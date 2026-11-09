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Slučaj je otvorio pitanja o bezbednosti jedne od najvažnijih tehnoloških kompanija na svetu, njenim vezama sa Kinom i mogućim posledicama po tržište veštačke inteligencije.

Kompanija Nvidia našla se u centru pažnje nakon što je objavljeno da njen upravni odbor istražuje navode o mogućem pokušaju stranog obaveštajnog uticaja na njenog osnivača i direktora Jensena Huanga.

Istraga je pokrenuta nakon izveštaja Njujork tajmsa, prema kojem je Huang navodno imao odnos sa Alice Huang, bivšom direktorkom kompanije Megaspeed, koju su američke vlasti, prema medijskim navodima, povezivale sa kineskom obaveštajnom službom.

Megaspeed se ranije našao pod lupom zbog sumnji da je pomagao u nabavci Nvidia AI čipova za Kinu, uprkos američkim ograničenjima izvoza napredne tehnologije.

Nvidia je saopštila da nema razloga da veruje da su nacionalna bezbednost ili poslovne tajne kompanije kompromitovane. Upravni odbor pokrenuo je nezavisnu proveru, a Huang je poručio da će sarađivati sa istragom.

Foto: Maxim Shemetov/Pool Reuters

Nvidia proverava da li je njen direktor bio meta stranog obaveštajnog delovanja

Prema izveštaju Reutersa, Nvidia je odlučila da sprovede nezavisnu istragu nakon medijskih navoda koji su povezali Huanga sa mogućim obaveštajnim pokušajem.

U središtu slučaja nalazi se Alice Huang, bivša direktorka kompanije Megaspeed. Američke vlasti su je, prema navodima medija, istraživale zbog mogućih veza sa kineskom obaveštajnom službom.

Megaspeed je ranije bio predmet pažnje zbog sumnji da je pomagao u pribavljanju Nvidia čipova za kineske kupce, u vreme kada Vašington ograničava izvoz najnaprednijih AI procesora u Kinu.

Za sada, međutim, nije potvrđeno da je Jensen Huang učestvovao u bilo kakvom nezakonitom delovanju, niti da je Nvidia bila direktno uključena u navodne aktivnosti.

Kompanija je naglasila da nema dokaza o kompromitovanju svojih tajni ili podataka koji bi mogli da ugroze nacionalnu bezbednost.

Džensen Huang Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Jensen Huang priznao preljubu, ali negirao da je kompanija kompromitovana

Huang se odvojeno obratio zaposlenima i priznao da je bio neveran supruzi, uz izvinjenje porodici.

Ipak, nije izneo detalje o prirodi odnosa koji se pominje u medijskim izveštajima.

Direktor Nvidije poručio je da ostaje posvećen kompaniji i američkoj nacionalnoj bezbednosti.

Upravni odbor izrazio je poverenje u Huanga, koji se smatra ključnom osobom u razvoju kompanije i njenom usponu na globalnom tržištu.

Njegova uloga posebno je važna jer Nvidia nema očiglednog naslednika koji bi mogao da preuzme isti položaj u kompaniji, dok je Huang decenijama bio glavno lice njenog tehnološkog razvoja.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Huanga smatra časnim čovekom i da nije razgovarao sa njim o navodima koji su se pojavili.

Zašto je slučaj važan za Nvidia čipove i AI industriju?

Nvidia je jedna od najvažnijih kompanija u razvoju veštačke inteligencije. Njeni grafički procesori koriste se u data centrima, treniranju velikih AI modela i infrastrukturi koju razvijaju najveće tehnološke kompanije.

Zbog toga svaka neizvesnost u vezi sa njenim rukovodstvom može da izazove zabrinutost među investitorima i poslovnim partnerima.

Reuters je izvestio da su Nvidia akcije pale gotovo pet odsto u trgovanju pre otvaranja američkog tržišta, nakon što je objavljena vest o istrazi.

Investitori prate situaciju jer Huang ima centralnu ulogu u poslovanju kompanije, njenim strateškim odlukama i odnosima sa velikim kupcima.

Foto: ChatGPT

Analitičari upozoravaju da bi neizvesnost oko rukovodstva mogla da utiče na tržišno poverenje, posebno u trenutku kada se sve više raspravlja o tome koliko će ulaganja u veštačku inteligenciju biti profitabilna.

Ipak, za sada nema potvrde da će istraga uticati na isporuke čipova ili planove razvoja proizvoda.

Kina, SAD i borba za najnaprednije AI čipove

Slučaj se pojavljuje u trenutku kada su odnosi između SAD i Kine posebno osetljivi zbog tehnologije veštačke inteligencije. Vašington je uveo ograničenja na izvoz najnaprednijih čipova kako bi ograničio pristup kineskih kompanija tehnologiji koja može da se koristi za razvoj moćnih AI sistema.

Nvidia se zbog toga nalazi u složenoj poziciji. Kina je veliko tržište za tehnološke kompanije, ali američka pravila ograničavaju prodaju određenih proizvoda.

Reuters je prethodno preneo i izveštaj Financial Timesa prema kojem Nvidia navodno traži od svojih partnera u data centrima da smanje izloženost kineskim kupcima. Reuters tada nije mogao nezavisno da potvrdi te navode.

Džensen Huang Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP

Šta se za sada zna, a šta ostaje nepoznato?

Nvidia je pokrenula nezavisnu istragu, ali ključna pitanja još nisu razjašnjena.

Nije potvrđeno da su kompanijske tajne ukradene, da je Huang učestvovao u obaveštajnim aktivnostima ili da je Nvidia pretrpela bezbednosni incident.

Takođe, nije poznato da li će istraga dovesti do konkretnih promena u rukovodstvu ili poslovanju kompanije.