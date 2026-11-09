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Gigatron, jedan od najvećih trgovaca tehnikom u Srbiji, dobija novog vlasnika. Slovenački Big Bang, koji posluje u okviru grupacije Bidigital, dogovorio je preuzimanje 100 odsto udela u kompaniji. Iza ove transakcije krije se mnogo veća priča o širenju regionalnog trgovca, koji želi da postane jedan od najvažnijih igrača na tržištu elektronike u ovom delu Evrope.

Kada se pomene Big Bang, mnogima u Srbiji to ime možda ne zvuči toliko poznato kao Gigatron, Tehnomanija ili Tehnomedia. Međutim, slovenačka kompanija već godinama razvija poslovanje na regionalnom tržištu, a preuzimanjem Gigatrona pravi veliki korak u širenju svoje mreže i jačanju pozicije u Srbiji.

Plan je da povezivanjem dve kompanije nastane grupa sa više od 550 miliona evra godišnjih prihoda, preko 90 fizičkih prodavnica i više od 1.700 zaposlenih u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Za kupce u Srbiji ovo je važna poslovna promena, ali i prilika da se postavi pitanje šta zapravo stoji iza kompanije koja preuzima Gigatron, koliko je velika i kakve ambicije ima na tržištu.

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Od slovenačke prodavnice do regionalnog trgovca tehnikom

Big Bang je nastao u Sloveniji, a prva prodavnica pod tim imenom otvorena je u Ljubljani 1993. godine. Kompanija je počela kao trgovac potrošačkom elektronikom, da bi vremenom proširivala ponudu i razvijala poslovanje kroz fizičke prodavnice i internet prodaju.

Danas se u njenom asortimanu nalaze televizori, računari, telefoni, kućni aparati, audio-oprema i drugi proizvodi koje kupci svakodnevno traže.

Razvoj Big Banga nije se zaustavio na Sloveniji. Kompanija je tokom godina postala deo šire investicione priče, a regionalno širenje dobilo je dodatni zamah nakon promene vlasništva 2018. godine. Tada je Big Bang prešao pod kontrolu slovenačke investicione grupacije Adventura Investments, koja je kompaniju usmerila ka daljem razvoju, modernizaciji i širenju poslovanja.

Umesto da ostane trgovac ograničen na domaće tržište, Big Bang je počeo da gradi regionalnu mrežu i traži prilike za preuzimanje kompanija koje već imaju razvijenu prodaju, prepoznatljiv brend i bazu kupaca.

Ko stoji iza Big Banga?

Big Bang posluje u okviru grupacije Bidigital, koja je deo investicione strukture povezane sa Advance Capital Partnersom. Bidigital je matična kompanija Big Banga, a u njenom poslovanju nalazi se i distributerska kompanija Big Partner.

Prema podacima koje je objavio Advance Capital Partners, Bidigital je 2025. godine ostvario više od 350 miliona evra prihoda i imao oko 720 zaposlenih. Grupacija je tokom prethodnih godina razvijala poslovanje u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, koristeći kombinaciju fizičkih prodavnica, internet prodaje i distribucije.

Investiciona strategija zasniva se na širenju kroz preuzimanja i povezivanju kompanija koje već imaju snažnu poziciju na svojim tržištima. To je posebno važno u trgovini elektronikom, gde veličina kompanije može da utiče na nabavku proizvoda, saradnju sa proizvođačima, razvoj logistike i mogućnost ulaganja u internet prodaju.

Foto: Youtube Printscreen

Kako je Big Bang stigao do Srbije?

Jedan od važnih koraka u regionalnom širenju bilo je preuzimanje hrvatske kompanije Sancta Domenica, čime je Big Bang proširio prisustvo na tržišta Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Srbija je takođe postala važan deo njegove strategije. Grupacija je već prisutna na domaćem tržištu preko kompanije BC Group, koja posluje u oblasti prodaje potrošačke elektronike.

