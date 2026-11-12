Slušaj vest

Džensen Huang više nije izvršni direktor kompanije Nvidia, čime se završava period od 33 godine tokom kojeg je bio na njenom čelu. Osnivač i jedan od najprepoznatljivijih ljudi u tehnološkoj industriji povlači se i sa funkcije predsednika kompanije i iz njenog upravnog odbora. Odluka dolazi u trenutku kada se Nvidia suočava sa ozbiljnom krizom upravljanja, nakon niza izveštaja o njegovom privatnom životu i mogućim bezbednosnim rizicima.

Huang je kompaniju osnovao 1993. godine i od proizvođača grafičkih procesora za računare pretvorio je u jednog od najvažnijih dobavljača tehnologije za veštačku inteligenciju. Njeni čipovi postali su ključni deo infrastrukture na kojoj se razvijaju veliki AI modeli, četbotovi i sistemi za obradu ogromnih količina podataka. Njegov odlazak zato nije samo promena na vrhu jedne kompanije, već događaj koji bi mogao da utiče na čitavu industriju.

Foto: Shutterstock

Kolet Kres preuzima, a Nvidia traži naslednika

Funkciju privremene izvršne direktorke preuzima Kolet Kres, dosadašnja finansijska direktorka Nvidia. Ona će istovremeno zadržati odgovornost za finansije dok kompanija bude tražila osobu koja će trajno naslediti Huanga. Nvidia je za prvog predsednika svog upravnog odbora imenovala Harvija Džonsa, bivšeg direktora kompanije Synopsys i dosadašnjeg člana odbora.

Huang je posedovao oko 3,61 odsto akcija Nvidia i bio njen četvrti najveći pojedinačni akcionar, ali će napustiti i upravni odbor. Kompanija se sada suočava sa izazovom da pronađe lidera koji može da nastavi strategiju koju je Huang godinama gradio. Njegova uloga nije bila ograničena na razvoj proizvoda: učestvovao je u sklapanju partnerstava, finansiranju tehnoloških kompanija i povezivanju različitih delova AI industrije.

Foto: Mehaniq/Shutterstock

Izveštaji o privatnim vezama pokrenuli su ozbiljnu krizu

Pritisak na Huanga pojačao se nakon izveštaja o njegovoj vezi sa Alis Huang, bivšom direktorkom kompanije Megaspeed iz Singapura. Američke vlasti sumnjiče je da je prikupljala informacije za Peking, a slučaj je dobio dodatnu težinu zbog ranijih istraga o mogućem preusmeravanju Nvidia čipova u Kinu, mimo američkih izvoznih ograničenja. Peking je odbacio optužbe da je Alis Huang špijunka, dok je Nvidia ranije saopštila da nema razloga da veruje da su njene poslovne tajne ili nacionalna bezbednost bili ugroženi.

Uprava Nvidia pokrenula je nezavisnu istragu uz pomoć spoljnog pravnog savetnika kako bi utvrdila da li je Huang bio meta strane obaveštajne operacije. Situaciju je dodatno zakomplikovao izveštaj lista The New York Times o njegovoj navodnoj vezi sa Kimberli Pauel, visokom rukovoditeljkom Nvidia koja mu je bila podređena. Reuters navodi da nije mogao nezavisno da potvrdi taj drugi izveštaj. Huang je ranije u poruci zaposlenima priznao da je bio neveran supruzi i preuzeo odgovornost za svoje postupke, ali nije izneo detalje o odnosima.

Foto: Printscreen/ X

Odlazak bi mogao da uzdrma tržište veštačke inteligencije

Vest o Huangovom povlačenju odmah je izazvala reakciju investitora. Akcije Nvidia pale su više od deset odsto u trgovanju pre otvaranja berze, a pritisak se odrazio i na šire tržište. Kompanija čija se vrednost procenjuje na oko četiri biliona dolara postala je jedan od stubova globalnog razvoja veštačke inteligencije, pa svaka promena u njenom rukovodstvu izaziva zabrinutost među investitorima, dobavljačima i poslovnim partnerima.

Analitičari smatraju da najveći rizik nije nužno u promeni tehnološkog plana kompanije, jer su naredne faze razvoja proizvoda već u velikoj meri poznate. Mnogo veći izazov mogao bi da bude način na koji će Nvidia nastaviti da koordinira složen sistem partnerstava, ulaganja i isporuka. Huang je imao centralnu ulogu u povezivanju proizvođača čipova, kompanija koje grade data centre, dobavljača opreme i vodećih AI laboratorija. Njegov naslednik moraće da očuva te odnose u trenutku kada se industrija suočava sa ogromnim troškovima i sve većom konkurencijom.

Foto: ChatGPT

Promena utiče i na odnose SAD i Kine

Huangov odlazak ima i šire geopolitičke posledice. On je godinama zagovarao očuvanje pristupa kineskom tržištu, uz upozorenja da bi preoštra ograničenja izvoza američkih čipova mogla da podstaknu razvoj konkurentskih tehnologija u Kini. Njegovi odnosi sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i uticaj na rasprave o izvoznim pravilima dodatno su povećavali njegov značaj izvan same kompanije.

Nvidia će sada morati da pronađe ravnotežu između poslovnih interesa, američkih bezbednosnih zahteva i globalne potražnje za AI čipovima. Huangov odlazak ne znači da će kompanija automatski izgubiti tehnološku prednost, ali otvara pitanje ko će ubuduće voditi njenu strategiju i održavati mrežu partnerstava koju je gradio više od tri decenije. Za industriju veštačke inteligencije ovo je jedan od najznačajnijih potresa u njenom dosadašnjem razvoju.