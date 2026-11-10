Slušaj vest

Meta proširuje sistem za procenu uzrasta na Instagramu, koristeći veštačku inteligenciju kako bi identifikovala maloletnike koji su prilikom registracije naveli da imaju 18 ili više godina. Nova tehnologija mogla bi da promeni način na koji platforma štiti decu, ali i da otvori pitanja privatnosti i pouzdanosti AI sistema.

Kompanija je najavila da će tehnologiju proširiti globalno, a korisnici za koje sistem proceni da su tinejdžeri mogli bi automatski da budu prebačeni na naloge sa dodatnim zaštitnim podešavanjima.

AI proverava da li korisnik zaista ima 18 godina

Meta je najavila širenje tehnologije za procenu uzrasta na Instagramu, koja bi trebalo da pomogne platformi da prepozna tinejdžere čak i kada su prilikom otvaranja naloga naveli pogrešan datum rođenja.

Sistem koristi veštačku inteligenciju kako bi procenio da li korisnik pripada mlađoj starosnoj grupi. Ukoliko procena pokaže da je osoba maloletna, Instagram može da zanemari podatke koje je korisnik sam uneo i primeni zaštitna podešavanja namenjena tinejdžerima.

Ova promena predstavlja važan korak u pokušaju kompanije da preciznije identifikuje mlađe korisnike. Do sada su se sistemi zaštite u velikoj meri oslanjali na podatke koje korisnici dostavljaju prilikom registracije, što je ostavljalo prostor za zaobilaženje pravila.

Foto: Shutterstock

Instagram će moći da promeni podešavanja naloga

Kada Instagram proceni da je korisnik tinejdžer, platforma može da ga prebaci na Teen Account, odnosno nalog sa dodatnim zaštitama namenjenim mlađim korisnicima.

Takvi nalozi imaju stroža podešavanja privatnosti i komunikacije, sa ciljem da se smanji izloženost neprimerenom sadržaju i neželjenim kontaktima.

Meta ovom promenom pokušava da zaštitne funkcije učini dostupnim i onima koji su prilikom registracije naveli netačne podatke o godinama.

Kompanija nije objavila sve tehničke detalje sistema, niti precizan raspored njegovog globalnog uvođenja. Zbog toga još nije poznato koliko će često AI pogrešno procenjivati uzrast i na koji način će korisnici moći da ospore takvu procenu.

Meta se suočava sa tužbama zbog uticaja društvenih mreža na decu

Uvođenje nove tehnologije dolazi u trenutku kada se Meta suočava sa sve većim pritiskom zbog načina na koji njene platforme utiču na mlađe korisnike.

Kompanija je predmet tužbi u kojima se tvrdi da društvene mreže mogu da imaju negativan uticaj na mentalno zdravlje dece i tinejdžera. Proširenje AI sistema za procenu uzrasta deo je šireg nastojanja da se unaprede bezbednosne funkcije i odgovori na zabrinutost roditelja i regulatora.

Ipak, sama automatizovana procena uzrasta ne rešava sve probleme. Ostaje pitanje koliko precizno sistem može da razlikuje maloletne korisnike od odraslih, kao i kako će platforma postupati kada AI pogrešno proceni nečije godine.

Foto: ChatGPT

Veštačka inteligencija otvara novo pitanje privatnosti

Širenje sistema za procenu uzrasta pokreće i pitanje koliko podataka društvene mreže mogu da koriste kako bi utvrdile identitet i karakteristike svojih korisnika.

Ako platforma može da proceni da li je neko maloletan uprkos drugačijim podacima na profilu, to znači da se zaštitne funkcije sve više oslanjaju na automatizovanu analizu, a ne samo na informacije koje korisnici sami dostavljaju.

Za roditelje bi takva tehnologija mogla da predstavlja dodatni nivo zaštite, posebno kada deca pokušavaju da zaobiđu starosna ograničenja.

Međutim, za odrasle korisnike postoji druga strana priče: mogućnost pogrešne procene i dodatnih provera. Meta zasad nije objavila sve detalje o tome kako će rešavati takve slučajeve.

Šta ovo znači za korisnike u Srbiji?

Instagram je jedna od najpopularnijih društvenih mreža među mladima u Srbiji, zbog čega bi proširenje sistema moglo da bude relevantno i za domaće korisnike.

Ukoliko Meta uvede ovu tehnologiju na globalnom nivou, korisnici iz Srbije mogli bi da budu obuhvaćeni novim sistemom procene uzrasta i zaštitnim podešavanjima.

Za roditelje to potencijalno znači dodatnu kontrolu nad iskustvom dece na društvenim mrežama. Za tinejdžere, međutim, promene mogu da znače stroža ograničenja u komunikaciji i korišćenju pojedinih funkcija.

Najvažnije pitanje biće koliko će sistem biti precizan i transparentan, kao i da li će korisnici imati jednostavan način da isprave pogrešnu procenu.