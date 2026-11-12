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Čovek koji je od pranja sudova stigao do vrha tehnološke industrije ovih dana ima mnogo ozbiljniji problem od poslovnih izazova. Džensen Huang, prvi čovek Nvidije, našao se u središtu međunarodne afere koja bi mogla da ima posledice ne samo po njegovu karijeru već i po jednu od najvrednijih kompanija na svetu.

Dok se u Nvidiji sprovodi nezavisna istraga, a investitori traže odgovore, društvene mreže preplavili su mimovi na račun milijardera koji je godinama važio za jednu od najprepoznatljivijih i najuticajnijih ličnosti Silicijumske doline.

Foto: printscreen YT

Od Denny's restorana do Nvidije

Zanimljivo je da Huang nikada nije pokušao da sakrije svoje prve radne dane. Naprotiv, njegovo iskustvo iz restorana Denny's i dalje se nalazi na njegovom LinkedIn profilu.

Od 1978. do 1983. radio je kao perač sudova, pomoćni konobar i konobar. Imao je svega 15 godina kada je dobio prvi posao u restoranu u Portlandu.

Huang je više puta govorio o tome koliko mu je to iskustvo značilo. Isticao je da nijedan posao nije ispod časti i da je upravo tada naučio disciplinu, organizaciju i odgovornost.

„Za mene nijedan zadatak nije ispod časti, jer sam nekada bio perač sudova“, govorio je Huang tokom razgovora na Stanfordu.

Zanimljiv je i podatak da je upravo u jednom restoranu Denny's, desetak godina kasnije, sa dvojicom saradnika razgovarao o ideji koja će dovesti do osnivanja Nvidije 1993. godine.

Džensen Huang Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Od tehnološkog heroja do čoveka pod istragom

Huangova poslovna biografija danas izgleda gotovo neverovatno. Nvidia je postala ključni proizvođač procesora za razvoj veštačke inteligencije, a njena tržišna vrednost dostigla je bilionske iznose.

Međutim, početkom novembra 2026. u javnost su dospele informacije o njegovom navodnom odnosu sa Alis Huang, bivšom direktorkom singapurske kompanije Megaspeed, koju američke obaveštajne službe povezuju sa kineskim obaveštajnim aktivnostima.

Huang je zaposlenima priznao da je bio neveran supruzi i izvinio se porodici i kolegama. Nije, međutim, izneo detalje odnosa.

Nvidia je 8. novembra saopštila da pokreće nezavisnu istragu kako bi utvrdila da li je postojala opasnost po poslovne tajne kompanije ili nacionalnu bezbednost SAD. Kompanija je istovremeno naglasila da za sada nema razloga da veruje da su informacije kompromitovane. Peking je odbacio optužbe o špijunaži, a navodi o obaveštajnim vezama nisu nezavisno potvrđeni.

Danas se odlučuje o njegovoj budućnosti

Situacija je dodatno eskalirala 12. novembra, nakon novih medijskih izveštaja o navodnoj vezi Huanga sa još jednom zaposlenom u Nvidiji, koja mu je direktno odgovarala.

Prema izveštajima Gardijana, pozivajući se na izvor upoznat sa situacijom, upravni odbor Nvidije sastao se kako bi razmotrio da li Huang treba da napusti funkciju izvršnog direktora.

To je značajan preokret u odnosu na prethodno saopštenje odbora, u kojem je izraženo poverenje u Huanga i njegov rukovodeći tim.

Dodatni pritisak dolazi od investitora. Nvidia i Huang već su suočeni sa kolektivnom tužbom akcionara koji tvrde da nisu bili dovoljno informisani o okolnostima koje su mogle da ugroze kompaniju i njenu tržišnu vrednost.

Prema izveštajima od četvrtka, akcije Nvidije pale su u jednom trenutku gotovo devet odsto u predtržišnom trgovanju, dok se procenjuje da je kompanija tokom nedelje izgubila stotine milijardi dolara tržišne vrednosti.

Ipak, odluka o njegovoj smeni nije zvanično potvrđena.

Internet se zabavlja, a mimovi se šire neverovatnom brzinom

Dok investitori čekaju rasplet, društvene mreže dobile su novu temu za zabavu.

Na platformi X, Redditu i Instagramu pojavili su se brojni mimovi koji se igraju kontrastom između Huangove pozicije jednog od najmoćnijih ljudi tehnološke industrije i privatnog skandala koji ga je zadesio.

Pojedini korisnici prave parodije na špijunske filmove i priče o takozvanoj „honeypot“ operaciji, dok drugi koriste scene iz filmova i muzičkih spotova kako bi se našalili na račun afere.

Posebno su popularni AI-generisani snimci i fotografije. Među njima su i parodije čuvene scene sa koncerta Coldplaya, na kojem je jedan direktor kompanije bio uhvaćen kamerom u zagrljaju sa koleginicom.

Prema pisanju TechCruncha, kompanija Copyleaks registrovala je eksploziju AI-manipulisanih fotografija i video-snimaka Huanga i Alis Huang. Najmanje 70 takvih objava na platformi X prikupilo je oko 8,42 miliona pregleda i više od 64.000 interakcija do jutra 10. novembra.

Internet se, dakle, već ozbiljno zabavlja pričom koja bi mogla da ima daleko ozbiljnije posledice po tehnološku industriju.

Čovek iza imperije sada na najvećem testu

Džensen Huang je godinama predstavljao jednu od najprepoznatljivijih figura AI revolucije. Njegova crna kožna jakna, nastupi na velikim tehnološkim događajima i priča o putu od perača sudova do milijardera učinili su ga gotovo pop-kulturnom ikonom tehnološkog sveta.

Sada je u situaciji u kojoj se ne postavlja pitanje samo njegovog privatnog života već i upravljanja kompanijom koja ima ogroman uticaj na budućnost veštačke inteligencije.

Ironija je u tome što je čovek koji je nekada prao sudove u restoranu, a kasnije izgradio jednu od najmoćnijih tehnoloških kompanija na planeti, danas suočen sa mogućnošću da izgubi poziciju koju je držao više od tri decenije.