja se obrađuje u pozadini, bez ikakvog obaveštenja na ekranu. Bezbednosni istraživači otkrili su propust u Androidu koji omogućava ovakav napad, zbog čega je dobio naziv „SMS smrti“.

Za razliku od uobičajenih prevara, u kojima kriminalci pokušavaju da vas navedu da kliknete na link ili ostavite podatke, ovde korisnik ne mora ništa da uradi. Dovoljno je da telefon primi posebno oblikovanu poruku. Problem je u načinu na koji određeni delovi Android sistema obrađuju takve poruke, a posledice mogu da budu prekid mobilne veze i rušenje pojedinih sistemskih procesa.

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Poruka koju korisnik nikada ne vidi

Napad koristi tehnologiju poznatu kao WAP Push, koja omogućava slanje posebnih servisnih poruka mobilnim uređajima. Android ih obrađuje u pozadini, a ne prikazuje ih uvek kao obične SMS poruke. Kada sistem naiđe na posebno napravljene, neispravne podatke, može da dođe do greške i rušenja procesa zaduženog za telefonske usluge.

Zbog toga korisnik ne mora da vidi nikakav tekst, broj pošiljaoca ili sumnjiv link. Nema ni klasičnog obaveštenja koje bi mogao da obriše. Ovakav način napada naziva se „zero-click“, što znači da žrtva ne mora da otvori poruku, klikne na nešto ili instalira aplikaciju da bi došlo do problema.

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Telefon može da izgubi mrežu

Kada dođe do greške, može da se sruši sistemski proces koji upravlja telefonskim uslugama, što može da dovede do privremenog gubitka mobilne mreže, prekida razgovora ili nemogućnosti obavljanja poziva. Istraživač je upozorio da bi posledice mogle da budu posebno ozbiljne ako korisnik u tom trenutku pokušava da pozove hitne službe.

Problem može da bude još veći ako se napad ponavlja. Prema objavljenim rezultatima testiranja, približno 20 posebno oblikovanih poruka na pojedinim uređajima može da izazove učestalo rušenje sistema i ponovno pokretanje telefona. U takvim okolnostima uređaj može postati veoma težak za korišćenje, a oporavak može zahtevati dodatnu tehničku pomoć.

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Koji telefoni su ugroženi?

Bezbednosni istraživač Mark Blaszczyk demonstrirao je ranjivost na uređajima Google Pixel i Samsung Galaxy. Problem je povezan sa načinom na koji Android obrađuje WAP Push poruke. Ipak, to ne znači da je svaki telefon ovih proizvođača ugrožen, jer nivo zaštite zavisi i od instaliranih bezbednosnih ažuriranja.

Prema objavljenim analizama, ranjivost je demonstrirana na verzijama Androida od 12 do 16. Zbog toga je važno da proverite ne samo koju verziju sistema koristite već i kada je telefon poslednji put dobio bezbednosnu zakrpu. Dva uređaja sa istom verzijom Androida mogu imati različit nivo zaštite.

Google pripremio rešenje

Dobra vest je da je za ovaj propust pripremljena ispravka. Prema izveštajima tehnoloških medija, Google je radio na rešenju tokom juna, a zakrpa je uključena u novija bezbednosna ažuriranja. Međutim, ažuriranja ne stižu svim korisnicima istovremeno, jer njihova distribucija zavisi od proizvođača telefona i modela uređaja.

Posebnu pažnju trebalo bi da obrate vlasnici starijih telefona koji više ne dobijaju redovne bezbednosne zakrpe. Za pojedine starije verzije Androida nije potvrđeno da će dobiti ispravku kroz redovnu podršku. Zato je važno proveriti da li proizvođač i dalje objavljuje bezbednosna ažuriranja za vaš model.

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Kako da proverite da li ste zaštićeni?

Na Android telefonu otvorite podešavanja, pronađite odeljak „O telefonu“ i proverite verziju operativnog sistema i datum bezbednosnog ažuriranja. U zavisnosti od proizvođača, ove informacije mogu se nalaziti i u odeljku „Bezbednost i privatnost“ ili „Ažuriranje softvera“. Ako je dostupna nova verzija, instalirajte je.

Nemojte se oslanjati samo na to što telefon normalno radi. Uređaj može svakodnevno da funkcioniše bez vidljivih problema, a da pritom nema najnoviju bezbednosnu zaštitu. Ako dugo niste dobili ažuriranje, proverite na zvaničnom sajtu proizvođača da li vaš model još ima softversku podršku.