Preuzimanje Gigatrona zato nije prvi ulazak Big Banga u Srbiju, već pokušaj da značajno ojača postojeću poziciju. Gigatron je za slovenačku grupaciju posebno važan zbog svoje veličine, razvijene mreže prodavnica i prepoznatljivosti među domaćim kupcima. Prema podacima objavljenim uz najavu transakcije, Gigatron je tokom više od dve decenije izrastao iz male prodavnice u najvećeg trgovca potrošačkom elektronikom u Srbiji.

Kompanija danas ima oko 70 prodavnica u 35 gradova, više od 1.000 zaposlenih i preko 20.000 kvadratnih metara prodajnog prostora. Tokom 2025. godine ostvarila je približno 190 miliona evra prihoda. Upravo zbog takve veličine, Gigatron predstavlja važan deo buduće regionalne grupacije.

Zašto je Big Bang kupio Gigatron?

Preuzimanje Gigatrona omogućava Big Bangu da značajno ojača svoju poziciju na srpskom tržištu. Umesto da poslovanje razvija isključivo otvaranjem novih prodavnica, kompanija preuzima već izgrađenu mrežu, poznat brend i postojeće odnose sa kupcima i dobavljačima. Dve kompanije vide mogućnosti za povezivanje nabavke, prodaje, logistike i tehnološkog razvoja.

Veći obim poslovanja mogao bi da im omogući bolju saradnju sa međunarodnim proizvođačima i širu ponudu proizvoda. Planirano je i dalje povezivanje internet prodaje i fizičkih prodavnica, kao i integracija informacionih sistema. To je posebno važno jer kupci sve češće istražuju proizvode na internetu, porede cene i karakteristike, a zatim odlučuju da li će kupovinu obaviti onlajn ili u prodavnici.

U okviru grupacije, digitalni i višekanalni prodajni modeli već imaju značajnu ulogu. Prema objavljenim podacima, kod Big Banga približno polovinu poslovanja čine digitalni i višekanalni prodajni kanali, dok kod Gigatrona internet prodaja predstavlja oko četvrtine prihoda.

Povezivanje dve kompanije zato bi moglo da donese dodatne mogućnosti za razvoj internet prodaje, ali konkretne promene u ponudi i poslovanju u Srbiji tek treba da budu potvrđene.

Foto: Promo

Cilj je 780 miliona evra prihoda do 2030. godine

Preuzimanjem Gigatrona nastaje regionalna grupacija sa više od 550 miliona evra godišnjih prihoda i preko 1.700 zaposlenih. To je značajno povećanje u odnosu na dosadašnji obim poslovanja Bidigitala. Grupacija je najavila ambiciozan plan daljeg rasta. Cilj je da do 2030. godine dostigne približno 780 miliona evra prihoda.

Takav plan podrazumeva nastavak širenja, razvoj postojećih tržišta i mogućnost novih akvizicija u jadranskoj regiji. Gigatron će u okviru buduće grupacije zadržati dosadašnjeg direktora i osnivača Vladana Jankovića, koji će postati i suvlasnik Bidigitala.

To znači da se preuzimanje ne predstavlja samo kao promena vlasništva, već i kao pokušaj povezivanja iskustva domaće kompanije sa regionalnim resursima i poslovnom strategijom Big Banga. Transakcija, međutim, mora da dobije odobrenje nadležnih agencija za zaštitu konkurencije pre nego što bude završena.

Foto: Promo

Da li će kupci u Srbiji dobiti jeftiniju tehniku?

Za građane Srbije najvažnije pitanje nije samo koliko će nova grupacija biti velika, već da li će se promena vlasništva odraziti na cene, ponudu i uslove kupovine.

Veća kompanija može da ima prednosti u nabavci, saradnji sa proizvođačima i organizaciji prodaje. Međutim, to samo po sebi ne znači da će telefoni, televizori, računari ili kućni aparati automatski postati jeftiniji. Za sada nema potvrđene najave da će Gigatron zbog preuzimanja menjati cenovnu politiku, programe lojalnosti ili uslove garancije.

Kupci će zato morati da sačekaju konkretne poteze nove grupacije. Ono što je već jasno jeste da Big Bang preuzimanjem Gigatrona dobija mnogo snažniju poziciju u Srbiji i mogućnost da razvija poslovanje na tržištu na kojem već postoji velika konkurencija.