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Novi BMW i3 50 xDrive prešao je 5.886,7 kilometara od Severnog rta u Norveškoj do Tarife u Španiji, prolazeći kroz ukupno osam evropskih zemalja. Najviše pažnje privuklo je vreme provedeno na punjačima: prema podacima kompanije BMW, automobil se tokom celog putovanja punio ukupno 2 sata, 45 minuta i 54 sekunde. Time je, prema navodima proizvođača, oboren prethodni rekord na ruti Paneuropeana iz 2017. godine za više od sedam sati.

Važno je naglasiti da 2 sata i 46 minuta ne predstavljaju ukupno trajanje putovanja, već isključivo vreme punjenja baterije. Sama vožnja trajala je tri dana, dva sata i 41 minut, uz prosečnu brzinu od 79,7 kilometara na sat. Automobil je koristio javno dostupne stanice za brzo punjenje, a rutu i mesta za zaustavljanje tim je prilagođavao dostupnoj infrastrukturi, vremenskim uslovima i saobraćaju.

Prosečna potrošnja iznosila je samo 12,5 kWh na 100 kilometara

Jedan od najzanimljivijih rezultata testa jeste prosečna potrošnja električne energije od 12,5 kWh na 100 kilometara. BMW navodi da je ta vrednost čak niža od zvaničnog kombinovanog WLTP raspona za ovaj model, koji iznosi od 13,4 do 18 kWh na 100 kilometara. Takav rezultat ukazuje na visok nivo efikasnosti nove generacije električnog pogona, posebno tokom dugih putovanja koja uključuju različite vrste puteva.

Ipak, brojke treba posmatrati u kontekstu konkretne vožnje. Reč je o pažljivo organizovanom izazovu u kojem je jedan inženjer upravljao automobilom, dok su ga pratila još dva vozila kao podrška. Iako BMW tvrdi da su sva vozila imala serijske specifikacije hardvera i softvera dostupne kupcima, uslovi testiranja i planiranje rute razlikuju se od uobičajenog porodičnog putovanja ili svakodnevne vožnje.

Foto: BMW

Nova baterija i 800-voltna arhitektura omogućavaju brzo punjenje

BMW i3 50 xDrive koristi šestu generaciju tehnologije eDrive, poznatu kao Gen6. Automobil ima bateriju sa 108,7 kWh iskoristivog kapaciteta, dok 800-voltna električna arhitektura omogućava DC punjenje snagom do 400 kW. Tokom evropskog izazova prosečna snaga punjenja iznosila je 275 kW, što pokazuje koliko je važno ne samo dostići visoku maksimalnu snagu već i održati je tokom odgovarajućeg dela procesa punjenja.

Prema podacima kompanije, za samo deset minuta punjenja moguće je dodati energiju dovoljnu za do 423 kilometra vožnje prema WLTP standardu. Maksimalni deklarisani domet iznosi do 912 kilometara. U praksi će rezultat zavisiti od temperature baterije, početnog nivoa napunjenosti, snage punjača, brzine vožnje i drugih uslova, pa navedene vrednosti ne treba tumačiti kao garantovan domet u svim situacijama.

Električni pogon razvija 469 KS, a ubrzanje do 100 km/h traje 4,7 sekundi

BMW i3 50 xDrive ima po jedan elektromotor na prednjoj i zadnjoj osovini, sa ukupnom sistemskom snagom od 345 kW, odnosno 469 konjskih snaga. Maksimalni obrtni moment iznosi 645 Nm, dok ubrzanje od mesta do 100 kilometara na sat traje 4,7 sekundi. Najveća brzina iznosi 200 kilometara na sat. Ove karakteristike pokazuju da BMW pokušava da spoji efikasnost potrebnu za duga putovanja sa performansama koje se očekuju od sportskih modela marke.

Veliku ulogu ima i aerodinamika. Koeficijent otpora vazduha iznosi svega 0,21, što BMW opisuje kao najbolji rezultat među njegovim serijskim automobilima. Kompanija navodi i da su energetski gubici novih elektromotora smanjeni za 40 odsto u poređenju sa prethodnom generacijom, dok nove cilindrične ćelije imaju 20 odsto veću zapreminsku energetsku gustinu u odnosu na ranije prizmatične ćelije.

Foto: BMW

BMW želi da pokaže da električni automobili mogu na duga putovanja

Izazov Paneuropeana osmišljen je tako da proveri koliko brzo električni automobil može da pređe unapred određenu evropsku rutu, uz što kraće ukupno vreme punjenja. Kontrolne tačke su određene, ali lokacije za punjenje nisu, pa timovi moraju da pronađu najbolju kombinaciju stanica i planiraju zaustavljanja. Upravo zbog toga rezultat ne zavisi samo od kapaciteta baterije i brzine punjenja, već i od dostupnosti infrastrukture i sposobnosti da se putovanje dobro organizuje.